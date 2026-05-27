На протяжении столетий китайские императоры приходили в Храм Неба, чтобы возносить молитвы о богатом урожае и благополучии страны.
Вы побываете в этом священном месте, познакомитесь с его необыкновенной акустикой и впечатляющим ландшафтным дизайном.
Каждая деталь здесь наполнена философской символикой и отражает древнекитайское представление о связи неба и земли.
Описание билета
Обратите внимание: это входной билет без сопровождения гида
Главные локации
- Зал Молитв о Хорошем Урожае — величественное круглое здание, один из узнаваемых символов Пекина
- Круглый Алтарь Неба — место проведения императорских церемоний с уникальной акустикой
- Стена Эха — знаменитое сооружение с необычным звуковым эффектом
- Императорский Небесный Свод и Дворец Воздержания
Рекомендуемые маршруты
Детальный маршрут (вход через Восточные ворота): Камни Семи Звёзд → Длинный коридор → Зал Молитв → Императорский свод → Стена Эха → Круглый Алтарь → парковая зона
Экспресс-маршрут (вход через Северные или Южные ворота): основные павильоны и алтарь
Как воспользоваться билетом
- При бронировании укажите паспортные данные, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты — без личных данных мы не сможем оформить билет
- Электронный билет придёт вам после оплаты
- Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
Организационные детали
- Обратите внимание: билет невозвратный
- Парк открыт ежедневно с 6:00 до 21:00
- Архитектурные павильоны работают с 8:00 до 17:00
- По понедельникам основные павильоны закрыты
- В праздничные дни часы работы могут меняться
- Ближайшая станция метро — Tiantan East Gate
ежедневно в 08:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$15
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Тяньтаньней
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
