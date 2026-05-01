Своей компанией по Кыргызстану: Иссык-Куль, каньон Сказка и долина Алтын-Арашан
От марсианских пейзажей до альпийских лугов и лазурных пляжей
В дружной компании отправляемся в Кыргызстан: будем гадать, на что похожи алые скалы каньона Сказка, гулять по цветущим лугам и любоваться горными хребтами, слушать гул водопадов и наслаждаться видами Иссык-Куля.
Доберёмся до долины Алтын-Арашан — здесь заканчиваются дороги и начинается первозданная красота! И не потеряем в комфорте — будем жить в уютном гостевом доме со всеми удобствами.
Время в пути и расстояния приблизительные и могут варьироваться в зависимости от дорожных условий и погоды. Вы не обязаны строго следовать указанному маршруту и можете оставаться дольше в местах, которые особенно понравились.
1 день
Ущелья Боомское и Барскаун и каньон Сказка
Из Бишкека отправимся в Боомское ущелье и позавтракаем. Остановимся у Ороктойского водохранилища и на скалистом берегу Иссык-Куля. Прогуляемся в каньоне Сказка, а затем пройдёмся по ущелью Барскаун до водопада. Вечером переедем в Каракол.
2 день
Джеты-Огуз, долина Кок-Жайык, водопад Девичьи косы и достопримечательности Каракола
В ущелье Джеты-Огуз полюбуемся марсианскими пейзажами и алой скалой Разбитое сердце. От неё доберёмся до долины Кок-Жайык и прогуляемся до водопада Девичьи косы. Затем вернёмся в Каракол: будет время на обед и покупку сувениров, а ещё осмотрим православный храм и Дунганскую мечеть.
Вечером расслабимся в горячих источниках в посёлке Ак-Суу.
3 день
Ущелье Алтын-Арашан
Погуляем в ущелье Алтын-Арашан, любуясь альпийскими лугами и горными хребтами. А после купания в горячих источниках вернёмся в Каракол.
4 день
Семёновское и Григорьевское ущелья, каньон Кок-Мойнок
Побываем в Семёновском ущелье и заглянем в аутентичную юрту на обед, затем посетим Григорьевское ущелье и каньон Кок-Мойнок. После прогулки поужинаем в Боомском ущелье и вернёмся в Бишкек.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
60 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
Услуги гида-водителя
Экосборы
Что не входит в цену
Билеты до Бишкека и обратно
Обеды и ужины - 800-1200 сом на чел. за один приём пищи
Горячие источники - 300-350 сом
Конная прогулка - ~ 1500 сом
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 6:00, точное место встречи по согласованию
Завершение: Бишкек, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Бишкеке
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 510 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
