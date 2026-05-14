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Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина
Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Начало: У памятника Цзефанбэй
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
27 июл в 08:30
28 июл в 08:30
$299 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Чунцина - по местам киносъёмок в Улуне
Увидеть заповедные пейзажи и проследить их связь с мифами, реальными событиями и современным кино
Начало: В центральной части города
26 июл в 08:00
27 июл в 08:00
от $585 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Чунцин: карстовые ландшафты Улуна и «Три моста»
Увидеть грандиозные каменные арки, спуститься в карстовые ущелья и провести день среди горных пейзаж
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
26 июл в 08:00
от $880 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия потрясающая, персонал состоит из настоящих профессионалов, атмосфера была дружелюбной, что ещё больше располагало к доверию.
То, что мы посетили - это сказка наяву: все выглядит загадочно, массивно и впечатляюще.
То, что мы посетили - это сказка наяву: все выглядит загадочно, массивно и впечатляюще.
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Это очень интересное столкновение миров "китайского рыцарства" и автоботов. Местный рельеф невероятно своеобразен и разнообразен. Если купить билет заранее, то
+4
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М
У нас было потрясающее путешествие в Улуне. Пейзажи здесь просто впечатляющие и совсем не похожи ни на что из того,
+1
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Всего 3 отзыва в Чунцине в категории "Природные мосты Тяньшэн"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Природные мосты Тяньшэн»
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Сейчас в Чунцине в категории "Природные мосты Тяньшэн" можно забронировать 3 экскурсии от 299 до 880. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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