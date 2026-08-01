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Смотровая площадка WFC «Хуйсяньлоу»
Подняться над Чунцином и увидеть слияние двух рек и море огней
Начало: станция «Линьцзянмэнь»
23 авг в 11:30
24 авг в 09:30
от $21 за билет
Индивидуальная
Чунцин в 3D: погружение в столицу китайского киберпанка
Разгадать головоломку гигантского города, где сходят с ума навигаторы
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
от $250 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
22 авг в 18:00
23 авг в 18:00
$240 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Ночные»
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Сейчас в Чунцине в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 250.
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