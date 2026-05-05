Я много раз смотрел пекинскую оперу, но куныцюй еще не видел. С большим ожиданием я пришел в театр на час раньше. Этой древней театральной сцене уже более 300 лет, в ней всего 120 мест. Выступления здесь проходят не каждый день, поэтому билеты нужно заказывать заранее. Прийти пораньше можно, чтобы сделать фотографии и посмотреть на архитектурную структуру здания. Площадь всего театра составляет 1000 квадратных метров, а само здание полностью деревянное, ориентировано на север и может вместить более 100 зрителей. Сцена открыта с трех сторон, выглядит как двухэтажная, но на самом деле под ней «скрыт» еще один ярус. Конструкция из трех уровней сцены помогает создавать эффект «полета в небеса и погружения под землю» в спектаклях о духах и чудесах. До начала представления я немного пообщался с сотрудниками, чтобы больше узнать о куныцюй. Это древний жанр китайской оперы, также известный как «мать китайской оперы» и «прародитель всех театральных жанров». Во времена императора Цяньлуна эпохи Цин искусство куныцюй было монополизировано правящим классом и в основном предназначалось для дворцовых нужд. Простым людям его было трудно увидеть.



Он обладает богатым репертуаром, изысканными и красивыми текстами, тонкой актерской игрой, где движения тела тесно связаны с пением. Это очень утонченное искусство. Сегодня мы смотрели знаменитое произведение куныцюй — «Пионовый павильон». Наблюдать представление здесь немного похоже на частный театр русской аристократии или на домашние выступления, которые китайские чиновники устраивали, приглашая известных актеров. Уровень очень высокий, по бокам есть субтитры на английском языке. Актеры даже спускаются со сцены, подходят к зрителям, и под их прекрасное пение я почувствовал, что сам стал персонажем пьесы, полностью слился с искусством. Это ощущение, которое не испытаешь в других театрах. Через полтора часа представление закончилось, но зрители не хотели уходить, пока кто-то не предложил взять автографы у актеров, и только тогда все отреагировали. Актеры подписались на билетах зрителей, и это был поистине прекрасный вечер. Куныцюй — это невероятно красиво, рекомендую всем обязательно посетить это место и послушать куныцюй.