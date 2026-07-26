Чунцин — город, где реальность легко принять за кадры из научной фантастики.
За один день мы увидим его самые эффектные места: многоуровневые развязки, метро внутри жилого дома, панорамные площадки и неоновые кварталы. А я помогу разобраться, как устроен этот удивительный мегаполис.
За один день мы увидим его самые эффектные места: многоуровневые развязки, метро внутри жилого дома, панорамные площадки и неоновые кварталы. А я помогу разобраться, как устроен этот удивительный мегаполис.
Описание экскурсии
- Башня Куйсинлоу — смотровая площадка, где ощущается «8D-архитектура» Чунцина.
- Цзефанбэй — деловой центр города с небоскрёбами и оживлёнными торговыми улицами.
- Подземная кольцевая дорога (только в версии с автомобилем).
- Станция Лицзыба — знаменитое метро, проходящее прямо сквозь жилой дом.
- Парк Элин — панорамы рек Янцзы и Цзялин, павильоны и спокойная атмосфера среди зелени.
- Эскалатор Краун и бывший железнодорожный вокзал — символ повседневной жизни Чунцина.
- Эстакада Суцзяба и смотровая площадка Тунъюаньцзюй — фантастические многоуровневые развязки.
- Сяхаоли — исторический квартал с кафе, ресторанами и видом на реку.
- Площадь Даймонд — вид на подсвеченный комплекс Хунъядун.
По желанию можно добавить 1–2 локации:
- прибрежная тропуана Чжуншаньской Четвёртой улице.
- Районы Чаотяньмэнь и Раффлз-Сити.
- улицу Наньбинь.
- Торговый центр «Мир Дээй» в стиле киберпанка.
- площадку для ночной съёмки с дроном.
Организационные детали
- Общая цена зависит от размера группы:
— 1 человек — $200
— 2 человека — $240
— 3 человека — $270
— 4-5 человек — $300
— 6 человек — $330.
- За дополнительную плату можно провести экскурсию на автомобиле — уточняйте при бронировании.
- В программе предусмотрены остановки на обед и кофе-брейк. Питание в стоимость не включено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|1 человек
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Линьцзянмэн»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я местный гид, родилась и выросла в этом городе и знаю его скрытые кварталы и другие секретные места вдоль и поперёк! Если вас интересует прогулка по городу, свяжитесь со мной!
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