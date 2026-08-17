Эта поездка объединяет главные пейзажи Лунцзи и живые традиции народа чжуан. Вы полюбуетесь знаменитыми рисовыми террасами, заглянете в гости к местной семье, приготовите блюда по традиционным рецептам, попробуете сельские занятия и узнаете, как веками люди живут в гармонии с горами.

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Описание экскурсии

Рисовые террасы Цзинькэн. Отправитесь из Гуйлиня в район Лунцзи, подниметесь на канатной дороге (или спуститесь на ней после прогулки) и увидите живописную часть знаменитых рисовых террас.

Панорамные смотровые площадки Прогуляетесь по точкам Цзинькэн, откуда открываются виды на ступенчатые склоны, созданные руками местных жителей.

Деревня народа чжуан. Побываете в гостях у местной семьи и познакомитесь с их повседневной жизнью.

Фермерский и кулинарный опыт. В зависимости от сезона сможете принять участие в сельских работах, попробовать традиционную ловлю рыбы на рисовых полях, познакомиться с посадкой риса, приготовить рис в бамбуке, масляный чай и разноцветный клейкий рис, а также попробовать себя в традиционном ткачестве.

Домашний обед. Попробуете традиционные блюда горного региона Лунцзи.

Мы расскажем:

как появились рисовые террасы Лунцзи и почему их считают символом гармонии человека и природы

как живёт народ чжуан и какие традиции сохраняются здесь до сих пор

как выращивают и обрабатывают рис в горных районах

какие блюда составляют основу местной кухни и как их готовят

почему уклад жизни в горных деревнях почти не изменился за многие поколения

Организационные детали