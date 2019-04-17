Северная столица ⭐️ России Санкт-Петербург всегда привлекала туристов посмотреть на достопримечательности 🏛️ созданные благодаря Петру I. Здесь всегда есть, что посмотреть и что посетить, в любую погоду, даже в дождь. Рассказываем о любимом Городе на Неве подробно с фото, картами, лучшими заведениями и отелями для отдыха на любой кошелек

Вид на храм Спас на Крови, Санкт-Петербург, Россия

Монументальный город с широкими проспектами и каналами, Санкт-Петербург — это город который впечатляет. Сегодня город выглядит так же грандиозно, как когда Пётр I заложил первый камень в 1703 году. Император пригласил ведущих архитекторов Европы, чтобы наполнить улицы экстравагантными дворцами и элегантными соборами в стиле барокко.

В течение 300 лет, город был культурной столицей страны, в которой трудились писатели, поэты, художники и драматурги. Санкт-Петербург всё ещё остается оживленным центром искусства, демонстрируя всё от живописи и литературы до уличного театра и жесткого рока. В центре внимания — Мариинский театр, где располагается знаменитая балетная труппа имени Кирова и конечно же Эрмитаж, крупнейший в мире художественный музей, основанный Екатериной Великой в 1764 году.

Сегодня Санкт-Петербург современный мегаполис с альтернативными кафе, техно-клубами и одним из самых глубоких метро в мире.

Историческое сердце этого вневременного, романтического города сосредоточено между реками Нева и Фонтанка. Здесь вы найдете Дворцовую площадь, Эрмитаж, Адмиралтейство, а также Невский проспект, самый роскошный проспект Санкт-Петербурга. К западу от Адмиралтейства расположен знаменитый Мариинский театр, а к северу через реку — Васильевский остров с его университетами и музеями, ну и конечно же Петроградская сторона, где находится Петропавловская крепость.

О погоде: когда лучше ехать в Питер

В связи с непродолжительным летом и долгой холодной зимой, советуем запастись теплыми вещами, прежде чем отправиться в Санкт-Петербург. К счастью в городе есть множество музеев, которые вы можете посетить, если на улице слишком холодно.

Весна (с марта по май) начало холодное, со средней температурой +1°C, но в течение сезона становится теплее, достигая в среднем около +16°C в мае.

Лето (с июня по август) — лучшее время для посещения, поскольку погода теплая и приятная, максимальная температура днём +22°C. С середины июня до начала июля наступает время Белых ночей.

Осень (с сентября по ноябрь) начинается довольно с мягкой погоды +14°C, но затем довольно быстро наступают холода и температура падает до +2°C

Зима (с декабря по февраль) в это время город посещают только храбрые туристы, потому что температура как правило ниже нуля, достигая среднего минимума -9°C.

На чем передвигаться по Питеру

Общественный транспорт в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург хорошо оснащён трамваями, автобусами, троллейбусами, поездами метро и маршрутным такси. Часть транспортных средств довольно изношено, но зато передвижение по городу дешевое. Обратите внимание, что город растянулся на километры вокруг центра, и между остановками могут быть большие расстояния, если время имеет существенное значение для вас, лучше используйте метро.

Такси, аренда автомобилей, прокат велосипедов — всё это на сегодняшний день доступно, поэтому передвижение по городу, не должно стать для вас каким-то испытанием.

Основные достопримечательности Санкт-Петербурга

Храм Спас на Крови

Храм Спас на Крови, Санкт-Петербург, Россия

Созданный по образу собора Василия Блаженного в Москве, этот храм был построен на месте, где социалистические радикалы убили Императора Александра II 1 марта 1881 года. Храм украшен фантастической коллекцией луковых куполов и имеет потрясающий интерьер состоящий из сверкающего мрамора и мозаики. Лучший вид на экстерьер храма открывается с набережной Канала Грибоедова.

Храм Спас на Крови, Санкт-Петербург, Россия

Отличный видео-обзор собора от питерского экскурсовода

Русский музей

Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

Эти огромные галереи, часто незаслуженно омраченные великолепием Эрмитажа, содержат лучшие в мире коллекции русских картин: от икон 1000-летней давности до старых мастеров и современных легенд, таких как Малевич, Кандинский и Шагал.

Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

Эрмитаж

Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Великолепный барочный Зимний дворец императрицы Елизаветы, спроектированный итальянским архитектором Бартоломео Растрелли, представляет собой коллекцию лучших в России произведений искусства с древних времен и до нашего столетия. Здесь представленно более трёх миллионов произведений. Основное место занимают работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Рембрандта и Рубенса.

Экскурсия по Эрмитажу займёт около 8 лет, даже если вы будете тратить всего одну минуту на каждую коллекцию

Музей Фаберже

Музей Фаберже, Санкт-Петербург, Россия

Размещенный в чудесном Шуваловском дворце, этот невероятный музей посвящен работе выдающегося ювелира Карла Фаберже, прославившегося своими виртуозными драгоценными яйцами. Музей насчитывает самую большую коллекцию произведений дизайнера в мире, в которой более 4000 произведений декоративно-прикладного русского искусства.

Экскурсию в музей рекомендуем бронировать минимум за пять дней.

Музей Фаберже, Санкт-Петербург, Россия

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

Старейший российский государственный музей сконцентрирован на довольно необычной коллекции, собранной Петром Великим во время его грандиозного турне по Европе, и именно коллекция физически аномальных плодов, которые хранятся в спирте, привлекает огромные толпы туристов. Это уникальное собрание, лучше всего смотреть подготовленным посетителям с сильным желудком и самое главное с научным любопытством.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

Исаакиевский собор

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург, Россия

Этот впечатляющий императорский собор, построенный по заказу царя Александра I, является инженерным шедевром построенном на болотистой местности к западу от Невского проспекта. Собор был увенчан позолоченным куполом, который конкурирует с собором Святого Петра в Ватикане. Строительство собора было завершено в 1858 году и он до сих пор доминирует на горизонтом Санкт-Петербурга. Его интерьер великолепен, так же можно подняться на колоннаду купола (за отдельную плату) и насладиться изумительным панорамным видом.

Официальный сайт : http://cathedral.ru/;

: http://cathedral.ru/; Тел : +7 812 315-97-32;

: +7 812 315-97-32; Время работы:

Все дни кроме среды: 10:30–18:00

Среда: Закрыто.

Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь, Санкт-Петербург, Россия

Петропавловская крепость

Петропавловская крепость, Санкт-Петербург, Россия

Построенная Петром Великим в 1703 году для защиты территории от шведов, эта крепость вскоре стала политической тюрьмой. Среди известных заключенных были Горький, Достоевский, Троцкий, а также сын Петра, Алексей. Мрачные камеры на сегодняшний день являются, музеем, а также домом коменданта, где судили заключенных. Основной достопримечательностью крепости, является парящий золотой шпиль собора.

Официальный сайт : https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/;

: https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/; Тел : +7 812 230-64-31;

: +7 812 230-64-31; Время работы:

Все дни кроме среды: 10:00–16:00

Среда: Закрыто.

Петропавловская крепость, Санкт-Петербург, Россия

Домик Петра I

Домик Петра I, Санкт-Петербург, Россия

Первый дом построенный в Санкт-Петербурге, был не большим дворцом, а скромной деревянной хижиной, откуда Петр Великий руководил строительством великого имперского города. Спартанская простота, заключенная в защитную кирпичную облицовку и обставленная старинной мебелью, довольно странно контрастирует с грандиозными соборами и дворцами которые находятся вокруг.

Домик Петра I, Санкт-Петербург, Россия

Пискаревское мемориальное кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище, Санкт-Петербург, Россия

Это место паломничества выживших после осады Ленинграда 1941-1944 годов. Под массивной бронзой Мать-Родина лежат братские могилы 500 000 петербуржцев, которые умерли от голода в результате нацистской блокады. История о страданиях и выносливости города мощно рассказана в Мемориальных залах.

Пискаревское мемориальное кладбище, Санкт-Петербург, Россия

Крейсер Аврора

Крейсер Аврора, Санкт-Петербург, Россия

Спущенный на воду в 1900 году в Санкт-Петербурге крейсер "Аврора" служил линкором в русско-японской войне 1904-1905 года. Затем прозвучал выстрел, что ознаменовало штурм Зимнего дворца в 1917 году и начало большевицкого правления. Со временем его переоборудовали в музей и сейчас вы можете увидеть помещение экипажа и оружие, из которого был сделан исторический выстрел.

Крейсер Аврора, Санкт-Петербург, Россия

Туры и экскурсии по Санкт-Петербургу

Рекомендуемые туры и экскурсии по Санкт-Петербургу

Речные туры — многие компании проводят лодочные экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга, при этом посещая известные достопримечательности, такие как например, Храм Спас на Крови. Лодочные экскурсии отправляются от канала Грибоедова, реки Мойки, реки Фонтанки и канала, который течёт вокруг Заячьего острова.

— многие компании проводят лодочные экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга, при этом посещая известные достопримечательности, такие как например, Храм Спас на Крови. Лодочные экскурсии отправляются от канала Грибоедова, реки Мойки, реки Фонтанки и канала, который течёт вокруг Заячьего острова. Пешие экскурсии — в Петербурге огромное количество ежедневных пешеходных экскурсий. Однако, вы можете увидеть большинство известных достопримечательностей, просто прогуливаясь по Невскому проспекту от Адмиралтейства до Аничкова моста.

— в Петербурге огромное количество ежедневных пешеходных экскурсий. Однако, вы можете увидеть большинство известных достопримечательностей, просто прогуливаясь по Невскому проспекту от Адмиралтейства до Аничкова моста. Экскурсия на Кировские острова — расположенные к северу от центра Санкт-Петербурга, Кировские острова (Каменный, Елагин и Крестовский) являются популярным местом отдыха у горожан. У многих состоятельных петербуржцев, здесь находятся дома, простой же народ приезжает сюда на пикники, просто прогуляться по зелёным аллеям или же покататься на лодках по озёрам. Это место особенно популярно во время Белых ночей. Остров Каменный находится через мост от станции метро "Чёрная речка", а до Крестовского и Елагинского можно добраться от станции Крестовский остров.

— расположенные к северу от центра Санкт-Петербурга, Кировские острова (Каменный, Елагин и Крестовский) являются популярным местом отдыха у горожан. У многих состоятельных петербуржцев, здесь находятся дома, простой же народ приезжает сюда на пикники, просто прогуляться по зелёным аллеям или же покататься на лодках по озёрам. Это место особенно популярно во время Белых ночей. Остров Каменный находится через мост от станции метро "Чёрная речка", а до Крестовского и Елагинского можно добраться от станции Крестовский остров. Экскурсия в Петергоф — Большой дворец Петергофа, расположен в 32 км. к западу от Санкт-Петербурга, он был построен Петром I и реконструирован Бартоломео Растрелли. Этот потрясающий дворец в версальском стиле — одна из величайших реликвий времен царей и великолепный образец русского стиля барокко. Другие дворцы расположены вокруг поместья на площади в 600 гектар, в том числе Монплезир, оригинальная приморская резиденция Петра в Петергофе. Добраться до Петергофа можно на электричке от Балтийского вокзала до станции Новый Петергоф, откуда сесть на автобусы, которые ходят до дворца. Выходные дни: понедельник и последний вторник каждого месяца.

Чем заняться в Санкт-Петербурге

Посетите русскую баню

Русская банька, что может быть лучше?!

Отдохните от шумного города и нескончаемых экскурсий в русской бане, насладитесь душной парной, а затем погрузитесь в купель с ледяной водой. Советуем хорошенько попариться берёзовым веничком, чтоб как следует стимулировать кровообращение. ХорошоТАМ рекомендует попарить спинку в Ямских банях, только не забудьте прихватить с собой тапочки, мыло и полотенце.

Катание на коньках под открытым небом

Лучшее место для отдыха зимой — это каток!

Температура в Санкт-Петербурге зимой регулярно опускается до -20°C, и нет лучшего способа согреться, чем катание на коньках. Многие парки с прудами сдают в аренду коньки, также есть искусственные катки, но лучшим местом для катания всё такие является природный каток, который находится на Елагинском острове.

Займитесь зимними видами спорта

Катание на лыжах, развлечение для всей семьи

Если вы посещаете город зимой не пропустите катание на лыжах. Парк Туутари, расположенный в часе езды к югу от Санкт-Петербурга, может похвастаться пятью склонами и санными трассами. Это отличное место для занятий зимними видами спорта, также центр активного отдыха предлагает обучение катанию и прокат снаряжения.

Шоппинг в Санкт-Петербурге

Елисеевский магазин, Санкт-Петербург

Для любителей шоппинга в Санкт-Петербурге найдётся всё, от торговых центров до рынков, это отличное место для покупок русских деликатесов и традиционного декоративно-прикладного искусства. На заметку, многие известные магазины в Санкт-Петербурге прячутся за богато украшенными фасадами, которые выполнены в стиле итальянского арт-нуво или арт-деко.

Лучшие места для шоппинга

Невский проспект — главная торговая улица Санкт-Петербурга, с многочисленными бутиками, универмагами и книжными магазинами, многие из которых расположены в величественных неоклассических зданиях — обязательно загляните в восхитительное здание Зингер-Билдинг на Невском проспекте 28. Ещё одна популярная улица с многочисленными магазинами — Большой проспект на Васильевском острове.

Рынки

Вокруг основных торговых районов Санкт-Петербурга, в том числе Конюшенной площади, напротив Спаса на Крови и Думской улицы, через Невский проспект и от Гранд Отеля Европа расположены сувенирные рынки. На Арт-рынке на Невском проспекте 32/34, перед католической церковью Святой Екатерины продаются картины маслом, гравюры и портреты, а на Кузнечном рынке у Невского проспекта можно приобрести цветы, свежие фрукты и овощи, домашние сыры и соленья. Самый большой выбор свежих продуктов вы найдете на Сенном рынке, который находится на Московском проспекте.

Сувениры

Основное внимание в Санкт-Петербурге уделяется традиционным русским сувенирам — икре, водке, украшениям и посуде, шерстяным платкам и полудрагоценным камням, а также вездесущим матрешкам. В продаже также много памятных вещей советской эпохи (шапки-ушанки, военные значки и пряжки, часы, флаги и тому подобное), конечно же многие предметы являются современными репродукциями. Имейте в виду, что цены часто завышены, поэтому будьте готовы торговаться, особенно на ремесленных рынках и уличных прилавках.

Ночная жизнь

Бар "Ломоносов", Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге ночная жизнь бьет ключом, а что ещё можно ожидать от исторической европейской столицы. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете сходить на балет, посетить оперу или спектакль или же протанцевать до утра в многочисленных барах, клубах или концертных залах.

Билет на концерты и шоу, можно приобрести онлайн, в театральных кассах или уличных киосках, расположеных по всему городу. Многие из них расположенны на Невском проспекте, у развязки с Михайловской улицей.

Праздники и фестивали в Санкт-Петербурге

Празднование масленицы в Санкт-Петербурге

Масленица — начало русского поста начинается с масленичной недели, блины готовят во всех домах и ресторанах. По всему городу проводятся тематические мероприятия для взрослых и детей, начиная с выступлений фольклорных коллективов, конкурсов, игр, мастер-классов и конечно же поедания блинов.

— начало русского поста начинается с масленичной недели, блины готовят во всех домах и ресторанах. По всему городу проводятся тематические мероприятия для взрослых и детей, начиная с выступлений фольклорных коллективов, конкурсов, игр, мастер-классов и конечно же поедания блинов. День Победы — это праздник победы советского народа и Красной Армии над нацисткой Германией, в ВОВ 1945. На парад и марш военного оркестра на Пискаревском мемориальном кладбище собирается множество людей, дабы почтить память жертв нацисткой блокады.

— это праздник победы советского народа и Красной Армии над нацисткой Германией, в ВОВ 1945. На парад и марш военного оркестра на Пискаревском мемориальном кладбище собирается множество людей, дабы почтить память жертв нацисткой блокады. Фестиваль "Музыкальная весна в Санкт-Петербурге" — это международный музыкальный фестиваль, который проводится союзом композиторов Петербурга, чтобы отпраздновать лучшее из классической музыки. Выступление проходит в двух залах филармонии и других местах города.

— это международный музыкальный фестиваль, который проводится союзом композиторов Петербурга, чтобы отпраздновать лучшее из классической музыки. Выступление проходит в двух залах филармонии и других местах города. Белые ночи — полюбуйтесь на "белые ночи" в Санкт-Петербурге, в это время город освещен почти как днём. Белые ночи — любопытное явление, вызванное северным географическим положением Санкт-Петербурга — солнце никогда не опускается за горизонт, и огромное количество людей заполняют улицы города 24 часа в сутки.

— полюбуйтесь на "белые ночи" в Санкт-Петербурге, в это время город освещен почти как днём. Белые ночи — любопытное явление, вызванное северным географическим положением Санкт-Петербурга — солнце никогда не опускается за горизонт, и огромное количество людей заполняют улицы города 24 часа в сутки. День города — 27 мая проходит празднование дня города, данное событие сопровождается парадами, историческими представлениями, концертами и в заключении красивым салютом. День города отмечается с 1986 года, когда традиция была введена тогдашним секретарем Мосгордумы Борисом Ельциным.

— 27 мая проходит празднование дня города, данное событие сопровождается парадами, историческими представлениями, концертами и в заключении красивым салютом. День города отмечается с 1986 года, когда традиция была введена тогдашним секретарем Мосгордумы Борисом Ельциным. День Военно-Морского Флота — празднование дня ВМФ проходит с размахом, как и положено великому мореходному городу. Украшенные военные корабли собираются вдоль реки Невы и устраивают фиктивные сражения, а вечером праздничный салют заполняет небеса над центральным военно-морским музеем, который находится на Васильевском острове. День Военно-Морского Флота обычно проходит в последнее воскресенье июля.

— празднование дня ВМФ проходит с размахом, как и положено великому мореходному городу. Украшенные военные корабли собираются вдоль реки Невы и устраивают фиктивные сражения, а вечером праздничный салют заполняет небеса над центральным военно-морским музеем, который находится на Васильевском острове. День Военно-Морского Флота обычно проходит в последнее воскресенье июля. Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств»— детище Юрия Темирканова, дирижёра Санкт-Петербургской академической филармонии, этот фестиваль оживляет зимние улицы классическими концертами, камерными и сольными концертами и конечно же красивым салютом.

Санкт-Петербург — несомненно один из красивейших городов не только России, но и Европы. В культурном, историческом и архитектурном отношении, это самый европейский город России. Иногда его называют Северной Венецией за многочисленные каналы и реки или Северной Пальмирой за его красоту и изящество. Один из самых молодых европейских городов за свою 316-летнюю историю пережил множество трагических и драматических событий. Город с богатой историей и культурой, где каждый найдет что-то по своему вкусу. Мы надеемся, что ХорошоТАМ поможет вам спланировать поездку и максимально использовать ваше время в этом замечательном городе.