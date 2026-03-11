Индивидуальная
до 3 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании русскоговорящего китайца
«Набережная реки Жемчужной — место для эффектных футуристических фото»
15 мар в 10:00
16 мар в 10:00
$335 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГлавные символы Гуанчжоу за один день
Познакомиться со Старым городом, современным центром и полюбоваться Жемчужной рекой
«Набережная Жемчужной реки и современные кварталы (~1 ч)»
28 мар в 10:00
29 мар в 10:00
$281
$295 за всё до 4 чел.
Билет на борт
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Водная прогулка с одного из трёх причалов по вашему выбору
Начало: На одном из 3 причалов по выбору
«И представите себе, как моряки причаливали к этим берегам больше 1000 лет назад — в сердце крупного торгового порта»
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
$10 за человека
- ООльга11 марта 2026Антон показал нам совершенно потрясающий Гуанджоу! старый город, старинные сады и современные точки красоты города. Ценно, что Антон подстроил программу для нас и это важно.
Мы с мужем в восторге!
- ППавел5 марта 2026Антон — очень приятный, дружелюбный человек и отличный гид.
All, good Anton is a very nice, freindly person, and great guide
- ААлександр5 марта 2026Экскурсия очень понравилась.
Антон хорошо знает русский язык. По ходу экскурсии оперативно решал все возникающие вопросы. Встретил с кофе на хорошей
- ИИрина3 марта 2026Экскурсия понравилась. Антон отвечал на все вопросы. Показал красивые локации.
- ИИрина1 марта 2026Огромная благодарность Антону за проведенный день. Все наши пожелания были учтены, абсолютно перестроен план экскурсии по городу, побывали в тех местах, которые туристы не посещают (секретные локации), попробовали вкусную национальную кухню, поездка прошла очень комфортно. Спасибо за знакомство с Гуанчжоу!
- ЕЕлена25 февраля 2026Отличная экскурсия. Интеллигентный и обаятельный экскурсовод. Все понравилось.
- ААлександр25 февраля 2026понравилось ненавязчивое проведение экскурсии и возможность менять план экскурсии по ходу экскурсии
- ННаталья11 февраля 2026спасибо Антону за приятную прогулку и за сюрприз! милый обаятельный парень, встретил с кофе из аэропорта утром
- ЛЛариса9 февраля 2026Посещала Гуанчжоу по работе. В плотном графике было всего несколько часов, чтобы ознакомиться с достопримечательностями города. Учитывая, что город огромный,
- ЛЛиза30 января 2026Были с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные и живописные локации и сделали
