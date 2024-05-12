Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и побывать в парке Чжанцзяцзе
Осмотрим не только впечатляющую красочную архитектуру, но и полюбуемся потрясающими природными достопримечательностями. Увидим огни ночного Гуанчжоу, Карстовые горы в Яншо, рисовые поля Дачжая.
Погуляем по уникальному Национальному парку Чжанцзяцзе, поднимемся на гору Тяньмэнь и, конечно, насладимся атмосферой Пекина.
мая
Описание
Организационные детали
Граждане России могут получить визу до 30 дней в визовом центре. Срок оформления визы — 5 рабочих дней, стоимость — 4 200 рублей. Гражданам других стран консультацию по визам мы вам проведём индивидуально.
Самый удобный вариант — взять с собой карту Visa или MasterCard. Снять юани можно в любом банкомате. Обменивать доллары на юани можно в банках, что занимает очень много времени.
Программа тура по дням
Прибытие в Гуанчжоу
Встретим вас в аэропорту Гуанчжоу и поедем заселяться в отель. После отдыха, по возможности, соберёмся на совместный ужин, чтобы поближе познакомиться и обсудить планы на путешествие.
Знакомство с Гуанчжоу
Сегодня отправляемся гулять по городу. Заглянем в местный храм и на ночной рынок, который поразит вас разнообразием китайской еды. Пройдёмся по вечерним улицам, чтобы во всей красе увидеть светящиеся небоскрёбы и Кантонскую телебашню — вторую в мире по высоте.
Переезд в Яншо: Лунный холм
Утром садимся на скоростной поезд и мчим в провинцию Гуйлинь. Через 2,5 часа окажемся в Яншо. Этот город притягивает туристов своей достопримечательностью, Карстовыми горами, изображенными на купюре 20 юаней.
По прибытии разместимся в отеле и после отдыха отправимся на Лунный холм (Мун-Хилл). Преодолеем 800 ступеней и окажемся в проёме скалы, который своей формой напоминает Луну. Полюбуемся потрясающим видом на город, утопающий в зелёном одеяле.
Прогулка по реке Ли
Сегодня увидим знаменитые Карстовые горы с воды. Вас ждёт прогулка на бамбуковых плотах по священной реке Ли. Желающие смогут прокатиться на велосипедах среди гор. После этого осмотрим пещеру, которая образовалась тысячи лет назад. Внутри она украшена сталактитами и сталагмитами причудливой формы.
Затем вернёмся в отель.
Рисовые поля Дачжая
Вас ждёт утренний переезд в Дачжай. Это место известно благодаря ухоженным рисовым полям и обильным урожаем. Здесь используют водохранилища и акведуки, пересекающие глубокие долины для орошения.
Полюбуемся рисовыми каскадами. Сложно поверить, но всё это создали люди! До сих пор поля засевают вручную.
Переезд в провинцию Хунань
Весь день проведём в пути. На скоростном поезде доберёмся до Чаншу, а затем пересядем на другой поезд, который домчит нас до нужной точки. Около 23:00 прибудем в Чжанцзяцзе, заселимся в отель и отдохнём после дороги.
Гора Тяньмэнь
Первую половину дня проведём в отеле, отдыхая после долгих переездов, ведь впереди нас ждёт подъём на гору Тяньмэнь. На вершину мы поднимемся с помощью фуникулёра. Прогуляемся по тропинкам и даже пройдём по стеклянным дорогам вдоль скал. Спустимся вниз на автобусе по серпантину с 99 поворотами.
Национальный парк Чжанцзяцзе
Этот день посвятим прогулке по невероятному Национальному парку Чжанцзяцзе. Он расположен на территории Улинъюань, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке есть много пиков-столбов, состоящих из песчаника и кварца. Самый живописный из них — «Колонна Южное Небо», высота которого составляет 1080 метров. Он стал известен благодаря фильму «Аватар».
На фуникулёре поднимемся на вершину горы и полюбуемся умопомрачительными видами. Заглянем в одно секретное место, где редко можно встретить туристов. Спустимся с горы на лифте с панорамными окнами.
Национальный парк Чжанцзяцзе и перелёт в Шанхай
Сегодня будем гулять по нижней части парка. Помимо живописных скал, он богат озёрами, долинами, тропическими лесами, которые однозначно стоит увидеть. Также здесь обитают 500 редких видов животных и произрастает примерно такое же количество растений. Мы пройдёмся вдоль ручья, понаблюдаем за обезьянами и поймаем дзен на больших камнях у воды.
Вечером вернёмся в город, поужинаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт. Нас ждёт перелёт в Шанхай.
Шанхай: телебашня «Жемчужина Востока» и сад Юйюань
Ночной перелёт — дело непростое, поэтому нужно хорошенько выспаться, чтобы уже заряженными исследовать Шанхай. Сегодня погуляем по набережной и полюбуемся европейской архитектурой с одной стороны и высотками — с другой. Увидим телебашню «Жемчужина Востока», построенную в 1994 году. На ней расположены смотровые площадки, одну из которых мы посетим, чтобы насладиться видом на город.
Также побываем в саду Юйюань или в «саду радости». Здесь находятся китайские беседки, мосты и пруды, населённые рыбками. А ещё тут расположена галерея, где представлены редкие образцы традиционной живописи и каллиграфии, старинная мебель и посуда из фарфора.
Французский квартал и Тяньцзифан
В этот день увидим кусочек Франции в Китае. Побываем во Французском квартале. Здесь много зданий сохранилось еще с 30-х годов прошлого века. Старые дома и виллы были реконструированы. Утопающие в зелени особняки соседствуют с элитными бутиками и роскошными ресторанами.
После этого заглянем в арт-квартал Тяньцзифан. В нём действительно находится несколько мастерских и галерей, но по большей части этот район можно описать как «сувенирный рай».
Привет, Пекин
Добравшись до столицы Китая, отправимся на улицу Цяньмэнь. Она создана в духе конца XIX — начала XX веков. При входе на улицу расположилась деревянная арка, украшенная орнаментами. Несмотря на довольно большое количество туристов, здесь царит спокойствие. Ходят два симпатичных трамвайчика, на которых можно прокатиться. Также рекомендуем заглянуть в местные магазины и кафе, чтобы попробовать утку по-пекински.
Затем посетим самую большую в мире площадь Тяньаньмэнь. Своё название она получила благодаря воротам Тяньаньмэнь или «вратам небесного спокойствия», которые находятся к северу от площади и отделяют её от Императорского города. Здесь расположены здания Китайского Парламента, Национальный музей Китая и Мавзолей Мао Цзэдуна.
После этого зайдём в парк Цзиньшань. Поднимемся на невысокую горку и полюбуемся видом на Запретный город.
Великая Китайская стена
Завершим тур посещением, пожалуй, самой известной достопримечательности Китая — Великой Китайской стены. Поднимемся на неё с помощью фуникулёра и отправимся гулять по этому величественному сооружению. Будем забираться на её башни и наслаждаться открывающимися пейзажами.
После этого вернёмся в Пекин и соберёмся за заключительным ужином, чтобы поделиться впечатлениями от нашего большого путешествия.
Окончание тура
Время прощаться, но, надеемся, что ненадолго. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.