Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
Отправляемся знакомиться с Гуанчжоу! Вас ждут узкие улочки древнего Шавана, спокойная красота сада Баомо и шумный калейдоскоп звуков и ароматов рынка Шаюань.
Этот день подарит вам полное представление о том, каким был и каким остался подлинный юг Китая — с его ремёслами и вкусами.
Описание экскурсии
Ваш день начнётся с комфортабельного трансфера (~ 2 часа). В дороге, пока город сменяется пейзажами предместий, гид расскажет, как появился Шаван — одно из старейших поселений региона, знаменитое архитектурой Линнань и традиционными ремёслами.
Древний город Шаван (~ 2 часа)
На берегу реки, среди зелени баньянов, раскинулся город с историей в несколько веков. Здесь всё хранит дух старого Гуандуна: узкие улочки, вымощенные камнем, аккуратные домики, мосты и лавки мастеров.
Вы сможете понаблюдать за ремесленниками, попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву, а затем — отведать блюда местной кухни: ароматный рис в глиняном горшке и домашние десерты. Каждая улица здесь будто создана для того, чтобы остановиться и сделать несколько ярких фотографий.
Сад Баомо (~ 2 часа)
Следующая остановка — изысканный сад Баомо, воплощение южнокитайской гармонии между человеком и природой. Гид расскажет о философии китайского садово-паркового искусства и о том, как архитектура вплетается в естественный ландшафт. Здесь можно принять участие в короткой чайной церемонии или попробовать каллиграфию под руководством мастера.
Рынок Шаюань (~ 2 часа)
Это один из самых живых уголков Гуанчжоу. Между прилавками кипит жизнь: свежие морепродукты, экзотические фрукты, травы, специи и ароматные копчёности. Настоящий праздник для всех чувств!
После прогулки вы сможете заглянуть в ресторан поблизости и пообедать, как местные. В меню — димсам, жареное мясо или горячая рисовая каша.
Организационные детали
Встреча возможна в любой точке города Гуанчжоу. Наш сотрудник свяжется с вами накануне вечером, чтобы подтвердить детали трансфера
В стоимость включены: входные билеты в древний город Шаван и сад Баомо
В течение дня вам бесплатно предложат один местный перекус и напиток
Обед и дополнительные активности (ремесленные мастер-классы) оплачиваются отдельно. Гид с радостью порекомендует вам лучшие местные варианты
С вами поедет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.