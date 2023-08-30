1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
26 июня в 06:30
€345 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
26 июня в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Провести целый день среди гор Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
26 июня в 07:00
€279 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина30 августа 2023Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!
- ТТатьяна21 августа 2023Путешествовали на джипе с Дмитрием, он очень интересный собеседник и увлечен тем, что делает, мы смогли посмотреть массу красивейших мест,
- ННаталия18 июня 2023Мы в восторге от красот Киргизии!!! Провели 5 дневный тур вокруг Иссыкуля с индивидуальным гидом Дмитрием. На его машине пересекли
- ККсения15 мая 2023Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина с хорошей проходимостью. Александр хорошо знает местность, останавливался в красивых точках. Не хватило рассказов про Иссык-куль, его историю.
- ЛЛюдмила8 сентября 2022Мы брали экскурсию на Сон-Куль в самом начале нашего путешествия по Кыргызстану. Выбрали данное предложение, так как хотели посетить труднодоступные места
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июне 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 279 до 399. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 18 ⭐ отзывов, цены от €279. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август