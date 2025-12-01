Мои заказы

Весна в Киргизии: тур на майские с конной прогулкой, мастер-классом, пикниками и купанием

Расслабиться в горячих источниках, познакомиться с местной культурой и посмотреть шоу с беркутами
Каждый день вас ждут новые открытия и захватывающие пейзажи.

Мы посмотрим на древнюю башню Бурана — старейший архитектурный символ Центральной Азии — и, если повезёт, прогуляемся среди алых маковых полей.

Вы увидите
читать дальше

фантастические каньоны Кок-Мойнок и Аксай, насладитесь атмосферным пикником на берегу Иссык-Куля и станете свидетелем настоящего салбууруна — древнего искусства охоты с беркутом, которого вы сможете попробовать удержать на собственной руке.

Мы полюбуемся марсианским каньоном Сказка, сами соберём юрту, прокатимся верхом к водопаду Девичьи косы. Расслабимся в горячих природных источниках и увидим легендарную панораму ущелья Джеты-Огуз. А ещё вы сможете ощутить на себе местное гостеприимство и отведать вкусные угощения.

Описание тура

Организационные детали

Вся подробная информация предоставляется после бронирования. Спецподготовка не нужна. Помощь в покупке SIM-карты.
Программа может корректироваться в зависимости от погоды или иных факторов с заменой на равноценные активности.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в гостинице, ужин-знакомство

Встретим вас в аэропорту Бишкека. Вы можете прилететь в любое удобное время — для каждого мы организуем индивидуальный трансфер. Заселение в гостиницу пройдёт во второй половине дня. Вечером нас ожидает дружеский приветственный ужин и знакомство с командой единомышленников.

2 день

Башня Бурана, прогулка по склону, трапеза в местном доме

После завтрака совершим небольшой переезд к башне Бурана — уникальному архитектурному памятнику, который считается одним из древнейших сооружений во всей Центральной Азии. Отсюда открывается впечатляющая панорама на заснеженные хребты.

Позже остановимся в кыргызском доме, где хозяйка накроет для нас щедрый стол блюдами, приготовленными специально для нашей группы. А по пути сделаем остановку на живописном горном склоне, который в начале мая обычно покрывается ярко-алым ковром цветущих маков. (Цветение зависит от погоды прошедшей зимы и весны. Мы ориентируемся на опыт прошлых лет, однако точные сроки предсказать невозможно.)

3 день

Каньоны Кок-Мойнок и Аксай, пикник на берегу Иссык-Куля

Позавтракав, направимся на южный берег Иссык-Куля. Первая остановка сегодня — каньон Кок-Мойнок: мы поднимемся на вершину и полюбуемся необычными ландшафтами.

Ближе к вечеру заглянем в каньон Аксай — одно из самых эффектных мест побережья — а затем устроим атмосферный пикник на берегу Иссык-Куля. Наши пикники — особая фишка маршрута: такие не устраивает никто во всём Кыргызстане! (Пикник проводится только при благоприятной погоде и своевременном прибытии на локацию.)

4 день

Шоу с беркутами, каньон Сказка и отдых у Иссык-Куля, мастер-класс

Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком — Алмазбеком-байке, мастером древнего охотничьего искусства салбуурун. Он расскажет о традициях охоты с беркутами и тайганами, а вы сможете попробовать удержать хищную птицу на руке. Вас ждёт зрелищное шоу и тёплая беседа в его доме.

Затем мы отправимся в марсианский каньон Сказка и отдохнём на одном из самых живописных диких пляжей Иссык-Куля.

Продолжим день ещё одним уникальным опытом — посетим мастерскую юрт и собственными руками соберём настоящий каркас — процесс захватывает даже тех, кто не любит ручной труд.

5 день

Конная прогулка, купание в источниках, смотровая ущелья Джеты-Огуз

В этот день мы направимся в тихую долину Кок-Жайык в ущелье Джеты-Огуз. По прибытии сядем на лошадей и совершим конный подъём к водопаду Девичьи косы, наслаждаясь гармонией и умиротворением горной природы.

После прогулки пообедаем в уютной юрте, а затем окунёмся в тепло минеральных горячих источников. На обратном пути заедем на смотровую площадку ущелья Джеты-Огуз, где сможем полюбоваться культовым «открыточным» пейзажем Кыргызстана.

Вечером поужинаем в ресторане традиционной кухни — атмосферном месте с очень вкусными блюдами.

6 день

Возвращение в Бишкек, завершение тура

Сегодня мы вернёмся в Бишкек. По пути заедем в сувенирный магазин, где вы сможете выбрать подарки и памятные мелочи для себя и близких.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 3 обеда, 2 ужина
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно
  • Трансферы по маршруту
  • Конная прогулка
  • Беркут-шоу
  • Мастер-класс по сборке юрты
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Помощь с подбором авиабилетов
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно
  • Обеды и ужины вне программы - от $10
  • Входной билет на горячие источники - $4
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 14:00 (или по договорённости)
Завершение: Аэропорт Бишкека, вторая половина дня (или трансфер в аэропорт Иссык-Куль). Время завершения - 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Бишкеке
Провожу авторские путешествия по Кыргызстану и Узбекистану. Культура, традиции, природа этих стран глубоко запали мне в душу — и я готова поделиться тем, что люблю, с вами! Мои маршруты базируются на аутентичности: вы познакомитесь с местными мастерами и интересными людьми, отведаете национальных блюд, поживёте в проверенных колоритных отелях и юртах. Все локации на пути лично проверены мной.

