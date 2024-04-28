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команды Дмитрия. Менеджер Людмила была всегда на связи и очень оперативно отвечала на все вопросы. Помогла выбрать и забронировать отели, связаться с банками для оформления карт, скорректировала наш тур согласно нашим пожеланиям. В аэропорту нас встретил гид Бакыт. Напоил нас с дороги вкусным кофе/ чаем с печеньками. Сопровождал нас на протяжении всего пребывания в стране. Был внимателен и заботлив, очень комфортно вел машину и показал нам самые красивые места. Рассказал нам о Киргизии и познакомил с местной кухней. К нам присоединился Дмитрий и провел нас к каньону Конорчек. Путь был непрост, но это того стоило!!! На прощание Дмитрий угостил нас наивкуснейшей копченой форелью! Вообщем, писать можно еще очень много. Киргизия-это красивейшая и гостеприимная страна и очень доброжелательные люди!!! Обязательна к посещению!!!! А команду Дмитрия рекомендуем однозначно!!! Они сделали наше путешествие незабываемым! Бишкек, Ыссык-Куль, горы, ущелья мы будем скучать! Дмитрий, Людмила, Бакыт огромное вам спасибо за гостеприимство!!! Надеемся, еще увидимся!!!!