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Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Гуйлини на русском языке, цены от $126, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
Провести несколько часов в гостях у местных
«В стоимость включён трансфер из любой точки Гуйлиня и обед (домашняя еда, сезонные фрукты, чай, местные напитки)»
Завтра в 10:00
30 июл в 10:00
от $335 за всё до 2 чел.
Из Гуйлиня - в Лунцзи: рисовые террасы, масляный чай и деревянные деревни
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуйлиня - в Лунцзи: рисовые террасы, масляный чай и деревянные деревни
Открыть для себя традиции народа чжуан (мастер-класс и обед включены)
«Мастер-класс по масляному чаю и обед в деревне Пинъань (~2 ч)Засучите рукава: вы обжарите арахис и соевые бобы, измельчите собственную смесь и заварите ароматный масляный чай Лунцзи»
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
от $655 за всё до 2 чел.
Однодневный круиз по реке Ли на 4-звёздном теплоходе
На теплоходе
Круизы
6 часов
-
9%
Индивидуальная
Однодневный круиз по реке Ли на 4-звёздном теплоходе
Полюбоваться карстовыми пейзажами Гуйлиня и пообедать на борту (на английском)
Начало: У вашего отеля
«Во время путешествия вас ждёт обед в формате шведского стола с блюдами китайской и европейской кухни»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
от $126$139 за человека

Последние отзывы на экскурсии

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У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было очень интересно побывать в
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настоящем доме местной семьи в Гуйлине и увидеть повседневную жизнь изнутри.
Тонун приготовил для нас несколько очень вкусных домашних блюд, включая свиные ножки по-гuilински, сома на пару и куриные крылышки на гриле. Также мы попробовали местное рисовое вино с османтусом.
Как опытный гид, Тонун рассказал нам много интересных историй о Гуйлине и своей работе с путешественниками. Общение было таким же приятным, как и сам обед.
Искренне рекомендуем этот опыт всем, кто хочет познакомиться с настоящей жизнью местных жителей в Гуйлине!

Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было+1
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было
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Всего 2 отзыва в Гуйлини в категории "С обедом"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуйлини
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае;
  2. Из Гуйлиня - в Лунцзи: рисовые террасы, масляный чай и деревянные деревни;
  3. Однодневный круиз по реке Ли на 4-звёздном теплоходе.
Сколько стоит экскурсия по Гуйлини в июле 2026
Сейчас в Гуйлини в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 655 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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