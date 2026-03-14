М Максим

У нас было потрясающее путешествие в Улуне. Пейзажи здесь просто впечатляющие и совсем не похожи ни на что из того, что мы видели раньше. Ландшафты действительно уникальны: величественные скалы, природные каменные мосты и густая зелень повсюду. Воздух здесь невероятно свежий, что делает всю поездку ещё более приятной. Это захватывающее место, которое определённо стоит посетить!