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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Познакомиться с большими медведями, прогуляться по центру и попробовать сычуаньскую кухню
«Передвигаемся на метро, автобусах и такси (~$10 на чел»
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от $304
$320 за всё до 4 чел.
Групповая
Сигуняншань и долина Шуанцяогоу
Снежные вершины, альпийские луга и высокогорные озёра западной Сычуани
Начало: в отеле «Гуанъюань»
«Поездка завершится у станции метро «Цзинькэ Бэйлу»»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
29 авг в 05:45
$60 за человека
Групповая
Бипэнгоу и деревня Ганьбао - из Чэнду
К снежным вершинам, альпийским озёрам и традиционному тибетскому поселению
Начало: в отеле «Гуанъюань»
«Поездка завершится у станции метро «Цзинькэ Бэйлу»»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
29 авг в 05:45
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Большое спасибо Марселю за проведенный день! у нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили познакомиться с городом. Марсель
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Всего 1 отзыв в Чэнду в категории "Метро"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Метро»
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Сейчас в Чэнду в категории "Метро" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 304 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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