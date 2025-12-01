Мы посмотрим на древнюю башню Бурана — старейший архитектурный символ Центральной Азии — и, если повезёт, прогуляемся среди алых маковых полей.
Вы увидите
Описание тура
Организационные детали
Вся подробная информация предоставляется после бронирования. Спецподготовка не нужна. Помощь в покупке SIM-карты.
Программа может корректироваться в зависимости от погоды или иных факторов с заменой на равноценные активности.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в гостинице, ужин-знакомство
Встретим вас в аэропорту Бишкека. Вы можете прилететь в любое удобное время — для каждого мы организуем индивидуальный трансфер. Заселение в гостиницу пройдёт во второй половине дня. Вечером нас ожидает дружеский приветственный ужин и знакомство с командой единомышленников.
Башня Бурана, прогулка по склону, трапеза в местном доме
После завтрака совершим небольшой переезд к башне Бурана — уникальному архитектурному памятнику, который считается одним из древнейших сооружений во всей Центральной Азии. Отсюда открывается впечатляющая панорама на заснеженные хребты.
Позже остановимся в кыргызском доме, где хозяйка накроет для нас щедрый стол блюдами, приготовленными специально для нашей группы. А по пути сделаем остановку на живописном горном склоне, который в начале мая обычно покрывается ярко-алым ковром цветущих маков. (Цветение зависит от погоды прошедшей зимы и весны. Мы ориентируемся на опыт прошлых лет, однако точные сроки предсказать невозможно.)
Каньоны Кок-Мойнок и Аксай, пикник на берегу Иссык-Куля
Позавтракав, направимся на южный берег Иссык-Куля. Первая остановка сегодня — каньон Кок-Мойнок: мы поднимемся на вершину и полюбуемся необычными ландшафтами.
Ближе к вечеру заглянем в каньон Аксай — одно из самых эффектных мест побережья — а затем устроим атмосферный пикник на берегу Иссык-Куля. Наши пикники — особая фишка маршрута: такие не устраивает никто во всём Кыргызстане! (Пикник проводится только при благоприятной погоде и своевременном прибытии на локацию.)
Шоу с беркутами, каньон Сказка и отдых у Иссык-Куля, мастер-класс
Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком — Алмазбеком-байке, мастером древнего охотничьего искусства салбуурун. Он расскажет о традициях охоты с беркутами и тайганами, а вы сможете попробовать удержать хищную птицу на руке. Вас ждёт зрелищное шоу и тёплая беседа в его доме.
Затем мы отправимся в марсианский каньон Сказка и отдохнём на одном из самых живописных диких пляжей Иссык-Куля.
Продолжим день ещё одним уникальным опытом — посетим мастерскую юрт и собственными руками соберём настоящий каркас — процесс захватывает даже тех, кто не любит ручной труд.
Конная прогулка, купание в источниках, смотровая ущелья Джеты-Огуз
В этот день мы направимся в тихую долину Кок-Жайык в ущелье Джеты-Огуз. По прибытии сядем на лошадей и совершим конный подъём к водопаду Девичьи косы, наслаждаясь гармонией и умиротворением горной природы.
После прогулки пообедаем в уютной юрте, а затем окунёмся в тепло минеральных горячих источников. На обратном пути заедем на смотровую площадку ущелья Джеты-Огуз, где сможем полюбоваться культовым «открыточным» пейзажем Кыргызстана.
Вечером поужинаем в ресторане традиционной кухни — атмосферном месте с очень вкусными блюдами.
Возвращение в Бишкек, завершение тура
Сегодня мы вернёмся в Бишкек. По пути заедем в сувенирный магазин, где вы сможете выбрать подарки и памятные мелочи для себя и близких.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 3 обеда, 2 ужина
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно
- Трансферы по маршруту
- Конная прогулка
- Беркут-шоу
- Мастер-класс по сборке юрты
- Услуги русскоговорящего гида
- Помощь с подбором авиабилетов
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Обеды и ужины вне программы - от $10
- Входной билет на горячие источники - $4