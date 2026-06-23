Экскурсии в метро Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Метро» в Чэнду на русском языке, цены от $60, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Пешая
На автобусе
Метро
6 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Познакомиться с большими медведями, прогуляться по центру и попробовать сычуаньскую кухню
«Передвигаемся на метро, автобусах и такси (~$10 на чел»
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от $304$320 за всё до 4 чел.
Сигуняншань и долина Шуанцяогоу
На автобусе
Метро
13 часов
Групповая
Сигуняншань и долина Шуанцяогоу
Снежные вершины, альпийские луга и высокогорные озёра западной Сычуани
Начало: в отеле «Гуанъюань»
«Поездка завершится у станции метро «Цзинькэ Бэйлу»»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
29 авг в 05:45
$60 за человека
Бипэнгоу и деревня Ганьбао - из Чэнду
На автобусе
Метро
На электромобиле
13 часов
Групповая
Бипэнгоу и деревня Ганьбао - из Чэнду
К снежным вершинам, альпийским озёрам и традиционному тибетскому поселению
Начало: в отеле «Гуанъюань»
«Поездка завершится у станции метро «Цзинькэ Бэйлу»»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
29 авг в 05:45
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Наталья
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Большое спасибо Марселю за проведенный день! у нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили познакомиться с городом. Марсель
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встретил нас в аэропорту и организовал программу в соответствии с нашим расписанием. Заповедник панд вообще на весь день нам подарил ощущение милоты). Марсель - внимательный и заботливый гид, интересно рассказывает! Рекомендую!

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Всего 1 отзыв в Чэнду в категории "Метро"

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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники;
  2. Сигуняншань и долина Шуанцяогоу;
  3. Бипэнгоу и деревня Ганьбао - из Чэнду.
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Монастырь Вэньшу;
  3. Большой Будда;
  4. Старый город;
  5. Метро;
  6. Улица Чунси;
  7. Мосты;
  8. База панд в Дуцзянъяне;
  9. Аллея Куаньчжай;
  10. Железнодорожный вокзал.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Метро" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 304 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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