Круиз
Обзорный круиз по гавани Виктория Харбор и световое шоу
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Сегодня в 17:45
Завтра в 17:45
$29.56 за человека
Круиз
Вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: 75VC+52J Чимсачёй, Гонконг
Сегодня в 18:40
Завтра в 18:40
$19.42 за человека
Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: 75P7+C2F Центральный, Гонконг
Сегодня в 18:20
Завтра в 18:20
$47.55 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гонконгу с местным жителем
Начало: Холл отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$104.59 за всё до 10 чел.
Круиз
Круиз с шоу «Симфония огней» и ужином в ресторане Восточная жемчужина
Начало: 75P6+PRW Центральный, Гонконг
Завтра в 19:30
11 ноя в 19:30
$80.96 за человека
