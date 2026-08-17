Террасы Лунцзи и деревня чжуан: день в гостях у горных жителей
Приготовить блюда местной кухни и попробовать себя в роли фермера (из Гуйлиня)
Эта поездка объединяет главные пейзажи Лунцзи и живые традиции народа чжуан.
Вы полюбуетесь знаменитыми рисовыми террасами, заглянете в гости к местной семье, приготовите блюда по традиционным рецептам, попробуете сельские занятия и узнаете, как веками люди живут в гармонии с горами.
Описание экскурсии
Рисовые террасы Цзинькэн. Отправитесь из Гуйлиня в район Лунцзи, подниметесь на канатной дороге (или спуститесь на ней после прогулки) и увидите живописную часть знаменитых рисовых террас.
Панорамные смотровые площадки Прогуляетесь по точкам Цзинькэн, откуда открываются виды на ступенчатые склоны, созданные руками местных жителей.
Деревня народа чжуан. Побываете в гостях у местной семьи и познакомитесь с их повседневной жизнью.
Фермерский и кулинарный опыт. В зависимости от сезона сможете принять участие в сельских работах, попробовать традиционную ловлю рыбы на рисовых полях, познакомиться с посадкой риса, приготовить рис в бамбуке, масляный чай и разноцветный клейкий рис, а также попробовать себя в традиционном ткачестве.
Домашний обед. Попробуете традиционные блюда горного региона Лунцзи.
Мы расскажем:
как появились рисовые террасы Лунцзи и почему их считают символом гармонии человека и природы
как живёт народ чжуан и какие традиции сохраняются здесь до сих пор
как выращивают и обрабатывают рис в горных районах
какие блюда составляют основу местной кухни и как их готовят
почему уклад жизни в горных деревнях почти не изменился за многие поколения
Организационные детали
В стоимость входят трансфер, билет на канатную дорогу в одну сторону, мастер-классы и домашний обед
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
$180
Стандартный
$200
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дан — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
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