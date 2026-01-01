Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €215. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 13 часов 18 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Путешествие вокруг Иссык-Куля Иссык-Куль - это не только пляжи. Вас ждут горы, каньоны и горячие источники. Погрузитесь в уникальную природу Кыргызстана и откройте новые горизонты Начало: У вашего отеля €399 за всё до 6 чел. Джиппинг На машине 10 часов 34 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике Уникальная поездка на внедорожнике через живописные ущелья Кыргызстана. Откройте для себя горные озёра, термальные источники и традиции Начало: У вашего отеля €215 за всё до 6 чел. Джиппинг На машине 12 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники Провести целый день в горах Кыргызстана Начало: У вашего отеля €399 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Чолпон-Аты

