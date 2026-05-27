Главные сокровища великой империи: участок Симатай, городок Губэй, чайная церемония и пекинская утка

День, в котором соединятся древний Китай, гастрономия и лучшие традиции восточного искусства
Приготовьтесь почувствовать атмосферу традиционного Китая через архитектуру, вкусы, ритуалы и впечатления! Вы подниметесь к одному из самых живописных участков Великой Китайской стены, прогуляетесь по атмосферной водной деревне Губэй, познакомитесь с традицией китайского чаепития, попробуете знаменитую пекинскую утку и завершите день ярким акробатическим шоу.
Описание экскурсии

Великая Китайская стена — участок Симатай

В программе — осмотр старинных башен и укрепления эпохи Мин, а также рассказы о строительстве Великой стены и её роли в защите северных границ Китая.

Водная деревня Губэй

Перед вами предстанут каменные мосты, каналы и традиционные дома. Во время погулки по уютным улицам с ремесленными лавками и чайными домами гид раскроет главные традиции Китая.

Чайная церемония

Вы познакомитесь с особенностями китайской чайной культуры и попробуете несколько традиционных сортов: зелёный, белый и чёрный чай, а также улун.

Дегустация пекинской утки

Во время обеда вы оцените утку в традиционной подаче — с блинчиками, сладким соусом, свежим огурцом и луком-пореем.

Китайский цирк и акробатическое шоу

Вы увидите зрелищные номера, основанные на многовековых традициях: сложные трюки, элементы баланса, гибкости и работы с реквизитом.

Примерный тайминг

9:00 — встреча в отеле
11:00–12:00 — прогулка по деревне Губэй
13:00–14:00 — посещение участка Симатай
15:00–15:30 — чайная церемония
15:30–16:30 — дегустация пекинской утки
17:40 — акробатическое представление
19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Транспорт и чайная церемония входят в цену экскурсии
  • Обед с пекинской уткой организуется в одном из местных ресторанов за дополнительную плату
  • Входные билеты также оплачиваются отдельно:
    — Губэй, Великая стена и канатная дорога туда и обратно — 320 юаней (~$50) за чел.
    — акробатическое шоу — от 280 до 880 юаней (~$40) за чел., цена зависит от места
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Пекина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1386 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
детали и вовлекать в диалог, делая каждую тему живой и близкой. Наш подход — это персональное внимание и адаптивность. Мы избегаем шаблонов, предпочитая формат «исследовательской прогулки», где маршрут и акценты могут меняться по вашему желанию. Нас отличает камерность (не более 6 человек), фокус на контексте, а не на датах, и готовность показать город глазами местного жителя.

