Погружение в исконную культуру Китая начинается с посещения участка Великой стены - Симатай, который сохранил свой первоначальный облик. Поднимитесь на фуникулёре и насладитесь панорамными видами.Далее экскурсия продолжится в водном городе

Губэй, построенном как копия старинного поселения на воде. Здесь можно увидеть защитные ворота, каменный мост через реку Танхэ, Республиканскую улицу и многочисленные каналы с полукруглыми мостами. В стоимость включены трансфер и услуги гида. Дополнительные расходы: входные билеты и фуникулёр

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Участок Симатай

Его пощадило время и не тронула реконструкция, поэтому Великая китайская стена на этом участке предстаёт в своём первозданном виде. Вы подниметесь наверх на фуникулёре и оттуда полюбуетесь панорамными видами. Послушаете рассказ о возведении стены и древней китайской архитектуре.

Водный город Губэй

Город был построен как копия старинного традиционного поселения на воде. Мы рассмотрим:

Высокие защитные ворота и каменный мост через реку Танхэ

Республиканскую улицу, напоминающую знаменитую улицу Цяньмэнь в Пекине, но менее оживлённую

Водную территорию, давшую городку название. Вы увидите многочисленные каналы, высокие полукруглые мосты над ними, колоритные домики на воде. При желании посетите подвал, где готовят китайскую водку байцзю

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Buick, Volvo или Honda, услуги гида

Трансфер осуществляется из отеля в центре Пекина. Если вы живёте на окраине, он оплачивается отдельно — цена по запросу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы