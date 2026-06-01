Не упустим лучшие кадры, устроим фотосессии и прогуляемся по ущельям,
Описание тура
Организационные детали
Необходимо взять удобную треккинговую обувь, желательно с высоким голенищем (ботинки, не кроссовки) и хорошей фиксацией на ноге. Рекомендуем ориентироваться на прогноз погоды и взять не стесняющую движения одежду, головной убор от солнца, солнцезащитный крем, утеплённую куртку и шапку, фонарик и личную аптечку.
Программа тура по дням
Бишкек, маковые поля, форелевое хозяйство и водопад
Встречаемся в Бишкеке и отправляемся в природный парк «Ала-Арча» в горы Тянь-Шаня. Совсем скоро перед нами откроются панорамы маковых полей, где сделаем остановки на фотосессии. На обед заедем на форелевое хозяйство. Затем посетим ущелье Кегеты, полюбуемся водопадом и перекатами горной реки.
Вечером вернёмся в Бишкек и заселимся в отель.
Фотосессия с маками и природные богатства Киргизии
На сегодня запланирована фотосессия в национальных костюмах на природе (аренда за доплату) либо в своих нарядах. Представьте, какие кадры получатся на фоне снежных вершин с ковром из мака и в ярких этнических одеяниях!
Далее нас ждёт переезд к Иссык-Кулю (около 260 км). По дороге посетим несколько природных памятников и пообедаем в кафе. К 18:00-19:00 заселимся в отель в городе Чолпон-Ата и встретим закат на побережье озера.
Северный берег Иссык-Куля, обед в юрте и горячие источники
Сегодня познакомимся с северным берегом Иссык-Куля и полюбуемся двумя живописнейшими ущельями — Семёновским и Григорьевским. Увидим высокогорные пастбища, лошадей и традиционные юрты, в одной из которых и остановимся на обед. Насладимся днём в окружении природы и тишины. Желающие смогут приобрести мёд у пасечника.
Ближе к вечеру отправимся на горячие источники на берег Иссык-Куля. Искупаемся в четырёх бассейнах под открытым небом. Далее — небольшой переезд до Каракола и заселение в отель.
Треккинг в ущелье Джеты-Огуз к красным скалам и пику Ельцина
Приготовьтесь к невероятным видам, которые, скорее всего, вы даже не ожидаете встретить в Кыргызстане! Страна таит много живописнейших мест, среди которых горное ущелье Джеты-Огуз с красными скалами — искусным творением природы. Прогуляемся у подножия скалы и поднимемся на смотровую площадку. Выберем наиболее подходящее местечко для обеда-пикника и отдохнём в окружении снежных вершин, вековых деревьев и быстрой чистейшей речушки. Кульминацией треккинга станет панорамный вид на пик Ельцина, высота которого достигает более 5000 метров.
Продолжительность треккинга около 3-х часов. Вечером вернёмся в Каракол.
Ущелье Джууку и инопланетные пейзажи каньона Сказка
Сегодня нас ждут виды ущелья Джууку, которое расположено недалеко от Каракола. Далее — переезд в посёлок Тамга, заселение в отель и обед.
Во второй половине дня увидим ещё одну красную локацию Кыргызстана с необычным рельефом — каньон Сказка. Масштабы и оттенки захватывают дух! Почувствуем себя на другой планете, сделаем эффектные фото, посетим несколько смотровых точек и заберёмся повыше, откуда виды ещё более грандиозны.
Вечером вернёмся в отель.
Иссык-Куль и марсианский Кыргызстан
Всю первую половину дня посвятим невероятной красоты озеру Иссык-Куль, границы которого сливаются с небом. Это одно из самых глубоких и самых больших по площади озёр в мире.
Пообедав, отправимся к третьей красной локации Кыргызстану — местному Марсу. Устроим фотосессию и рассмотрим необычные оттенки почвы. Вечером вернёмся в отель.
Возвращение в Бишкек
Настало время прощаться с Иссык-Кулем и изумительными пейзажами Киргизии. Сегодня длительное время проведём в дороге до Бишкека, будет время разобрать фотогалерею — уехать без ярких кадров в телефоне и в памяти не получится! В городе ориентировочно будем в 17:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$950
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Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе
- Завтраки и 3 обеда
- Входные билеты на объекты по программе
- Посещение горячих источников
- Рекреационные сборы
- Работа гидов
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Трансфер из/в аэропорт
- Остальное питание
- Аренда национальных костюмов во второй день (по желанию)
- Фотосессия (по желанию)