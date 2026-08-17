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Террасы Лунцзи и деревня чжуан: день в гостях у горных жителей

Приготовить блюда местной кухни и попробовать себя в роли фермера (из Гуйлиня)
Эта поездка объединяет главные пейзажи Лунцзи и живые традиции народа чжуан.

Вы полюбуетесь знаменитыми рисовыми террасами, заглянете в гости к местной семье, приготовите блюда по традиционным рецептам, попробуете сельские занятия и узнаете, как веками люди живут в гармонии с горами.
Террасы Лунцзи и деревня чжуан: день в гостях у горных жителей
Террасы Лунцзи и деревня чжуан: день в гостях у горных жителей
Террасы Лунцзи и деревня чжуан: день в гостях у горных жителей

Описание экскурсии

Рисовые террасы Цзинькэн. Отправитесь из Гуйлиня в район Лунцзи, подниметесь на канатной дороге (или спуститесь на ней после прогулки) и увидите живописную часть знаменитых рисовых террас.

Панорамные смотровые площадки Прогуляетесь по точкам Цзинькэн, откуда открываются виды на ступенчатые склоны, созданные руками местных жителей.

Деревня народа чжуан. Побываете в гостях у местной семьи и познакомитесь с их повседневной жизнью.

Фермерский и кулинарный опыт. В зависимости от сезона сможете принять участие в сельских работах, попробовать традиционную ловлю рыбы на рисовых полях, познакомиться с посадкой риса, приготовить рис в бамбуке, масляный чай и разноцветный клейкий рис, а также попробовать себя в традиционном ткачестве.

Домашний обед. Попробуете традиционные блюда горного региона Лунцзи.

Мы расскажем:

  • как появились рисовые террасы Лунцзи и почему их считают символом гармонии человека и природы
  • как живёт народ чжуан и какие традиции сохраняются здесь до сих пор
  • как выращивают и обрабатывают рис в горных районах
  • какие блюда составляют основу местной кухни и как их готовят
  • почему уклад жизни в горных деревнях почти не изменился за многие поколения

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер, билет на канатную дорогу в одну сторону, мастер-классы и домашний обед
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 лет$180
Стандартный$200
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дан
Дан — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы специализируемся на индивидуальных путешествиях, частных экскурсиях, небольших групповых турах и культурных впечатлениях для иностранных гостей. Помогаем путешественникам открыть настоящий Китай через уникальные маршруты и знакомство с местной культурой. Мы организуем
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поездки в Пекине, Шанхае, Сиане, Гуйлине, Яншо, Чжанцзяцзе, Чэнду и других регионах Китая. Наши гиды и специалисты хорошо знают историю, традиции, кухню и особенности каждого направления. Мы предоставляем услуги на русском, английском, испанском, итальянском и китайском языках. Создаём качественные и персонализированные впечатления — от городских прогулок и культурных экскурсий до многодневных путешествий по Китаю.

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