Путешествие вокруг Иссык-Куля
Иссык-Куль - это не только пляжи. Вас ждут горы, каньоны и горячие источники. Погрузитесь в уникальную природу Кыргызстана и откройте новые горизонты
Начало: У вашего отеля
21 янв в 06:30
22 янв в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Уникальная поездка на внедорожнике через живописные ущелья Кыргызстана. Откройте для себя горные озёра, термальные источники и традиции
Начало: У вашего отеля
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
€215 за всё до 6 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Провести целый день в горах Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
21 янв в 07:00
22 янв в 07:00
€399 за всё до 4 чел.
