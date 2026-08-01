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нас провел про самым интересным местам, рассказал много-много всего, и это было так легко и непринужденно! Причем я, к своему же удивлению, столько всего запомнила про все эти династии, императоров и прочие детали. В общем, порадовалась, что взяла экскурсию на русском у русского же человека. Позже ездили на стену с экскурсоводом-китайцем и несмотря на вполне хороший русский язык все же не так воспринималась информация.

Мужу и дочке (11 лет) тоже понравилось. Дочка, правда, изнывала под конец 5го часа экскурсии. Ничего, потом поблагодарит на ОГЭ в 9 классе)) После экскурсии Джула довел нас до местного ресторанчика, помог выбрать блюда, потому что мы в Пекине были всего второй день и еще терялись от китайской кухни. В общем, рекомендуем!

А, и еще! У Джулы изначально не было свободной даты, которая нужна была мне, но я думаю дай напишу, а вдруг, и мы все в итоге удачно решили. Так что пишите, не стесняйтесь)



Джула, а вам еще раз спасибо за интересную экскурсию!