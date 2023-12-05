Пекин. По следам императоров

Индивидуальная экскурсия в Пекине

Окунуться в ушедшие эпохи, узнать больше о китайских правителях и увидеть всё самое интересное

Вместе со мной вы прочувствуете атмосферу древнего Китая, побывав в местах, которые хранят истории прошлого и помнят самих императоров.

Маршрут включает знаковые достопримечательности столицы — площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, парки Цзиншань и Бэйхай. Посетив их, вы узнаете больше о развитии, культуре и традициях императорского Китая.
Пекин. По следам императоров
Пекин. По следам императоров
Пекин. По следам императоров
Пекин. По следам императоров
Пекин. По следам императоров
Пекин. По следам императоров
Пекин. По следам императоров
Пекин. По следам императоров
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парков, я расскажу вам о том:

  • Как Пекин получил звание столицы
  • Как жили в то время императоры и как проводили свой досуг
  • Как долго строили Запретный город
  • Для чего был построен Храм Неба
  • Как пала последняя императорская династия
  • Почему Запретный город называют «Пурпурным запретным городом»
  • Правда ли в Запретном городе 9999 комнат и многое другое

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но по запросу я могу арендовать для вас машину с водителем (минивэн, седан). Пишите, обсудим.

Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе для гида):

  • Запретный город — 40 юаней с 31.10 по 31.03 и 60 юаней с 01.04 по 01.11
  • Парк Цзиншань — 1 юань с 31.10 по 31.03 и 2 юаня с 01.04 по 01.11
  • Парк Бэйхай — 5 юаней с 31.10 по 31.03 и 10 юаней с 01.04 по 01.11

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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