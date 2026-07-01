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Из Чунцина - к горе Баодиншань и скульптурам Дацзу

Узнать о пещерных храмах и развитии религии в Китае
Гора Баодиншань и наскальные рельефы Дацзу — потрясающий комплекс из тысяч буддийских, даосских и конфуцианских скульптур в китайской провинции Чунцин, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы посетим этот музей под открытым небом, увидим, как древнее искусство сливается с дикой природой, и поговорим о традиции китайских пещерных храмов.
Из Чунцина - к горе Баодиншань и скульптурам Дацзу
Из Чунцина - к горе Баодиншань и скульптурам Дацзу
Из Чунцина - к горе Баодиншань и скульптурам Дацзу

Описание экскурсии

9:00 — отправление из отеля

10:30 — прибытие в Дацзу

Вы увидите каменные скульптуры, связанные с буддизмом, даосизмом и конфуцианством. Например:

  • Спящего Будду — 31-метровую статую Будды, уходящего в нирвану. Скульптура высечена так, что Будда виден только по пояс
  • Колесо переселения — огромный демон держит в зубах сегментированный диск с изображениями реинкарнационных состояний от будды до животных и дохов
  • Трёх мудрецов — исполненные спокойствия и безмятежности фигуры олицетворяют презрение к жизни и всему мирскому
  • и многие другие

14:00 — выезд в Чунцин

16:00 — ориентировочное возвращение в отель

Мы расскажем:

  • об истории и культуре Китая
  • искусстве пещерных храмов
  • происхождении и развитии религии в Китае
  • влиянии конфуцианства на китайцев

Организационные детали

  • Забираем из отелей в центре города
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 110 юаней ($16) за чел., обед — по желанию
  • Возьмите собой паспорт и наличные деньги
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн
Пэн — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2632 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!

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