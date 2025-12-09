Отправляемся знакомиться с Гуанчжоу! Вас ждут узкие улочки древнего Шавана, спокойная красота сада Баомо и шумный калейдоскоп звуков и ароматов рынка Шаюань. Этот день подарит вам полное представление о том, каким был и каким остался подлинный юг Китая — с его ремёслами и вкусами.

за 1–2 человек или $200 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Ваш день начнётся с комфортабельного трансфера (~ 2 часа). В дороге, пока город сменяется пейзажами предместий, гид расскажет, как появился Шаван — одно из старейших поселений региона, знаменитое архитектурой Линнань и традиционными ремёслами.

Древний город Шаван (~ 2 часа)

На берегу реки, среди зелени баньянов, раскинулся город с историей в несколько веков. Здесь всё хранит дух старого Гуандуна: узкие улочки, вымощенные камнем, аккуратные домики, мосты и лавки мастеров.

Вы сможете понаблюдать за ремесленниками, попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву, а затем — отведать блюда местной кухни: ароматный рис в глиняном горшке и домашние десерты. Каждая улица здесь будто создана для того, чтобы остановиться и сделать несколько ярких фотографий.

Сад Баомо (~ 2 часа)

Следующая остановка — изысканный сад Баомо, воплощение южнокитайской гармонии между человеком и природой. Гид расскажет о философии китайского садово-паркового искусства и о том, как архитектура вплетается в естественный ландшафт. Здесь можно принять участие в короткой чайной церемонии или попробовать каллиграфию под руководством мастера.

Рынок Шаюань (~ 2 часа)

Это один из самых живых уголков Гуанчжоу. Между прилавками кипит жизнь: свежие морепродукты, экзотические фрукты, травы, специи и ароматные копчёности. Настоящий праздник для всех чувств!

После прогулки вы сможете заглянуть в ресторан поблизости и пообедать, как местные. В меню — димсам, жареное мясо или горячая рисовая каша.

Организационные детали