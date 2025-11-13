Отправьтесь на остров Лантау с комфортным трансфером и приоритетным доступом на канатную дорогу Нгонг Пинг 360.
Посетите живописную рыбацкую деревню Тай О, прокатитесь по каналам и завершите день у Большого Будды и монастыря По Линь.
Описание экскурсииПриключение начинается Из центра Гонконга вас доставит комфортабельный автобус. Далее — канатная дорога Нгонг Пинг 360 без очередей, парящий маршрут над горами, Южно‑Китайским морем и мостом Гонконг — Чжухай — Макао. Атмосфера Тай О В рыбацкой деревне Тай О вы увидите традиционные дома на сваях, прокатитесь по каналам на лодке, попробуете местные деликатесы и, если повезёт, встретите редких розовых дельфинов. Нгонг Пинг и Большой Будда В деревне Нгонг Пинг вас ждёт величественная статуя Будды Тянь Тан и духовная атмосфера монастыря По Линь. Обратная поездка по канатной дороге завершит день удивительными видами острова Лантау. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: курение.
- Прибудьте на место встречи за 15 минут до отправления.
- Экскурсия завершается в деревне Нгонг‑Пинг на острове Лантау. В стоимость включён билет на канатную дорогу туда‑обратно, чтобы вы могли вернуться в удобное для вас время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Лантау
- Большой бронзовый Будда
- Рыбацкая деревня Тай-О
Что включено
- Трансфер на остров Лантау
- Приоритетная посадка на канатную дорогу
- Посещение статуи Будды Тянь Тан и монастыря По Линь
- Услуги гида
- Билет на автобус между Лантау и Тай-О
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Прогулка на лодке в рыбацкой деревне Тай О
Где начинаем и завершаем?
Начало: The Kowloon, Натан-роуд, Цим Ша Цуй, Гонконг
Завершение: Ngong Ping Village
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
13 ноя 2025
Суперская экскурсия с отличным гидом Рикки
T
Tatiana
9 окт 2025
Поездка была неинтересная. Гид каждое второе слово говорил окей, под конец это уже раздражало. Мы не были предупреждены, что до рыбацкой деревни поедем на общественном транспорте, на обратном пути часть
