Обзорные и познавательные экскурсии Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
9 часов
34 отзыва
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Откройте для себя Гуанчжоу через его символы: от Академии клана Чэн до площади Хуачэн. Впечатляющие виды и культурные открытия ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Знакомство с Гуанчжоу логично начнется с его главного символа — Академии клана Чэн»
Завтра в 09:30
9 окт в 09:30
от $250 за человека
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Гуанчжоу удивит сочетанием древности и современности. Посетите храм Чэньцзя и насладитесь видами с телебашни. Погрузитесь в атмосферу города
«Вы познакомитесь с двумя представителями разных миров — старинным храмовым комплексом и современной телебашней»
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
«Прогуляетесь по залам, познакомитесь с богатым культурным наследием и изысканным мастерством архитектуры Линнань»
Завтра в 08:00
8 окт в 08:00
от $600 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 августа 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
    в 15,а на улице ливень стеной,с трудом видны здания напротив. Николай встретил в аэропорту,отвез на пешеходную улицу с множеством магазинов,где мы накупили подарков домой. Вкусно покормил нас ужином и в 21ч мы были в отеле,промокнув все насквозь. Очень жаль,что увидеть мы не смогли ничего из-за погоды.

  • K
    Kseniya
    8 июня 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
    3 года) встретила гид Люба в холле отеля! Получилась очень душевная, интересная экскурсия. Люба много рассказала и ответила на 100 наших вопросов и о городе Гуанчжоу, и о стране и людях в целом. Большое спасибо!

  • А
    Александра
    6 июня 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
    Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
  • И
    Ирина
    8 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно
  • A
    ANZHELA
    3 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо большое Николаю за экскурсию и классный обед!
    Мы смогли окунуться в китайскую культуру и посмотреть Гуаньжоу со всех сторон и нам очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Гид Николай очень хорошо знает историю Китая и отлично говорит на русском языке, речь очень понятная, можно общаться на любые
    темы. Машина комфорт+ класса, очень комфортно передвигаться от локации к локации. Мы хотели посетить одно кафе, он с радостью нашел нам его и между локациями мы туда пошли. Советую данную экскурсию, мы остались довольны. Местная кухня тоже понравилась, пельмени бомба!

  • Е
    Евгения
    22 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Мистер Fei (Николай) прекрасный человек и комфортный рассказчик. Я была просто счастлива, что выбрала эту экскурсию и компанию. Нам было
    очень интересно. Все структурировано, понятно. Пока ехали в машине, задавали много вопросов и получили на все ответы. Мы просто гуляли и узнавали новое. Очень красивые локации. Нас никто не дергал, если отклонялись от программы. Понравилось!!!

  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия понравилась. День получился насыщенный. Николай забрал нас в отеле и по окончании экскурсии вернул в отель. В экскурсию был
    включен обед в китайском стиле, вкусно, сами бы вряд ли попробовали. Николай доброжелательный человек и интересный рассказчик. Даже лучше, чем ожидали.

  • А
    Александр
    19 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо! Профессионально. Рекомендую.
    Спасибо! Профессионально. Рекомендую.
  • S
    Salome
    9 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия понравилась, все хорошо организовано. Вечером был поезд в Гонконг, все успели, на вокзал отвезли. Красиво, вкусно и интересно. Спасибо!
    Экскурсия понравилась, все хорошо организовано. Вечером был поезд в Гонконг, все успели, на вокзал отвезли. Красиво, вкусно и интересно. Спасибо!
  • И
    Ирина
    21 марта 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай провел замечательную и большую экскурсию по городу Гуанчжоу. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого
    автомобиля. Нам были показаны все основные достопримечательности города и красивейшее место за городом - Лотосовые горы, это потрясающее место, очень рекомендую. Во время экскурсии пошел сильный дождь, Николай смог так организовать время, что это не помешало осмотру достопримечательностей, кроме того у него были дождевики и зонты, которые он любезно предложил для использования. Поэтому даже плохая погода не испортила впечатление от экскурсии. Николай угостил нас вкусным обедом, и дал нам полезные рекомендации по дальнейшему пребыванию. Однозначно рекомендую гида Николая и его экскурсию!

  • А
    Анатолий
    19 марта 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай, Вера, Спасибо! Все было хорошо организовано!
  • Г
    Галина
    10 марта 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай очень приятный, вежливый и пунктуальный гид. Может подстроиться под индивидуальные запросы.
  • И
    Игорь
    22 января 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Ездили на экскурсию в январе 2025г. Все очень понравилось, все очень красиво, информативно и вкусно!) экскурсия длилась около 8-9 часов,
    которые пролетели незаметно. Во время переездов между локациями вели интересную беседу и узнали ответы на все наши вопросы про Китай. Спасибо!)

  • Е
    Елена
    12 января 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсовод Алексей провёл экскурсию хорошо. Заранее купили нам билеты в цирк и на телебашню. Был забронирован столик в ресторане для
    встречи Нового года. Большое спасибо от всей нашей компании друзей за организацию экскурсий и осмотра достопримечательностей в Гуанчжоу. С удовольствием рекомендуем Пена и его команду.

  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Прекрасная экскурсия! Николай составил авторский маршрут, показал нам те места, до которых сложно добраться самостоятельно. Нас угощали блюдами национальной кухни.
    За 20 лет регулярного посещения Китая, я впервые услышала подробный рассказ об Академиях. Гуляли по прекрасным паркам. Бонусом- Николай завёз нас на плантации помидорок и клубники. Вечером- музыкальный фонтан на набережной. Провели чудесный день! Спасибо Николаю!!!

    Прекрасная экскурсия! Николай составил авторский маршрут, показал нам те места, до которых сложно добраться самостоятельно. Нас угощали блюдами национальной кухни. За 20 лет регулярного посещения Китая, я впервые услышала подробный рассказ об Академиях. Гуляли по прекрасным паркам. Бонусом- Николай завёз нас на плантации помидорок и клубники. Вечером- музыкальный фонтан на набережной. Провели чудесный день! Спасибо Николаю!!!
  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Отличный маршрут! Остров Лотоса оставил просто неимоверные впечатления! Вера прекрасный гид, очень старалась показать и объяснить все нюансы Китайской культуры!
    Весь день прошел как 5 минут, вечером сильно уставшие но очень довольные еще долго делились впечатлениями за семейным ужином! Всем рекомендую!

  • А
    Александр
    5 января 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Интересная и запоминающаяся экскурсия по Гуанчжоу с гидом Николаем. Включает основательное посещение 3-х наиболее ярких локаций, довольно длинные переезды между
    ними и вкусный обед из нескольких блюд кантонской кухни и местного чая. Маршрут тщательно продуман - каждое из мест однозначно заслуживает посещения, а осмотр площади Хуачэн происходит в момент начала сумерок, когда на зданиях загорается подсветка. Николай - отличный гид, очень хорошо владеющий русским языком и информацией об объектах посещения. Кроме того, он может помочь с решением бытовых вопросов в городе, где существует значительный языковой барьер, т. к. использование письменного и устного английского весьма ограничено. Всем гостям города Гуанчжоу рекомендую данную экскурсию!

  • Е
    Елена
    3 января 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Вера очень приятный человек. Маршрут экскурсии интересный, но это больше машина с водителем чем полноценная экскурсия. Мы этого ожидали на основании прошлых отзывов и соответственно впечатления положительные. Не понравилось место обеда, большая китайская столовая в которой курят прямо в зале.
  • E
    Evgenii
    30 декабря 2024
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
    Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!

