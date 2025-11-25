Мои заказы

Пекин сквозь века: от Запретного города до Храма Неба

Исследовать величие города через прогулку по пути императоров
Вы посетите ключевые достопримечательности Дворцового музея — Зал Высшей Гармонии, Дворец Небесной Чистоты и Дворец Сострадания и Спокойствия — и узнаете о жизни китайских императоров и придворных ритуалах.

Прогуляетесь по пекинским хутунам и завершите маршрут знакомством с акустическими чудесами Храма Неба.
Описание экскурсии

8:30–9:00 — встреча у станции метро Jinyu Hutong, краткое знакомство с маршрутом

9:00–12:30 — Запретный город (Дворцовый музей)

  • Прогулка по императорскому дворцу: Зал Высшей Гармонии, Дворец Небесной Чистоты, Дворец Сострадания и Спокойствия.
  • Погружение в жизнь императоров и знакомство с придворными ритуалами.
  • Истории и легенды, связанные с каждым зданием.

12:30–13:10 — пешеходная экскурсия по городу

  • Прогулка по пекинским хутунам и современным городским улицам.
  • Рассказ гида о местных обычаях и исторических событиях.

13:10–16:30 — парк Храма Неба

  • Осмотр ключевых построек: Зал молитв о хорошем урожае, Круглый алтарь, Купол Неба.
  • Знакомство с акустическими эффектами Шепчущей стены и Камня Трёх Звуков.
  • Изучение архитектурной мудрости и ритуалов китайских императоров.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Запретный город (Дворцовый музей) — 60 юаней ($8) за чел., посещение Храма Неба — 30 юаней ($$) за чел., обед — 50–100 юаней ($7–14) за чел.
  • Предусмотрены длительные пешие прогулки — необходим базовый уровень физической подготовки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$200
Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$200
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро Jinyu Hutong
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шура
Шура — ваша команда гидов в Пекине
Я опытный русскоязычный и китайский гид с более чем 7-летним стажем работы в сфере туризма. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил
читать дальше

университет иностранных языков, свободно говорю как на русском, так и на китайском языках и знаю, как обеспечить высококачественные впечатления для путешественников из всех слоёв общества. Я составляю индивидуальный маршрут для каждого гостя, позволяя не только увидеть самые знаковые достопримечательности, но и глубже понять культуру и историю. Будь то групповой тур или индивидуальный маршрут, я предоставляю профессиональных русскоязычных гидов и организую эффективную и комфортную поездку.

