Впечатляющий Чунцин

Монорельс через жилые дома, старый квартал Цичикоу и панорамы парка Элин
Чунцин — город, который ломает привычную логику.

Здесь улицы поднимаются и спускаются по горам, площади оказываются на 22-м этаже, а монорельс проходит прямо сквозь жилые дома.

Вы увидите самые необычные локации мегаполиса, почувствуете контраст старого Китая и ультрасовременной жизни, насладитесь панорамами и, при желании, прокатитесь по Янцзы, которую в Китае называют «рекой-матерью».
Описание экскурсии

Монорельс сквозь жилые дома

Проезд на поезде через здание на уровне 6-го этажа — одна из самых необычных сцен городской жизни Китая.

Панорама Чунцина из парка Элин

Прогулка по парку с видами на многоуровневый город, реки и небоскрёбы.

Старый квартал Цичикоу

Атмосфера традиционного Китая: узкие улочки, старинная архитектура, сувениры и уличная еда.

Современный центр

Прогулка у Монумента победы и знакомство с ритмом современной жизни Чунцина.

Площадь Куэйсинлоу

Место, где легко потеряться в измерениях: визуально первый этаж, а по факту — 22-й.

Прогулка на корабле по реке Янцзы (по желанию)

Вечерние виды города с воды и внешний осмотр Хуньядун — одного из самых фотогеничных районов Чунцина.

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле
  • Отдельно по желанию: билеты на кораблик — 150 юаней ($21,5), обед — по меню
  • Тайминг зависит от вашего темпа
  • Полную оплату экскурсии необходимо произвести минимум за 3 дня до даты проведения. Уточняйте варианты оплаты напрямую у гида
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 224 туристов
Я живу в Пекине и отлично его знаю. Работаю гидом много лет. Люблю свою родину и владею собственной туристической сетью. Вместе со своей командой могу организовать экскурсии по Пекину и другим городам Китая для русскоязычных путешественников. Наш девиз — наслаждаться путешествиями, наслаждаться жизнью!

