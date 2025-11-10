Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Идея нашего тура заключается в предоставлении путешественникам уникальной возможности погрузиться в культуру, историю и красоту бирюзовой столицы Киргизии — Бишкека.



Посетители могут оценить богатое культурное наследие города, его живописные парки и скверы, почувствовать гостеприимство и теплоту местных жителей.



Тур предоставляет возможность углубленного понимания местной жизни и природной красоты Киргизии, что делает поездку незабываемым.

Евгения Ваш гид в Бишкеке Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек $120 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии Основные достопримечательности на нашем маршруте Центральная мечеть. Культурный и религиозный центр, где путешественники могут узнать больше об исламе в контексте киргизской культуры. Архитектурное великолепие мечети также впечатлит вас. Площадь Победы. Эта площадь с вечным огнем посвящена памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Вы сможете оценить монументы, символизирующие патриотизм и героизм. Театр и оперу-балет. Здание театра и оперы-балета является одним из красивейших в городе и предлагает не только высококачественные художественные представления, но и великолепную архитектурную достопримечательность. Дубовый парк. Этот парк с дубами является идеальным местом для отдыха и прогулок. Путешественники могут наслаждаться тенистыми аллеями, зелеными лужайками и уникальной атмосферой, которую создают вековые дубы. Арт галерея. Галерея предоставляет площадку для выставок современного искусства и работ местных художников. Посещение галереи поможет путешественникам погрузиться в мир современного искусства в Киргизии. Центральная площадь Ала-Тоо. Это центральная площадь Бишкека, где путешественники могут насладиться атмосферой города, рассматривая современные и исторические здания. Здесь часто проводятся различные культурные мероприятия, что позволяет погрузиться в местную общественную жизнь. Здесь же мы увидим памятник легендарному эпическому герою Манасу, отражающий богатое культурное наследие Киргизии, а также Памятник Владимиру Ленину как части исторического и культурного наследия. И конечно же изюминка — смена караула. Ош базар. Он является одним из старейших и крупнейших рынков города, предоставляя путешественникам возможность окунуться в местную торговлю, попробовать Сухофрукты и сезонные фрукты и приобрести уникальные сувениры. Это также прекрасное место для взаимодействия с местным населением.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату