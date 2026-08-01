По следам императоров в Пекине

Окунуться в ушедшие эпохи, узнать больше о китайских правителях и увидеть всё самое интересное
Вместе со мной вы прочувствуете атмосферу древнего Китая, побывав в местах, которые хранят истории прошлого и помнят самих императоров. Маршрут включает знаковые достопримечательности столицы — Храм неба и Запретный город. Посетив их, вы узнаете больше о развитии, культуре и традициях императорского Китая.
5
188 отзывов
По следам императоров в Пекине
По следам императоров в Пекине
По следам императоров в Пекине

Описание трансфер

Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парка, я расскажу вам о том:

  • Как Пекин получил звание столицы
  • Как жили в то время императоры и как проводили свой досуг
  • Как пала последняя императорская династия
  • Почему Запретный город называют «Пурпурным запретным городом»
  • Как пришла к власти династия Мин
  • Правда ли в Запретном городе 9999 комнат и многое другое

Организационные детали

  • В случае продления экскурсии (включая ваше опоздание), каждый час дополнительно — 200 юаней
  • Свыше 5 людей в группе, каждый дополнительный человек, вне зависимости от возраста — 100 юаней
  • Встречаемся в лобби вашего отеля, если он в пределах 2-го кольца
  • Есть возможность организовать трансфер с/до аэропорта. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Есть возможность корректировки маршрута под ваши пожелания
Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе для гида):
  • Запретный город — 40 юаней с 31.10 по 31.03 и 60 юаней с 01.04 по 01.11
  • Храм неба — 34 юаня с 31.10 по 31.03 и 17 юаней с 01.04 по 01.11

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джула
Джула — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 950 туристов
Я родом из Якутии. С 2023 года работаю гидом по Пекину. На моих экскурсиях я проведу вас по самым чарующим местам столицы и погружу в их историю. Помимо этого, я всегда подскажу вам самые вкусные места Пекина, места для шоппинга, а также постараюсь обеспечить вам полный комфорт и безопасность. Буду рад стать вашим проводником по имперской столице.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
186
4
2
3
2
1
Екатерина
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли воспринять! покатались на велосипедах, сходили к колоколу! еще и фото сделали в красивых местах!
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли
Очень интересная экскурсия, я была с сыном 13 лет, и нам рассказали максимум, что мы могли
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Ксения
Были на экскурсии 22 мая. Джула встретил нас в нашем отеле вовремя. Экскурсия началась с первых минут, рассказ был наполнен историческими фактами, но при этом не сух.
По пути в Запретный
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город Джула предложил нам переодеться в традиционные костюмы. Это было чудесной идеей. Во-первых, мы получили шикарные фотографии (кстати, Джула еще хороший фотограф); во-вторых, такого внимания мы давно не получали от окружающих.
Обожаю, когда с экскурсоводом можно поговорить не только об истории, но и о жизни. Джула открытый, добрый молодой человек. После экскурсии нам посоветовали маршруты для прогулок и места для ужинов.
Благодарим за этот день.

Были на экскурсии 22 мая. Джула встретил нас в нашем отеле вовремя. Экскурсия началась с первых
Были на экскурсии 22 мая. Джула встретил нас в нашем отеле вовремя. Экскурсия началась с первых
Были на экскурсии 22 мая. Джула встретил нас в нашем отеле вовремя. Экскурсия началась с первых
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Диана
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба был закрыт и попасть внутрь не удалось, но это не зависело от гида. В остальном же все прошло замечательно. Желаю Джуле успехов и всем рекомендую его как отличного гида в Пекине!
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба
Большое спасибо Джуле за интересную экскурсию и глубокое погружение в историю Китая! Жаль, что Храм неба
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М
Экскурсия нам понравилась! Джула приехал к нам в отель, потом поехали к местам, Храм Неба и Запретный город. Очень интересно рассказал истории про Императоров, отвечал на вопросы, никуда не торопил,
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много знает про Китай, сам живет в Пекине с 2019 года. После экскурсии мы захотели еще посетить Храм Ламы, в который могли не успеть, и Джула отвез нас туда и помог, мы ему благодарны за этот чудесный день и замечательную экскурсию. Уже порекомедовали друзьям!

Экскурсия нам понравилась! Джула приехал к нам в отель, потом поехали к местам, Храм Неба и
Экскурсия нам понравилась! Джула приехал к нам в отель, потом поехали к местам, Храм Неба и
Экскурсия нам понравилась! Джула приехал к нам в отель, потом поехали к местам, Храм Неба и
Экскурсия нам понравилась! Джула приехал к нам в отель, потом поехали к местам, Храм Неба и
Экскурсия нам понравилась! Джула приехал к нам в отель, потом поехали к местам, Храм Неба и
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Tatiana
Начала сперва писать свои впечатления об экскурсии, а потом подумала, что сложно это даже оценивать как экскурсию, как будто встретились с приятелем, который долго живет в Китае, и вот он
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нас провел про самым интересным местам, рассказал много-много всего, и это было так легко и непринужденно! Причем я, к своему же удивлению, столько всего запомнила про все эти династии, императоров и прочие детали. В общем, порадовалась, что взяла экскурсию на русском у русского же человека. Позже ездили на стену с экскурсоводом-китайцем и несмотря на вполне хороший русский язык все же не так воспринималась информация.
Мужу и дочке (11 лет) тоже понравилось. Дочка, правда, изнывала под конец 5го часа экскурсии. Ничего, потом поблагодарит на ОГЭ в 9 классе)) После экскурсии Джула довел нас до местного ресторанчика, помог выбрать блюда, потому что мы в Пекине были всего второй день и еще терялись от китайской кухни. В общем, рекомендуем!
А, и еще! У Джулы изначально не было свободной даты, которая нужна была мне, но я думаю дай напишу, а вдруг, и мы все в итоге удачно решили. Так что пишите, не стесняйтесь)

Джула, а вам еще раз спасибо за интересную экскурсию!

Начала сперва писать свои впечатления об экскурсии, а потом подумала, что сложно это даже оценивать как
Начала сперва писать свои впечатления об экскурсии, а потом подумала, что сложно это даже оценивать как
Начала сперва писать свои впечатления об экскурсии, а потом подумала, что сложно это даже оценивать как
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Вера
Отличная экскурсия. Чувствовали себя комфортно, всё понравилось. Спасибо за душевную компанию и фоточки
Отличная экскурсия. Чувствовали себя комфортно, всё понравилось. Спасибо за душевную компанию и фоточки
Отличная экскурсия. Чувствовали себя комфортно, всё понравилось. Спасибо за душевную компанию и фоточки
Отличная экскурсия. Чувствовали себя комфортно, всё понравилось. Спасибо за душевную компанию и фоточки
Отличная экскурсия. Чувствовали себя комфортно, всё понравилось. Спасибо за душевную компанию и фоточки
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