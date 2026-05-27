Билет в пекинский Храм Неба

Исследовать комплекс династии Мин, где император общался со своими божественными предками
На протяжении столетий китайские императоры приходили в Храм Неба, чтобы возносить молитвы о богатом урожае и благополучии страны.

Вы побываете в этом священном месте, познакомитесь с его необыкновенной акустикой и впечатляющим ландшафтным дизайном.

Каждая деталь здесь наполнена философской символикой и отражает древнекитайское представление о связи неба и земли.
Описание билета

Обратите внимание: это входной билет без сопровождения гида

Главные локации

  • Зал Молитв о Хорошем Урожае — величественное круглое здание, один из узнаваемых символов Пекина
  • Круглый Алтарь Неба — место проведения императорских церемоний с уникальной акустикой
  • Стена Эха — знаменитое сооружение с необычным звуковым эффектом
  • Императорский Небесный Свод и Дворец Воздержания

Рекомендуемые маршруты

Детальный маршрут (вход через Восточные ворота): Камни Семи Звёзд → Длинный коридор → Зал Молитв → Императорский свод → Стена Эха → Круглый Алтарь → парковая зона

Экспресс-маршрут (вход через Северные или Южные ворота): основные павильоны и алтарь

Как воспользоваться билетом

  • При бронировании укажите паспортные данные, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты — без личных данных мы не сможем оформить билет
  • Электронный билет придёт вам после оплаты
  • Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта

Организационные детали

  • Обратите внимание: билет невозвратный
  • Парк открыт ежедневно с 6:00 до 21:00
  • Архитектурные павильоны работают с 8:00 до 17:00
  • По понедельникам основные павильоны закрыты
  • В праздничные дни часы работы могут меняться
  • Ближайшая станция метро — Tiantan East Gate

ежедневно в 08:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Участник$15
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Тяньтаньней
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин
Сяо Мин — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.

Входит в следующие категории Пекина

