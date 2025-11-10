Идея нашего тура заключается в предоставлении путешественникам уникальной возможности погрузиться в культуру, историю и красоту бирюзовой столицы Киргизии — Бишкека.
Посетители могут оценить богатое культурное наследие города, его живописные парки и скверы, почувствовать гостеприимство и теплоту местных жителей.
Тур предоставляет возможность углубленного понимания местной жизни и природной красоты Киргизии, что делает поездку незабываемым.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Основные достопримечательности на нашем маршрутеЦентральная мечеть. Культурный и религиозный центр, где путешественники могут узнать больше об исламе в контексте киргизской культуры. Архитектурное великолепие мечети также впечатлит вас. Площадь Победы. Эта площадь с вечным огнем посвящена памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Вы сможете оценить монументы, символизирующие патриотизм и героизм. Театр и оперу-балет. Здание театра и оперы-балета является одним из красивейших в городе и предлагает не только высококачественные художественные представления, но и великолепную архитектурную достопримечательность. Дубовый парк. Этот парк с дубами является идеальным местом для отдыха и прогулок. Путешественники могут наслаждаться тенистыми аллеями, зелеными лужайками и уникальной атмосферой, которую создают вековые дубы. Арт галерея. Галерея предоставляет площадку для выставок современного искусства и работ местных художников. Посещение галереи поможет путешественникам погрузиться в мир современного искусства в Киргизии. Центральная площадь Ала-Тоо. Это центральная площадь Бишкека, где путешественники могут насладиться атмосферой города, рассматривая современные и исторические здания. Здесь часто проводятся различные культурные мероприятия, что позволяет погрузиться в местную общественную жизнь. Здесь же мы увидим памятник легендарному эпическому герою Манасу, отражающий богатое культурное наследие Киргизии, а также Памятник Владимиру Ленину как части исторического и культурного наследия. И конечно же изюминка — смена караула. Ош базар. Он является одним из старейших и крупнейших рынков города, предоставляя путешественникам возможность окунуться в местную торговлю, попробовать Сухофрукты и сезонные фрукты и приобрести уникальные сувениры. Это также прекрасное место для взаимодействия с местным населением.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
