Главные символы Гуанчжоу за один день

Познакомиться со Старым городом, современным центром и полюбоваться Жемчужной рекой
Красота и разнообразие Гуанчжоу кажутся неисчерпаемыми — старые кварталы, колониальные улицы и храмы соседствуют здесь с футуристической архитектурой.

Но не беспокойтесь, вместо галопа по достопримечательностям мы отправимся в неторопливое вдумчивое путешествие. По пути сделаем паузу на кантонскую кухню, а при желании махнём в Шэньчжэнь или в Гонконг.
Описание экскурсии

Центр Гуанчжоу и старые районы (~1,5 ч)

  • Прогуляемся по историческим улицам и жилым кварталам
  • Поговорим о роли Гуанчжоу в торговле, культуре Линнань и истории Китая
  • Посмотрим, как устроена повседневная жизнь города вне туристических открыток

Остров Шамянь (~1 ч)

  • Пройдёмся по тихому острову с европейской колониальной архитектурой
  • Разберёмся, почему именно здесь сформировался новый Гуанчжоу
  • Вы сделаете фотографии в одном из самых атмосферных районов города

Обед: кантонская кухня (~1 ч)

  • Зайдём в проверенное место, где атмосферно и вкусно
  • Обсудим, что такое кантонская кухня и что стоит попробовать
  • Поговорим о культуре еды и гастрономических привычках юга Китая

Современный Гуанчжоу и телебашня (~1–1,5 ч)

  • Вы увидите главный символ города и центральный деловой район
  • Поговорим о превращении Гуанчжоу в мегаполис 21 века
  • Я покажу лучшие точки для панорам и городских фото

Набережная Жемчужной реки и современные кварталы (~1 ч)

  • Полюбуемся небоскрёбами в вечерней подсветке
  • Вы услышите об особенностях жизни в южном мегаполисе — днём и ночью

Возвращение в центр города (~1 ч)

Маршрут экскурсии гибкий — я подстроюсь под ваш темп, интересы и погоду.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Audi A4. Также можем согласовать путешествие на Tesla Model Y. По запросу установлю детское кресло
  • Обед не входит в стоимость — по меню
  • При желании в переписке мы обсудим возможность посещение Шэньчжэня или Гонконга

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Гуанчжоу
Я китаец по происхождению, жил и работал в России, а сейчас уже несколько лет живу и работаю в Китае. В основном принимаю гостей в Гуанчжоу (Гуандун) и работаю по региону Большого
читать дальше

залива: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, при необходимости — Гонконг. Я понимаю, с какими вопросами сталкиваются русскоязычные путешественники: — что действительно стоит посмотреть — где вкусно поесть без туристических ловушек — как общаться с местными и решать бытовые вопросы Свободно говорю на русском и английском, при необходимости помогу как переводчик. Спокойно и без спешки, с уважением к вашему ритму.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Лиза
30 янв 2026
Были с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные и живописные локации и сделали много отличных фотографий. На обед Антон порекомендовал отличный ресторан с
читать дальше

хого и помог сориентироваться в меню и процессе, а также подсказал, чем можно заняться в Гуанчжоу самостоятельно - последовали всем советам и остались очень довольны. Отдельно хочу отметить отзывчивость Антона, который помог нам решить вопросы с заселением в отель, так как возникла проблема с номером, забронированным через booking, а также помог с передвижениями по городу и между городами. Спасибо большое, Антон! Однозначно буду рекомендовать гида и экскурсию всем знакомым!

И
Игорь
26 янв 2026
Очень понравилась экскурсия! Лёгкая, интересная и без спешки. За один день увидели все основные места Гуанчжоу, узнали много любопытных деталей, которые сам точно не заметишь. Гид приятный, общительный, всё рассказывал простым и понятным языком. Под конец дня съездили в хороший аутлет со всеми брендами и обновили свой гардероб. Остались тёплые впечатления, экскурсию однозначно рекомендую!
