После завтрака совершим небольшой переезд к башне Бурана — уникальному архитектурному памятнику, который считается одним из древнейших сооружений во всей Центральной Азии. Отсюда открывается впечатляющая панорама на заснеженные хребты.

Позже остановимся в кыргызском доме, где хозяйка накроет для нас щедрый стол блюдами, приготовленными специально для нашей группы. А по пути сделаем остановку на живописном горном склоне, который в начале мая обычно покрывается ярко-алым ковром цветущих маков. (Цветение зависит от погоды прошедшей зимы и весны. Мы ориентируемся на опыт прошлых лет, однако точные сроки предсказать невозможно.)