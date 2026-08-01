Вместе со мной вы прочувствуете атмосферу древнего Китая, побывав в местах, которые хранят истории прошлого и помнят самих императоров. Маршрут включает знаковые достопримечательности столицы — Храм неба и Запретный город. Посетив их, вы узнаете больше о развитии, культуре и традициях императорского Китая.
Описание трансфер
Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парка, я расскажу вам о том:
- Как Пекин получил звание столицы
- Как жили в то время императоры и как проводили свой досуг
- Как пала последняя императорская династия
- Почему Запретный город называют «Пурпурным запретным городом»
- Как пришла к власти династия Мин
- Правда ли в Запретном городе 9999 комнат и многое другое
Организационные детали
- В случае продления экскурсии (включая ваше опоздание), каждый час дополнительно — 200 юаней
- Свыше 5 людей в группе, каждый дополнительный человек, вне зависимости от возраста — 100 юаней
- Встречаемся в лобби вашего отеля, если он в пределах 2-го кольца
- Есть возможность организовать трансфер с/до аэропорта. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Есть возможность корректировки маршрута под ваши пожелания
- Запретный город — 40 юаней с 31.10 по 31.03 и 60 юаней с 01.04 по 01.11
- Храм неба — 34 юаня с 31.10 по 31.03 и 17 юаней с 01.04 по 01.11
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джула — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 950 туристов
Я родом из Якутии. С 2023 года работаю гидом по Пекину. На моих экскурсиях я проведу вас по самым чарующим местам столицы и погружу в их историю. Помимо этого, я всегда подскажу вам самые вкусные места Пекина, места для шоппинга, а также постараюсь обеспечить вам полный комфорт и безопасность. Буду рад стать вашим проводником по имперской столице.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 188 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли воспринять! покатались на велосипедах, сходили к колоколу! еще и фото сделали в красивых местах!
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Были на экскурсии 22 мая. Джула встретил нас в нашем отеле вовремя. Экскурсия началась с первых минут, рассказ был наполнен историческими фактами, но при этом не сух.
По пути в Запретный
По пути в Запретный
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Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба был закрыт и попасть внутрь не удалось, но это не зависело от гида. В остальном же все прошло замечательно. Желаю Джуле успехов и всем рекомендую его как отличного гида в Пекине!
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М
Экскурсия нам понравилась! Джула приехал к нам в отель, потом поехали к местам, Храм Неба и Запретный город. Очень интересно рассказал истории про Императоров, отвечал на вопросы, никуда не торопил,
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Начала сперва писать свои впечатления об экскурсии, а потом подумала, что сложно это даже оценивать как экскурсию, как будто встретились с приятелем, который долго живет в Китае, и вот он
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Отличная экскурсия. Чувствовали себя комфортно, всё понравилось. Спасибо за душевную компанию и фоточки
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