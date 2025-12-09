Чтобы услышать о любовных интригах и судьбах правителей за фасадом Запретного города, отправимся в императорский дворец. Вы увидите не только тронные залы, но и покои императриц и наложниц. А в завершение насладитесь чайной церемонией и узнаете нюансы одной из главных местных традиций.
Описание экскурсии
Запретный город (2 ч)
Вы побываете не только на стандартном туристическом маршруте, но и там, куда чужаки попадают редко:
- Мы осмотрим величественные внешние дворы
- Пройдём через Врата Высшей Гармонии
- Полюбуемся мощью Павильона Высшей Гармонии
- В качестве бонуса попадём во Дворец Небесной Чистоты — пройдём по коридору выставки, где вы узнаете о жизни императоров, их повседневных делах и ритуалах власти
- Посетим один шести Западных дворцов — Дворец Вечной Весны, чтобы представить себе атмосферу жизни наложниц и императриц, услышать об их быте и судьбах
Чайная церемония (по желанию)
- Мы посетим уютный чайный дом
- Русскоговорящая работница объяснит, на какие основные категории делится китайский чай, как отличить качественный чай от плохого, как правильно его заваривать в повседневной жизни
- Вы продегустируете 6–7 наиболее характерных сортов чая — некоторые его разновидности невозможно найти за границей
Вы узнаете
- Как публичные ритуалы в тронных залах сочетались с настоящей государственной работой, которую император вёл в своих личных покоях
- Как жили и боролись за влияние обитатели внутренних дворцов — императрицы и наложницы
- О том, какие жестокие интриги и личные драмы разворачивались в стенах Западных дворцов
- Как чаепитие связано с китайской философией и было ли у императора время на такой отдых
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в Запретный город — 60 юаней за чел. (~$8,5)
- Также в стоимость не входит такси до чайного дома (по желанию) — 50 юаней за чел. (~$7)
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Пекине
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
