Индивидуальная
до 6 чел.
У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
Провести несколько часов в гостях у местных
«В стоимость включён трансфер из любой точки Гуйлиня и обед (домашняя еда, сезонные фрукты, чай, местные напитки)»
Завтра в 10:00
30 июл в 10:00
от $335 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуйлиня - в Лунцзи: рисовые террасы, масляный чай и деревянные деревни
Открыть для себя традиции народа чжуан (мастер-класс и обед включены)
«Мастер-класс по масляному чаю и обед в деревне Пинъань (~2 ч)Засучите рукава: вы обжарите арахис и соевые бобы, измельчите собственную смесь и заварите ароматный масляный чай Лунцзи»
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
от $655 за всё до 2 чел.
-
9%
Индивидуальная
Однодневный круиз по реке Ли на 4-звёздном теплоходе
Полюбоваться карстовыми пейзажами Гуйлиня и пообедать на борту (на английском)
Начало: У вашего отеля
«Во время путешествия вас ждёт обед в формате шведского стола с блюдами китайской и европейской кухни»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
от $126
$139 за человека
Последние отзывы на экскурсии
M
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было очень интересно побывать в
+1
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Всего 2 отзыва в Гуйлини в категории "С обедом"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «С обедом»
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