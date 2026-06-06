Чтобы понаблюдать за чёрно-белыми бамбуковыми медведями и их красными сородичами, едем в Парк больших панд. Вы узнаете, зачем им шестой палец и как цветёт бамбук. А ещё познакомитесь с историей древнего города и прогуляетесь по современным кварталам. При желании попробуете сычуаньскую кухню и отдохнёте в комплексе горячих источников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парк больших панд. Начнём день со встречи с самыми известными обитателями провинции Сычуань, а также бурыми белками, белыми лебедями и золотыми карпами. Я расскажу, почему детёныши внушительных панд рождаются величиной с яблоко и какую роль в жизни животных играет цветение бамбука.

Площадь Тяньфу. Прогуляемся по главному общественному центру Чэнду, где когда-то находилась резиденция местных правителей. Вы раскроете, какие тайны хранит центральная площадь и кто охраняет фонтаны.

Храм Великого Милосердия Дацы. Один из самых известных буддийских храмов Чэнду, получивший своё почётное имя от императора.

Тайкули. Современный квартал магазинов, ресторанов и общественных пространств. Мы встретим здесь ещё одну панду.

Сычуаньский обед (по желанию). Вы попробуете блюда местной кухни и узнаете о гастрономических традициях региона. Для вегетарианцев предусмотрены отдельные варианты меню.

Горячие источники и сауны (по желанию). Завершим день в оздоровительном комплексе, где китайские традиции заботы о здоровье сочетаются с современным комфортом. Вас ждут травяные, соляные и вулканические ванны, различные виды саун, зоны отдыха, ресторан и бар. При желании можно дополнительно заказать массаж с маслом, горячими камнями, огнём или традиционный китайский массаж.

Примерная программа

7:00 — встреча в аэропорту или отеле (по предварительной договорённости)

8:30 — посещение парка больших панд

10:30 — площадь Тяньфу

11:15 — храм Дацы и квартал Тайкули

12:00 — обед

13:00 — посещение комплекса горячих источников и саун

Организационные детали

Передвигаемся на метро, автобусах и такси (~$10 на чел.) — транспортные расходы не входят в стоимость

Билет в парк больших панд оплачивается дополнительно — 55 юаней за чел. (~$8), для детей и пенсионеров вход бесплатный

Опциональные дополнительные расходы