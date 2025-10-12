Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
12 окт в 08:30
14 окт в 08:00
$368 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
5 дек в 08:00
6 дек в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 2 чел.
Из Пекина на север Китая: Губэй и Симатай
Увидеть за один день водный городок и один из самых красивых участков Великой стены
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 09:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
11 окт в 09:30
$150 за человека
