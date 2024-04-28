1 чел.
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2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
49 000₽ за всё до 6 чел.
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$400 за человека
8 дней
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
13 июля в 15:15
20 июля в 15:15
$1 200 за человека
Последние отзывы на туры
- ННелли28 апреля 2024Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы
- ННаталья27 апреля 2024Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету
- еекатерина10 ноября 2023Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На выходные»
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Сейчас в Бишкеке в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 400 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на выходные, 4 ⭐ отзыва, цены от 400₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь