Гора Тяньюньшань и стеклянные тропы Пингу - из Пекина

Откройте для себя захватывающие виды на горе Тяньюньшань, пройдя по стеклянным тропам в Пингу. Подходит для всех возрастов, без лишней нагрузки
Путешествие начинается в Пекине и ведет к горе Тяньюньшань в районе Пингу, известной как «Чжанцзяцзе на севере».

Здесь туристы смогут пройти по самой длинной и широкой стеклянной дорожке Китая, наслаждаясь великолепными
видами.

Подъем осуществляется на канатной дороге, что делает маршрут доступным для всех, включая пожилых людей и детей. В программу входит посещение древней резиденции императора Чжэньлу и храмового комплекса. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой без лишней физической нагрузки

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные стеклянные тропы
  • 🚡 Комфортный подъем на канатной дороге
  • 📸 Великолепные виды для фото
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Гора Тяньюньшань и стеклянные тропы Пингу - из Пекина© Татьяна
Гора Тяньюньшань и стеклянные тропы Пингу - из Пекина© Татьяна
Гора Тяньюньшань и стеклянные тропы Пингу - из Пекина© Татьяна

Что можно увидеть

  • Древняя резиденция императора Чжэньлу
  • Храмовый комплекс

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

11:30 — прибытие в Пингу, подъём по канатной дороге

11:30–14:30 — прогулка по стеклянной дорожке (160 м на высоте 1149 м) и по подвесному стеклянному мосту. Смотровые площадки и время для фото. Спуск с горы, осмотр древней резиденции императора Чжэньлу, храмового комплекса и природных ландшафтов

17:00–18:00 — возвращение в город

Маршрут подойдёт пожилым людям, детям и всем, кто хочет увидеть горы без лишней нагрузки. Перемещение — на фуникулёре и служебном автобусе.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорт!
  • Транспорт зависит от размера группы. Это либо легковое авто, либо автобус/микроавтобус
  • Можно организовать поездку для группы от 7 до 40 человека. Подробности уточняйте в переписке
  • С вами будет русскоговорящий гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отели за 4-ой кольцевой дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 540 туристов
Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
24 окт 2025
Бронировали экскурсию на стеклянный мост!
Приехал гид Юра (русскоговорящий китаец), и сказал что мост закрыт. Тут же согласовали экскурсию на смотровую площадку Шилинся. Очень классно, нам понравилось! Спасибо организаторам и нашему гиду!
Бронировали экскурсию на стеклянный мост!

Входит в следующие категории Пекина

