Красота и разнообразие Гуанчжоу кажутся неисчерпаемыми — старые кварталы, колониальные улицы и храмы соседствуют здесь с футуристической архитектурой.
Но не беспокойтесь, вместо галопа по достопримечательностям мы отправимся в неторопливое вдумчивое путешествие. По пути сделаем паузу на кантонскую кухню, а при желании махнём в Шэньчжэнь или в Гонконг.
Описание экскурсии
Центр Гуанчжоу и старые районы (~1,5 ч)
- Прогуляемся по историческим улицам и жилым кварталам
- Поговорим о роли Гуанчжоу в торговле, культуре Линнань и истории Китая
- Посмотрим, как устроена повседневная жизнь города вне туристических открыток
Остров Шамянь (~1 ч)
- Пройдёмся по тихому острову с европейской колониальной архитектурой
- Разберёмся, почему именно здесь сформировался новый Гуанчжоу
- Вы сделаете фотографии в одном из самых атмосферных районов города
Обед: кантонская кухня (~1 ч)
- Зайдём в проверенное место, где атмосферно и вкусно
- Обсудим, что такое кантонская кухня и что стоит попробовать
- Поговорим о культуре еды и гастрономических привычках юга Китая
Современный Гуанчжоу и телебашня (~1–1,5 ч)
- Вы увидите главный символ города и центральный деловой район
- Поговорим о превращении Гуанчжоу в мегаполис 21 века
- Я покажу лучшие точки для панорам и городских фото
Набережная Жемчужной реки и современные кварталы (~1 ч)
- Полюбуемся небоскрёбами в вечерней подсветке
- Вы услышите об особенностях жизни в южном мегаполисе — днём и ночью
Возвращение в центр города (~1 ч)
Маршрут экскурсии гибкий — я подстроюсь под ваш темп, интересы и погоду.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Audi A4. Также можем согласовать путешествие на Tesla Model Y. По запросу установлю детское кресло
- Обед не входит в стоимость — по меню
- При желании в переписке мы обсудим возможность посещение Шэньчжэня или Гонконга
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Антон — ваш гид в Гуанчжоу
Я китаец по происхождению, жил и работал в России, а сейчас уже несколько лет живу и работаю в Китае. В основном принимаю гостей в Гуанчжоу (Гуандун) и работаю по региону Большого
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Л
Лиза
30 янв 2026
Были с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные и живописные локации и сделали много отличных фотографий. На обед Антон порекомендовал отличный ресторан с
И
Игорь
26 янв 2026
Очень понравилась экскурсия! Лёгкая, интересная и без спешки. За один день увидели все основные места Гуанчжоу, узнали много любопытных деталей, которые сам точно не заметишь. Гид приятный, общительный, всё рассказывал простым и понятным языком. Под конец дня съездили в хороший аутлет со всеми брендами и обновили свой гардероб. Остались тёплые впечатления, экскурсию однозначно рекомендую!
