Встречаемся в Бишкеке и отправляемся в природный парк «Ала-Арча» в горы Тянь-Шаня. Совсем скоро перед нами откроются панорамы маковых полей, где сделаем остановки на фотосессии. На обед заедем на форелевое хозяйство. Затем посетим ущелье Кегеты, полюбуемся водопадом и перекатами горной реки.

Вечером вернёмся в Бишкек и заселимся в отель.