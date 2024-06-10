Погружение в исконную культуру Китая начинается с посещения участка Великой стены - Симатай, который сохранил свой первоначальный облик. Поднимитесь на фуникулёре и насладитесь панорамными видами.
Далее экскурсия продолжится в водном городе
Далее экскурсия продолжится в водном городе
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Аутентичный участок Великой китайской стены
- 🏰 Водный город-имитация Губэй
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📜 Узнайте больше о древней архитектуре
- 🌉 Панорамные виды с фуникулёра
Что можно увидеть
- Великая китайская стена
- Водный город Губэй
- Каменный мост через реку Танхэ
- Республиканская улица
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Участок Симатай
Его пощадило время и не тронула реконструкция, поэтому Великая китайская стена на этом участке предстаёт в своём первозданном виде. Вы подниметесь наверх на фуникулёре и оттуда полюбуетесь панорамными видами. Послушаете рассказ о возведении стены и древней китайской архитектуре.
Водный город Губэй
Город был построен как копия старинного традиционного поселения на воде. Мы рассмотрим:
- Высокие защитные ворота и каменный мост через реку Танхэ
- Республиканскую улицу, напоминающую знаменитую улицу Цяньмэнь в Пекине, но менее оживлённую
- Водную территорию, давшую городку название. Вы увидите многочисленные каналы, высокие полукруглые мосты над ними, колоритные домики на воде. При желании посетите подвал, где готовят китайскую водку байцзю
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Buick, Volvo или Honda, услуги гида
- Трансфер осуществляется из отеля в центре Пекина. Если вы живёте на окраине, он оплачивается отдельно — цена по запросу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Губэй и на Великую Китайскую стену — 170 юаней с человека
- Фуникулёр туда-обратно — 110 юаней с человека
- Губэй находится от Пекина в 140 км. Путь займёт около 2,5 часов. На стене мы проведём около 1 часа и 1,5 часа — в водном городе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пекине
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван. Я живу в Пекине 20 лет и отлично его знаю. Работаю гидом 15 лет. Люблю свою родину и владею собственной туристической сетью, поэтому вместе со своей командой могу организовать экскурсии не только по Пекину, но и по различным городам Китая для русскоязычных путешественников. Наш лозунг: наслаждаться путешествиями, наслаждаться жизнью!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
$290 за всё до 6 чел.