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и мы остались в восторге. По дороге мы встретили множество животных от верблюдов до яков, насладились удивительными пейзажами, особенно на плато, на перевале на высоте 3550 м, покатались на лошадях, пообедали в юрточном городке у озера, а также были приглашены в гости к местным жителям где нас угостили кумысом и накормили лепешками. Нас сопровождал прекрасный гид и суперпрофи водитель Канат, с которым не страшна любая горная дорога. Он не только показал нам самые красивые места, но и рассказал огромное количество интересной информации о стране, традиция и обычаях. Это был отличный опыт и я с удовольствием порекомендую этот маршрут!