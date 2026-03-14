Карстовый заповедник Улун — место, где первозданная природа легко соперничает с кино. Здесь снимали «Трансформеров 4», здесь же разворачивались сцены классических китайских фильмов. Утёсы, провалы и каменные арки выглядят очень кинематографично и почти нереально. Окрестные водопады и луга впечатляют не меньше. Это обязательно стоит увидеть!
Описание экскурсии
- Выезд из Чунцина в сторону природного района Улуна. Резкая смена пейзажа позволит почувствовать масштаб и контраст региона уже в дороге.
- Переезд к карстовому заповеднику среди горных пейзажей. Гид расскажет, каким образом Улун формировался миллионы лет и почему он входит в список наследия ЮНЕСКО.
- Прогулка по тропам среди утёсов, ручьёв и зелёных склонов. Тропы проложены так, что природа раскрывается постепенно, без резких переходов.
- Осмотр трёх природных мостов — символов карстового ландшафта. Это одни из самых крупных естественных каменных арок в мире.
- Знакомство с местами съёмок «Трансформеров» и фильмов уся (боевые искусства с элементами фэнтези). Ландшафт почти не требовал декораций — кино снимали в естественной среде.
- Продолжение маршрута через ущелье Луншуйся (при подходящих условиях). Здесь свежо и прохладно даже в жаркое время года.
- Прогулка по каньону с водопадами и вертикальными скалами. Узкие проходы усиливают ощущение масштаба и изолированности от мира.
Примерный тайминг поездки
- Переезд из отеля в центре Чунцина в заповедник Улун — 2–3 часа.
- Осмотр трёх природных мостов — около 3,5 часов.
- Обед (за ваш счёт) — около 30 мин.
- Прогулка по ущелью Луншуйся — около 2 часов.
- Возвращение в отель в Чунцине — 2–3 часа.
Организационные детали
- Трансфер проходит на одном из комфортабельных автомобилей нашего автопарка (от 5 до 14 пассажирских мест в зависимости от размера группы).
- Обязательно возьмите с собой паспорт для доступа на локации.
- В стоимость входят все билеты (три моста, ущелье Луншуйся, внутренний транспорт, подъёмник).
- Мы предложим вам достаточно бутилированной воды и один местный перекус.
- Дополнительные расходы: обед — по меню.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
У нас было потрясающее путешествие в Улуне. Пейзажи здесь просто впечатляющие и совсем не похожи ни на что из того, что мы видели раньше. Ландшафты действительно уникальны: величественные скалы, природные каменные мосты и густая зелень повсюду. Воздух здесь невероятно свежий, что делает всю поездку ещё более приятной. Это захватывающее место, которое определённо стоит посетить!
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