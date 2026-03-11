читать дальше

понимала что сама точно не смогу быстро сориентироваться. Буквально за несколько часов до предполагаемой экскурсии зашла на Трипстер для поиска гида. Предложение Антона оказалось единственным. Быстро списались и договорились обо всем. Я ни на минуту не пожалела о выборе гида: образованный, воспитанный молодой человек, очень неплохо владеет русским языком, на хорошей комфортной машине, хорошо знает город. Немного не хватило исторических фактов, но по большому счету мне это было не нужно. Буквально за 4 часа осмотрели все основные достопримечательности, гид выполнил все мои пожелания взыскательного и избалованного туриста), осталась очень довольна полученными впечатлениями и очень комфортной экскурсией.