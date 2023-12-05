Окунуться в ушедшие эпохи, узнать больше о китайских правителях и увидеть всё самое интересное
Вместе со мной вы прочувствуете атмосферу древнего Китая, побывав в местах, которые хранят истории прошлого и помнят самих императоров.
Маршрут включает знаковые достопримечательности столицы — площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, парки Цзиншань и Бэйхай. Посетив их, вы узнаете больше о развитии, культуре и традициях императорского Китая.
Маршрут включает знаковые достопримечательности столицы — площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, парки Цзиншань и Бэйхай. Посетив их, вы узнаете больше о развитии, культуре и традициях императорского Китая.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парков, я расскажу вам о том:
- Как Пекин получил звание столицы
- Как жили в то время императоры и как проводили свой досуг
- Как долго строили Запретный город
- Для чего был построен Храм Неба
- Как пала последняя императорская династия
- Почему Запретный город называют «Пурпурным запретным городом»
- Правда ли в Запретном городе 9999 комнат и многое другое
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, но по запросу я могу арендовать для вас машину с водителем (минивэн, седан). Пишите, обсудим.
Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе для гида):
- Запретный город — 40 юаней с 31.10 по 31.03 и 60 юаней с 01.04 по 01.11
- Парк Цзиншань — 1 юань с 31.10 по 31.03 и 2 юаня с 01.04 по 01.11
- Парк Бэйхай — 5 юаней с 31.10 по 31.03 и 10 юаней с 01.04 по 01.11
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Jula — ваш гид в Пекине
Меня зовут Джул, я родом из Якутии. С 2019 года я живу в Пекине. На протяжении последнего года работаю как гид-переводчик. На моих экскурсиях я проведу вас по самым чарующим местам столицы и погружу в их историю. Помимо этого, я всегда подскажу вам самые вкусные места Пекина, места для шопинга, а также постараюсь обеспечить вам полный комфорт и безопасность. Буду рад стать вашим проводником по имперской столице.
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