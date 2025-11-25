Шура — ваша команда гидов в Пекине

читать дальше университет иностранных языков, свободно говорю как на русском, так и на китайском языках и знаю, как обеспечить высококачественные впечатления для путешественников из всех слоёв общества. Я составляю индивидуальный маршрут для каждого гостя, позволяя не только увидеть самые знаковые достопримечательности, но и глубже понять культуру и историю. Будь то групповой тур или индивидуальный маршрут, я предоставляю профессиональных русскоязычных гидов и организую эффективную и комфортную поездку.

Я опытный русскоязычный и китайский гид с более чем 7-летним стажем работы в сфере туризма. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил