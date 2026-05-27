Приготовьтесь почувствовать атмосферу традиционного Китая через архитектуру, вкусы, ритуалы и впечатления! Вы подниметесь к одному из самых живописных участков Великой Китайской стены, прогуляетесь по атмосферной водной деревне Губэй, познакомитесь с традицией китайского чаепития, попробуете знаменитую пекинскую утку и завершите день ярким акробатическим шоу.

Великая Китайская стена — участок Симатай

В программе — осмотр старинных башен и укрепления эпохи Мин, а также рассказы о строительстве Великой стены и её роли в защите северных границ Китая.

Водная деревня Губэй

Перед вами предстанут каменные мосты, каналы и традиционные дома. Во время погулки по уютным улицам с ремесленными лавками и чайными домами гид раскроет главные традиции Китая.

Чайная церемония

Вы познакомитесь с особенностями китайской чайной культуры и попробуете несколько традиционных сортов: зелёный, белый и чёрный чай, а также улун.

Дегустация пекинской утки

Во время обеда вы оцените утку в традиционной подаче — с блинчиками, сладким соусом, свежим огурцом и луком-пореем.

Китайский цирк и акробатическое шоу

Вы увидите зрелищные номера, основанные на многовековых традициях: сложные трюки, элементы баланса, гибкости и работы с реквизитом.

Примерный тайминг

9:00 — встреча в отеле

11:00–12:00 — прогулка по деревне Губэй

13:00–14:00 — посещение участка Симатай

15:00–15:30 — чайная церемония

15:30–16:30 — дегустация пекинской утки

17:40 — акробатическое представление

19:00 — возвращение в отель

