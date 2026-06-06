Мои заказы

Тайны площади Тяньфу, большие панды и горячие источники

Познакомиться с символом Китая, попробовать сычуаньскую кухню и отдохнуть в термальном комплексе
Чтобы понаблюдать за чёрно-белыми бамбуковыми медведями и их красными сородичами, едем в Парк больших панд. Вы узнаете, зачем им шестой палец и как цветёт бамбук. А ещё познакомитесь с историей древнего города и прогуляетесь по современным кварталам. При желании попробуете сычуаньскую кухню и отдохнёте в комплексе горячих источников.
Тайны площади Тяньфу, большие панды и горячие источники
Тайны площади Тяньфу, большие панды и горячие источники
Тайны площади Тяньфу, большие панды и горячие источники

Описание экскурсии

Парк больших панд. Начнём день со встречи с самыми известными обитателями провинции Сычуань, а также бурыми белками, белыми лебедями и золотыми карпами. Я расскажу, почему детёныши внушительных панд рождаются величиной с яблоко и какую роль в жизни животных играет цветение бамбука.

Площадь Тяньфу. Прогуляемся по главному общественному центру Чэнду, где когда-то находилась резиденция местных правителей. Вы раскроете, какие тайны хранит центральная площадь и кто охраняет фонтаны.

Храм Великого Милосердия Дацы. Один из самых известных буддийских храмов Чэнду, получивший своё почётное имя от императора.

Тайкули. Современный квартал магазинов, ресторанов и общественных пространств. Мы встретим здесь ещё одну панду.

Сычуаньский обед (по желанию). Вы попробуете блюда местной кухни и узнаете о гастрономических традициях региона. Для вегетарианцев предусмотрены отдельные варианты меню.

Горячие источники и сауны (по желанию). Завершим день в оздоровительном комплексе, где китайские традиции заботы о здоровье сочетаются с современным комфортом. Вас ждут травяные, соляные и вулканические ванны, различные виды саун, зоны отдыха, ресторан и бар. При желании можно дополнительно заказать массаж с маслом, горячими камнями, огнём или традиционный китайский массаж.

Примерная программа

7:00 — встреча в аэропорту или отеле (по предварительной договорённости)
8:30 — посещение парка больших панд
10:30 — площадь Тяньфу
11:15 — храм Дацы и квартал Тайкули
12:00 — обед
13:00 — посещение комплекса горячих источников и саун

Организационные детали

  • Передвигаемся на метро, автобусах и такси (~$10 на чел.) — транспортные расходы не входят в стоимость
  • Билет в парк больших панд оплачивается дополнительно — 55 юаней за чел. (~$8), для детей и пенсионеров вход бесплатный

Опциональные дополнительные расходы

  • Автомобиль с водителем на время поездки (по желанию): до 3 пассажиров — 1200 юаней за машину (~$167), 4–5 пассажиров — 1500 юаней за машину (~$209), 6–7 пассажиров — 1800 юаней за машину (~$250)
  • Обед — 100 юаней за чел. (~$14)
  • Посещение комплекса горячих источников и саун на 24 часа с напитком (по желанию) — 200 юаней за чел. (~$28)
  • Массаж — 300–600 юаней за чел. (~$42–84)
  • Такси из аэропорта и обратно — 400 юаней за машину (~$56)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марсель
Марсель — ваш гид в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Нихао, любознательные путешественники и коллекционеры ярких впечатлений! Я ваш гид в городе-парке Чэнду, который стал моим домомв 2022 году. Кстати, я не француз — просто имя такое. А родной язык мой
читать дальшеуменьшить

— русский. Ещё я свободно говорю по-английски и неплохо объясняюсь по-китайски. Знаю Чэнду, как свои пять пальцев! А вы слышали, что у панды их (пальцев) шесть? Предлагаю вместе: * заглянуть в древние храмы и резиденции правителей — места, полные загадок и тайн * прогуляться по атмосферным улочкам, где в воздухе витает аромат чая горного и перца сычуаньского * забежать в модные магазины и бутики — обещаю, вы точно найдёте тот самый сувенир * понаблюдать за очаровательными чёрно‑белыми пушистиками и поймать свой кадр мечты!

Входит в следующие категории Чэнду

Похожие экскурсии на «Тайны площади Тяньфу, большие панды и горячие источники»

Главное в Чэнду: панды, чайные и дух Поднебесной
Пешая
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Чэнду: панды, чайные и дух Поднебесной
Успеть познакомиться с городом и его живыми символами, даже если у вас здесь только пересадка
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
На машине
6.5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город
Завтра в 10:30
8 июн в 08:00
от $410 за человека
Чэнду: путешествие начинается с панд
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду: путешествие начинается с панд
Трансфер к самым милым жителям Китая
Завтра в 08:00
10 июн в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
8 июн в 10:30
9 июн в 08:00
$404 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чэнду. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Чэнду
от $300 за экскурсию