Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Чунцине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая Канатная дорога через реку Янцзы 8 часов 2 отзыва Мини-группа до 5 чел. Живой Чунцин и его визитные карточки Древний Цыцикоу, монорельс сквозь здание, 8D-архитектура, местный храм Неба и другие символы Начало: В центре города «Снаружи осмотрим строение, которое из-за огромного купола и симметричного дизайна называют чунцинским храмом Неба» Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00 $249 за человека Пешая 6 часов Мини-группа до 4 чел. Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине Шёлковый путь Горного города Начало: У станции метро «Шанхао» «Даосский храм пещеры Лаоцзюнь, который называют «Обсерваторией на уровне облаков»» $100 за человека На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Чунцина - к горе Баодиншань и скульптурам Дацзу Узнать о пещерных храмах и развитии религии в Китае Начало: В вашем отеле «Мы посетим этот музей под открытым небом, увидим, как древнее искусство сливается с дикой природой, и поговорим о традиции китайских пещерных храмов» от $663 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Чунцина Последние отзывы на экскурсии Константин Живой Чунцин и его визитные карточки Путешествие по Чунцину оставило максимально позитивные впечатления и эмоции: этот удивительный город не только показал нам дух современности, но и многовековую природу, обрамляющую этот мегаполис.

Отдельная благодарность гиду: прекрасно знает материал, владеет русским языком и умеет поддерживать атмосферу в группе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Василий Живой Чунцин и его визитные карточки Экскурсия прошла великолепно, гид выполнил работу блестяще. Огромное спасибо за предоставленное удовольствие! Данная поездка оставила много впечатлений и, самое главное, желание приехать вновь😁 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 2 отзыва в Чунцине в категории "Монастыри, церкви, храмы" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 2 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь