Билеты на акробатическое шоу в Пекине

Увидеть традиционную китайскую акробатику в современной сценической постановке
Представление Qinlegong Theatre — это захватывающее зрелище, в котором традиционные акробатические номера дополнены световыми и визуальными эффектами.

Вы увидите сложнейшие трюки в исполнении артистов, подивитесь силе, гибкости и балансу китайских исполнителей. И получите удовольствие от яркого шоу.
Описание билета

Как воспользоваться билетом

  • При бронировании укажите ваше имя и номер телефона — они понадобятся для получения билета на входе.
  • После бронирования мы свяжемся с вами и отправим ссылку на доплату.
  • Вам нужно оплатить оставшуюся сумму не позднее 21:00 накануне спектакля — через Pay.

Pal, Alipay или We

Chat Pay по ссылке
  • В течение 1–2 часов после оплаты вы получите код и инструкцию, как его поменять на бумажный билет в театре.

    • Также через Whats

    App, email или сообщения Tripster мы пришлём вам информацию о театре в формате PDF
  • В день спектакля приезжайте в театр самостоятельно за 20–30 мин до начала сеанса
  • Во время шоу разрешена фото- и видеосъёмка на телефон или камеру — без вспышки

    • Организационные детали

    • Билет невозвратный — оплата не возвращается при отмене или неявке.
    • Сеансы проходят ежедневно в 14:30, 16:00 и 17:30, однако расписание может меняться.
    • Обратите внимание: при опоздании к началу сеанса вход не гарантирован, возврат средств не предусмотрен.
    • Места в зале распределяются по зонам A–E в порядке очерёдности бронирования, выбрать зону заранее нельзя.

    Стоимость билета

    Тип билетаСтоимость
    Участник$50
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В театре
    Когда и как рано покупать?
    Когда: ежедневно в 14:30, 16:00 и 17:30
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Панда Чжан
    Панда Чжан — Организатор в Пекине
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2026 года
    Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с
    удовольствием делимся с путешественниками подлинными впечатлениями: от знаковых достопримечательностей до нематериального культурного наследия и яркой жизни местных жителей. Наша миссия — помочь гостям по‑настоящему понять Китай, лично прикоснуться к его культуре и уехать с приятными воспоминаниями. Благодаря профессиональной организации, глубокой локальной экспертизе и многоязычной поддержке (английский, французский, испанский, русский) мы делаем каждую поездку безопасной, насыщенной и запоминающейся. Нам нравится знакомиться с путешественниками со всего света и проводить их через уникальные культурные впечатления, которые выходят за рамки обычных обзорных экскурсий.

    $50 за человека