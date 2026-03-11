Мои заказы

Экскурсии по набережной Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $10, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Гуанчжоу на максимум
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании русскоговорящего китайца
«Набережная реки Жемчужной — место для эффектных футуристических фото»
15 мар в 10:00
16 мар в 10:00
$335 за всё до 3 чел.
Главные символы Гуанчжоу за один день
На машине
8 часов
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Главные символы Гуанчжоу за один день
Познакомиться со Старым городом, современным центром и полюбоваться Жемчужной рекой
«Набережная Жемчужной реки и современные кварталы (~1 ч)»
28 мар в 10:00
29 мар в 10:00
$281$295 за всё до 4 чел.
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
1 час
Билет на борт
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Водная прогулка с одного из трёх причалов по вашему выбору
Начало: На одном из 3 причалов по выбору
«И представите себе, как моряки причаливали к этим берегам больше 1000 лет назад — в сердце крупного торгового порта»
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
$10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 марта 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    Антон показал нам совершенно потрясающий Гуанджоу! старый город, старинные сады и современные точки красоты города. Ценно, что Антон подстроил программу для нас и это важно.
    Мы с мужем в восторге!
    Антон показал нам совершенно потрясающий Гуанджоу! старый город, старинные сады и современные точки красоты города. ЦенноАнтон показал нам совершенно потрясающий Гуанджоу! старый город, старинные сады и современные точки красоты города. ЦенноАнтон показал нам совершенно потрясающий Гуанджоу! старый город, старинные сады и современные точки красоты города. ЦенноАнтон показал нам совершенно потрясающий Гуанджоу! старый город, старинные сады и современные точки красоты города. ЦенноАнтон показал нам совершенно потрясающий Гуанджоу! старый город, старинные сады и современные точки красоты города. Ценно
  • П
    Павел
    5 марта 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    Антон — очень приятный, дружелюбный человек и отличный гид.

    All, good Anton is a very nice, freindly person, and great guide
    Антон — очень приятный, дружелюбный человек и отличный гид
  • А
    Александр
    5 марта 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия очень понравилась.
    Антон хорошо знает русский язык. По ходу экскурсии оперативно решал все возникающие вопросы. Встретил с кофе на хорошей
    читать дальше

    машине. Организовал колоритный обед в китайском ресторане, где сам готовил для нас еду за столом. Без него мы бы в такой ресторан не смогли сходить, т. к. не знаем специфику приготовления блюд.
    Погода была дождливая, но это не помешало, т. к. Антон на ходу перестроил маршрут, выбрав подходящие места для посещения.
    Большой плюс, это то, что экскурсию проводит не просто гид со знанием языка, а человек, реально живущий в этом городе.

    Экскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравилась
  • И
    Ирина
    3 марта 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия понравилась. Антон отвечал на все вопросы. Показал красивые локации.
    Экскурсия понравилась. Антон отвечал на все вопросы. Показал красивые локацииЭкскурсия понравилась. Антон отвечал на все вопросы. Показал красивые локации
  • И
    Ирина
    1 марта 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    Огромная благодарность Антону за проведенный день. Все наши пожелания были учтены, абсолютно перестроен план экскурсии по городу, побывали в тех местах, которые туристы не посещают (секретные локации), попробовали вкусную национальную кухню, поездка прошла очень комфортно. Спасибо за знакомство с Гуанчжоу!
  • Е
    Елена
    25 февраля 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    Отличная экскурсия. Интеллигентный и обаятельный экскурсовод. Все понравилось.
  • А
    Александр
    25 февраля 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    понравилось ненавязчивое проведение экскурсии и возможность менять план экскурсии по ходу экскурсии
  • Н
    Наталья
    11 февраля 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    спасибо Антону за приятную прогулку и за сюрприз! милый обаятельный парень, встретил с кофе из аэропорта утром
    спасибо Антону за приятную прогулку и за сюрприз! милый обаятельный парень, встретил с кофе из аэропорта утромспасибо Антону за приятную прогулку и за сюрприз! милый обаятельный парень, встретил с кофе из аэропорта утром
  • Л
    Лариса
    9 февраля 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    Посещала Гуанчжоу по работе. В плотном графике было всего несколько часов, чтобы ознакомиться с достопримечательностями города. Учитывая, что город огромный,
    читать дальше

    понимала что сама точно не смогу быстро сориентироваться. Буквально за несколько часов до предполагаемой экскурсии зашла на Трипстер для поиска гида. Предложение Антона оказалось единственным. Быстро списались и договорились обо всем. Я ни на минуту не пожалела о выборе гида: образованный, воспитанный молодой человек, очень неплохо владеет русским языком, на хорошей комфортной машине, хорошо знает город. Немного не хватило исторических фактов, но по большому счету мне это было не нужно. Буквально за 4 часа осмотрели все основные достопримечательности, гид выполнил все мои пожелания взыскательного и избалованного туриста), осталась очень довольна полученными впечатлениями и очень комфортной экскурсией.

  • Л
    Лиза
    30 января 2026
    Главные символы Гуанчжоу за один день
    Были с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные и живописные локации и сделали
    читать дальше

    много отличных фотографий. На обед Антон порекомендовал отличный ресторан с хого и помог сориентироваться в меню и процессе, а также подсказал, чем можно заняться в Гуанчжоу самостоятельно - последовали всем советам и остались очень довольны. Отдельно хочу отметить отзывчивость Антона, который помог нам решить вопросы с заселением в отель, так как возникла проблема с номером, забронированным через booking, а также помог с передвижениями по городу и между городами. Спасибо большое, Антон! Однозначно буду рекомендовать гида и экскурсию всем знакомым!

    Были с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные иБыли с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные иБыли с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные иБыли с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные иБыли с Антоном на обзорной экскурсии по Гуанчжоу. В спокойном темпе посетили все самые известные и

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Гуанчжоу на максимум;
  2. Главные символы Гуанчжоу за один день;
  3. Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Пекинская улица;
  3. Площадь Хуа Чэн;
  4. Остров Шамянь;
  5. Самое главное;
  6. Международный финансовый центр;
  7. Оперный театр Гуанчжоу;
  8. Набережная;
  9. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в марте 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 335 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Гуанчжоу, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Гуанчжоу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026