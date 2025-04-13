Экскурсия в Пекине предлагает уникальную возможность посетить знаковые места: Запретный город Гугун и Храм Неба. Эти исторические памятники расскажут о величии китайской архитектуры и влиянии фэн-шуй.
В завершение программы гости смогут насладиться традиционной чайной церемонией, погрузившись в атмосферу китайских обычаев.
Экскурсия проходит в центре города, транспорт предоставляется, что делает её удобной и доступной для всех
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Запретный город - крупнейший дворцовый комплекс
- 🌌 Храм Неба - культовый ансамбль
- ☯️ Узнайте о фэн-шуй и симметрии
- 🚗 Удобный трансфер от отеля
- ☕️ Участие в чайной церемонии
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Запретный город
- Храм Неба
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Запретный город Гугун, расположенный в самом сердце Пекина. Вы посетите самый впечатляющий архитектурный комплекс в Китае
- Храм неба, служивший ансамблем для жертвоприношения. В древнем Китае считали, что счастье человека решается на небесах, и императоры приезжали сюда молится
- Чайный дом. Вы познакомитесь с традициями страны на чайной церемонии
Мы расскажем вам о китайской истории, влиянии учения фэн-шуй и соблюдении симметрии.
Организационные детали
- Билеты в Запретный город необходимо бронировать заранее, их быстро раскупают. Перед бронированием уточните, пожалуйста, в переписке, есть ли билеты на нужную вам дату. Если билеты есть, просим вас подтвердить заказ, внести предоплату без задержек и сообщить нам паспортные данные, чтобы мы могли забронировать их для вас
- Обратите внимание: если в Запретный город не будет билетов, мы предложим вам отменить экскурсию или поменять локацию на парк Цзиншань, где мы поднимемся на вершину горы и оттуда полюбуемся Запретным городом — об этом мы сообщим заранее
- Экскурсия проводится в центре города, здесь сложная ситуация с парковками. Поэтому гид вызовет машину с помощью приложения за наш счёт. Мы заберём вас из вашего отеля и по окончании отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- Входные билеты: Запретный город — 60 юаней за чел. (плюс билет гиду), Храм Неба — 34 юаней за чел., билеты в парк Цзиншань — 2 юаня за чел.
- Питание — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля, если он в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1780 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Сергей
14 апр 2025
Нормальный вариант для знакомства с основными достопримечательностями
