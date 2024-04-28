Туры выходного дня в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Бишкеке на русском языке, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
3 отзыва
2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
49 000 за всё до 6 чел.
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
🚗 На машине
1 отзыв
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$400 за человека
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
🚗 На машине
8 дней
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
13 июля в 15:15
20 июля в 15:15
$1 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Нелли
    28 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы
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    успели посетить, столько ярких эмоций мы испытали. Спасибо большое. В целом мы остались очень довольны. Таких радушных и отзывчивых людей как в вашей стране в нашем мире должно быть больше. Спасибо всей вашей команде за хорошую организацию нашего короткого и яркого отпуска.

  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету
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    уже отдала 14 друзьям)) два волшебных дня, где результат превосходит ожидания, эмоции захлестывали, притом, что после перелета спать хотелось безумно. Восхитило всё от прохладного Максыма поднявшего настроение, до горячих источников в Исык куле. Единственное дунганская (читай китайская оказалась не для жителей с Дальнего Востока), но обед на берегу горной реки с местными продуктами это изумительно. Вас ждет ралли в виде американских горок и восхождение на сопки Марса, прикосновение к древности в саду камней и отдохновение на берегу лесного озера. Вам покажут лучшие виды и не возмутимо поддержат Ваши шутки. В общем хотите классный отдых? Вам к Дмитрию)

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  • е
    екатерина
    10 ноября 2023
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании
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    команды Дмитрия. Менеджер Людмила была всегда на связи и очень оперативно отвечала на все вопросы. Помогла выбрать и забронировать отели, связаться с банками для оформления карт, скорректировала наш тур согласно нашим пожеланиям. В аэропорту нас встретил гид Бакыт. Напоил нас с дороги вкусным кофе/ чаем с печеньками. Сопровождал нас на протяжении всего пребывания в стране. Был внимателен и заботлив, очень комфортно вел машину и показал нам самые красивые места. Рассказал нам о Киргизии и познакомил с местной кухней. К нам присоединился Дмитрий и провел нас к каньону Конорчек. Путь был непрост, но это того стоило!!! На прощание Дмитрий угостил нас наивкуснейшей копченой форелью! Вообщем, писать можно еще очень много. Киргизия-это красивейшая и гостеприимная страна и очень доброжелательные люди!!! Обязательна к посещению!!!! А команду Дмитрия рекомендуем однозначно!!! Они сделали наше путешествие незабываемым! Бишкек, Ыссык-Куль, горы, ущелья мы будем скучать! Дмитрий, Людмила, Бакыт огромное вам спасибо за гостеприимство!!! Надеемся, еще увидимся!!!!

    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
  2. Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
  3. Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 400 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на выходные, 4 ⭐ отзыва, цены от 400₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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