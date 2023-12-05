Вместе со мной вы прочувствуете атмосферу древнего Китая, побывав в местах, которые хранят истории прошлого и помнят самих императоров. Маршрут включает знаковые достопримечательности столицы — площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, парки Цзиншань и Бэйхай. Посетив их, вы узнаете больше о развитии, культуре и традициях императорского Китая.

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Описание

Что вас ожидает

Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парков, я расскажу вам о том:

Как Пекин получил звание столицы

Как жили в то время императоры и как проводили свой досуг

Как долго строили Запретный город

Для чего был построен Храм Неба

Как пала последняя императорская династия

Почему Запретный город называют «Пурпурным запретным городом»

Правда ли в Запретном городе 9999 комнат и многое другое

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но по запросу я могу арендовать для вас машину с водителем (минивэн, седан). Пишите, обсудим.

Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе для гида):