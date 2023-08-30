Ночные прогулки и экскурсии Чолпон-Аты

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €279. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на озеро Сон-Куль
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
26 июня в 06:30
345 за всё до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
26 июня в 06:30
399 за всё до 6 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Провести целый день среди гор Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
26 июня в 07:00
279 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    30 августа 2023
    Джип-тур на озеро Сон-Куль
    Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Путешествовали на джипе с Дмитрием, он очень интересный собеседник и увлечен тем, что делает, мы смогли посмотреть массу красивейших мест,
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    некоторые вообще в полном отсутствии других туристов. Самостоятельно, без локального опытного гида, который мастерски справляется с бездорожьем, мы не увидели бы и половину. Под впечатлением от красот Киргизии, спасибо Дмитрию за то, что открыл их для нас.

  • Н
    Наталия
    18 июня 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Мы в восторге от красот Киргизии!!! Провели 5 дневный тур вокруг Иссыкуля с индивидуальным гидом Дмитрием. На его машине пересекли
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    несколько перевалов, увидели красивейшие ущелья и каньоны. Дмитрий очень любит свою страну и знает все дороги и тропинки. Выбирает маршрут, чтобы как можно больше нам показать. рассказывает историю и легенды. Очень внимательный, заботливый и предупредительный. Мне 80 лет, подруге 77 и мы не устали, а получили массу впечатлений. По высоте менялась природа от полосы тундры, где ночевали в юрточном кемпинге, до каньонов типа пустыни "Сказка" и "Марс". Видели много животных: стада коров, овец, коней, яков, верблюдов. Диких сурков, сусликов, зайцев, фазанов. А горы!!!!! никакие фото не передают представления! Нет в них объема и воздуха! Стоит там побывать и увидеть своими глазами!!!

  • К
    Ксения
    15 мая 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина с хорошей проходимостью. Александр хорошо знает местность, останавливался в красивых точках. Не хватило рассказов про Иссык-куль, его историю.
    Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина
  • Л
    Людмила
    8 сентября 2022
    Джип-тур на озеро Сон-Куль
    Мы брали экскурсию на Сон-Куль в самом начале нашего путешествия по Кыргызстану. Выбрали данное предложение, так как хотели посетить труднодоступные места
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    и мы остались в восторге. По дороге мы встретили множество животных от верблюдов до яков, насладились удивительными пейзажами, особенно на плато, на перевале на высоте 3550 м, покатались на лошадях, пообедали в юрточном городке у озера, а также были приглашены в гости к местным жителям где нас угостили кумысом и накормили лепешками. Нас сопровождал прекрасный гид и суперпрофи водитель Канат, с которым не страшна любая горная дорога. Он не только показал нам самые красивые места, но и рассказал огромное количество интересной информации о стране, традиция и обычаях. Это был отличный опыт и я с удовольствием порекомендую этот маршрут!

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Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур на озеро Сон-Куль
  2. Путешествие вокруг Иссык-Куля
  3. Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июне 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 279 до 399. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 18 ⭐ отзывов, цены от €279. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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