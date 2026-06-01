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Кыргызстан в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации

Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Май в Кыргызстане — особое время, когда поля наряжаются в красные маки, а снежные вершины на фоне интересно контрастируют с цветами.

Не упустим лучшие кадры, устроим фотосессии и прогуляемся по ущельям,
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чьи пейзажи близки к марсианским.

Рассмотрим красочные оттенки почвы, насладимся брызгами водопада и отдыхом в горячих источниках на побережье Иссык-Куля.

Пообедаем в традиционной юрте и на форелевом хозяйстве и устроим пикник в горах посреди дикой природы. Маршрут дополнен лёгкими треккингами и временем на съёмку.

Кыргызстан в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Кыргызстан в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Кыргызстан в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять удобную треккинговую обувь, желательно с высоким голенищем (ботинки, не кроссовки) и хорошей фиксацией на ноге. Рекомендуем ориентироваться на прогноз погоды и взять не стесняющую движения одежду, головной убор от солнца, солнцезащитный крем, утеплённую куртку и шапку, фонарик и личную аптечку.

Программа тура по дням

1 день

Бишкек, маковые поля, форелевое хозяйство и водопад

Встречаемся в Бишкеке и отправляемся в природный парк «Ала-Арча» в горы Тянь-Шаня. Совсем скоро перед нами откроются панорамы маковых полей, где сделаем остановки на фотосессии. На обед заедем на форелевое хозяйство. Затем посетим ущелье Кегеты, полюбуемся водопадом и перекатами горной реки.

Вечером вернёмся в Бишкек и заселимся в отель.

Бишкек, маковые поля, форелевое хозяйство и водопадБишкек, маковые поля, форелевое хозяйство и водопадБишкек, маковые поля, форелевое хозяйство и водопадБишкек, маковые поля, форелевое хозяйство и водопад
2 день

Фотосессия с маками и природные богатства Киргизии

На сегодня запланирована фотосессия в национальных костюмах на природе (аренда за доплату) либо в своих нарядах. Представьте, какие кадры получатся на фоне снежных вершин с ковром из мака и в ярких этнических одеяниях!

Далее нас ждёт переезд к Иссык-Кулю (около 260 км). По дороге посетим несколько природных памятников и пообедаем в кафе. К 18:00-19:00 заселимся в отель в городе Чолпон-Ата и встретим закат на побережье озера.

Фотосессия с маками и природные богатства КиргизииФотосессия с маками и природные богатства КиргизииФотосессия с маками и природные богатства КиргизииФотосессия с маками и природные богатства Киргизии
3 день

Северный берег Иссык-Куля, обед в юрте и горячие источники

Сегодня познакомимся с северным берегом Иссык-Куля и полюбуемся двумя живописнейшими ущельями — Семёновским и Григорьевским. Увидим высокогорные пастбища, лошадей и традиционные юрты, в одной из которых и остановимся на обед. Насладимся днём в окружении природы и тишины. Желающие смогут приобрести мёд у пасечника.

Ближе к вечеру отправимся на горячие источники на берег Иссык-Куля. Искупаемся в четырёх бассейнах под открытым небом. Далее — небольшой переезд до Каракола и заселение в отель.

Северный берег Иссык-Куля, обед в юрте и горячие источникиСеверный берег Иссык-Куля, обед в юрте и горячие источникиСеверный берег Иссык-Куля, обед в юрте и горячие источникиСеверный берег Иссык-Куля, обед в юрте и горячие источники
4 день

Треккинг в ущелье Джеты-Огуз к красным скалам и пику Ельцина

Приготовьтесь к невероятным видам, которые, скорее всего, вы даже не ожидаете встретить в Кыргызстане! Страна таит много живописнейших мест, среди которых горное ущелье Джеты-Огуз с красными скалами — искусным творением природы. Прогуляемся у подножия скалы и поднимемся на смотровую площадку. Выберем наиболее подходящее местечко для обеда-пикника и отдохнём в окружении снежных вершин, вековых деревьев и быстрой чистейшей речушки. Кульминацией треккинга станет панорамный вид на пик Ельцина, высота которого достигает более 5000 метров.

Продолжительность треккинга около 3-х часов. Вечером вернёмся в Каракол.

Треккинг в ущелье Джеты-Огуз к красным скалам и пику ЕльцинаТреккинг в ущелье Джеты-Огуз к красным скалам и пику ЕльцинаТреккинг в ущелье Джеты-Огуз к красным скалам и пику ЕльцинаТреккинг в ущелье Джеты-Огуз к красным скалам и пику Ельцина
5 день

Ущелье Джууку и инопланетные пейзажи каньона Сказка

Сегодня нас ждут виды ущелья Джууку, которое расположено недалеко от Каракола. Далее — переезд в посёлок Тамга, заселение в отель и обед.

Во второй половине дня увидим ещё одну красную локацию Кыргызстана с необычным рельефом — каньон Сказка. Масштабы и оттенки захватывают дух! Почувствуем себя на другой планете, сделаем эффектные фото, посетим несколько смотровых точек и заберёмся повыше, откуда виды ещё более грандиозны.

Вечером вернёмся в отель.

Ущелье Джууку и инопланетные пейзажи каньона СказкаУщелье Джууку и инопланетные пейзажи каньона СказкаУщелье Джууку и инопланетные пейзажи каньона СказкаУщелье Джууку и инопланетные пейзажи каньона СказкаУщелье Джууку и инопланетные пейзажи каньона Сказка
6 день

Иссык-Куль и марсианский Кыргызстан

Всю первую половину дня посвятим невероятной красоты озеру Иссык-Куль, границы которого сливаются с небом. Это одно из самых глубоких и самых больших по площади озёр в мире.

Пообедав, отправимся к третьей красной локации Кыргызстану — местному Марсу. Устроим фотосессию и рассмотрим необычные оттенки почвы. Вечером вернёмся в отель.

Иссык-Куль и марсианский КыргызстанИссык-Куль и марсианский КыргызстанИссык-Куль и марсианский КыргызстанИссык-Куль и марсианский КыргызстанИссык-Куль и марсианский Кыргызстан
7 день

Возвращение в Бишкек

Настало время прощаться с Иссык-Кулем и изумительными пейзажами Киргизии. Сегодня длительное время проведём в дороге до Бишкека, будет время разобрать фотогалерею — уехать без ярких кадров в телефоне и в памяти не получится! В городе ориентировочно будем в 17:00.

Возвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в Бишкек

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Завтраки и 3 обеда
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Посещение горячих источников
  • Рекреационные сборы
  • Работа гидов
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Остальное питание
  • Аренда национальных костюмов во второй день (по желанию)
  • Фотосессия (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*, 11:00
Завершение: Г. Бишкек, центр, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 23 туристов
С 2016 года создаём путешествия для тех, кому важен комфорт. Туры по самым красивым уголкам России и мира. Фототуры, этнические и арт-туры, путешествия в дикую природу. Необычные маршруты для необычных людей. Мы создаём путешествия для всех, кто ценит эмоции и максимум впечатлений. Большинство туров разработаны профессиональными фотографами. А это значит, что вы увидите всё самое красивое и яркое!

Тур входит в следующие категории Бишкека

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