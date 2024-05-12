Приглашаем вас отправиться в незабываемый трип по Китаю! За две недели посетим несколько городов, каждый из которых откроет вам новую страницу истории страны. Осмотрим не только впечатляющую красочную архитектуру, но и полюбуемся потрясающими природными достопримечательностями. Увидим огни ночного Гуанчжоу, Карстовые горы в Яншо, рисовые поля Дачжая. Погуляем по уникальному Национальному парку Чжанцзяцзе, поднимемся на гору Тяньмэнь и, конечно, насладимся атмосферой Пекина.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Граждане России могут получить визу до 30 дней в визовом центре. Срок оформления визы — 5 рабочих дней, стоимость — 4 200 рублей. Гражданам других стран консультацию по визам мы вам проведём индивидуально.

Самый удобный вариант — взять с собой карту Visa или MasterCard. Снять юани можно в любом банкомате. Обменивать доллары на юани можно в банках, что занимает очень много времени.