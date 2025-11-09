Круиз
Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), м...
Завтра в 09:45
11 ноя в 09:45
$40.96 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гонконгу с местным жителем
Начало: Холл отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$104.59 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лантау: канатная дорога, рыбацкая деревня Тай О и статуя Большого Будды
Начало: The Kowloon, Натан-роуд, Цим Ша Цуй, Гонконг
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
$74.49 за человека
