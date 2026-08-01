Ночные прогулки и экскурсии Чунцина

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Чунцине на русском языке, цены от $21. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Смотровая площадка WFC «Хуйсяньлоу»
13 часов
Билеты
Смотровая площадка WFC «Хуйсяньлоу»
Подняться над Чунцином и увидеть слияние двух рек и море огней
Начало: станция «Линьцзянмэнь»
23 авг в 11:30
24 авг в 09:30
от $21 за билет
Чунцин в 3D: погружение в столицу китайского киберпанка
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Чунцин в 3D: погружение в столицу китайского киберпанка
Разгадать головоломку гигантского города, где сходят с ума навигаторы
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
от $250 за всё до 30 чел.
Ночной тур по Чунцину: Хунъядун, мосты и прогулка вдоль реки
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Ночной тур по Чунцину: Хунъядун, мосты и прогулка вдоль реки
Начало: Чунцин
22 авг в 18:00
23 авг в 18:00
$240 за всё до 12 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Смотровая площадка WFC «Хуйсяньлоу»;
  2. Чунцин в 3D: погружение в столицу китайского киберпанка;
  3. Ночной тур по Чунцину: Хунъядун, мосты и прогулка вдоль реки.
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Станция Лицзыба;
  2. Башня Куйсин;
  3. Мосты;
  4. Район Цыцикоу;
  5. Канатная дорога через реку Янцзы;
  6. Метро;
  7. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в августе 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 250.
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