Вы посетите ключевые достопримечательности Дворцового музея — Зал Высшей Гармонии, Дворец Небесной Чистоты и Дворец Сострадания и Спокойствия — и узнаете о жизни китайских императоров и придворных ритуалах.
Прогуляетесь по пекинским хутунам и завершите маршрут знакомством с акустическими чудесами Храма Неба.
Описание экскурсии
8:30–9:00 — встреча у станции метро Jinyu Hutong, краткое знакомство с маршрутом
9:00–12:30 — Запретный город (Дворцовый музей)
- Прогулка по императорскому дворцу: Зал Высшей Гармонии, Дворец Небесной Чистоты, Дворец Сострадания и Спокойствия.
- Погружение в жизнь императоров и знакомство с придворными ритуалами.
- Истории и легенды, связанные с каждым зданием.
12:30–13:10 — пешеходная экскурсия по городу
- Прогулка по пекинским хутунам и современным городским улицам.
- Рассказ гида о местных обычаях и исторических событиях.
13:10–16:30 — парк Храма Неба
- Осмотр ключевых построек: Зал молитв о хорошем урожае, Круглый алтарь, Купол Неба.
- Знакомство с акустическими эффектами Шепчущей стены и Камня Трёх Звуков.
- Изучение архитектурной мудрости и ритуалов китайских императоров.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Запретный город (Дворцовый музей) — 60 юаней ($8) за чел., посещение Храма Неба — 30 юаней ($$) за чел., обед — 50–100 юаней ($7–14) за чел.
- Предусмотрены длительные пешие прогулки — необходим базовый уровень физической подготовки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Jinyu Hutong
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шура — ваша команда гидов в Пекине
Я опытный русскоязычный и китайский гид с более чем 7-летним стажем работы в сфере туризма. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил
