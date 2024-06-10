Аутентичный Китай: Симатай + Губэй

Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Погружение в исконную культуру Китая начинается с посещения участка Великой стены - Симатай, который сохранил свой первоначальный облик. Поднимитесь на фуникулёре и насладитесь панорамными видами.

Далее экскурсия продолжится в водном городе
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Губэй, построенном как копия старинного поселения на воде.

Здесь можно увидеть защитные ворота, каменный мост через реку Танхэ, Республиканскую улицу и многочисленные каналы с полукруглыми мостами. В стоимость включены трансфер и услуги гида. Дополнительные расходы: входные билеты и фуникулёр

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚶‍♂️ Аутентичный участок Великой китайской стены
  2. 🏰 Водный город-имитация Губэй
  3. 🚗 Комфортабельный трансфер
  4. 📜 Узнайте больше о древней архитектуре
  5. 🌉 Панорамные виды с фуникулёра

Что можно увидеть

  • Великая китайская стена
  • Водный город Губэй
  • Каменный мост через реку Танхэ
  • Республиканская улица
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Участок Симатай

Его пощадило время и не тронула реконструкция, поэтому Великая китайская стена на этом участке предстаёт в своём первозданном виде. Вы подниметесь наверх на фуникулёре и оттуда полюбуетесь панорамными видами. Послушаете рассказ о возведении стены и древней китайской архитектуре.

Водный город Губэй

Город был построен как копия старинного традиционного поселения на воде. Мы рассмотрим:

  • Высокие защитные ворота и каменный мост через реку Танхэ
  • Республиканскую улицу, напоминающую знаменитую улицу Цяньмэнь в Пекине, но менее оживлённую
  • Водную территорию, давшую городку название. Вы увидите многочисленные каналы, высокие полукруглые мосты над ними, колоритные домики на воде. При желании посетите подвал, где готовят китайскую водку байцзю

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Buick, Volvo или Honda, услуги гида
  • Трансфер осуществляется из отеля в центре Пекина. Если вы живёте на окраине, он оплачивается отдельно — цена по запросу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Губэй и на Великую Китайскую стену — 170 юаней с человека
  • Фуникулёр туда-обратно — 110 юаней с человека
  • Губэй находится от Пекина в 140 км. Путь займёт около 2,5 часов. На стене мы проведём около 1 часа и 1,5 часа — в водном городе

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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