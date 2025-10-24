Путешествие начинается в Пекине и ведет к горе Тяньюньшань в районе Пингу, известной как «Чжанцзяцзе на севере».
Здесь туристы смогут пройти по самой длинной и широкой стеклянной дорожке Китая, наслаждаясь великолепными
Здесь туристы смогут пройти по самой длинной и широкой стеклянной дорожке Китая, наслаждаясь великолепными
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные стеклянные тропы
- 🚡 Комфортный подъем на канатной дороге
- 📸 Великолепные виды для фото
- 🏛 Посещение исторических мест
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Древняя резиденция императора Чжэньлу
- Храмовый комплекс
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля
11:30 — прибытие в Пингу, подъём по канатной дороге
11:30–14:30 — прогулка по стеклянной дорожке (160 м на высоте 1149 м) и по подвесному стеклянному мосту. Смотровые площадки и время для фото. Спуск с горы, осмотр древней резиденции императора Чжэньлу, храмового комплекса и природных ландшафтов
17:00–18:00 — возвращение в город
Маршрут подойдёт пожилым людям, детям и всем, кто хочет увидеть горы без лишней нагрузки. Перемещение — на фуникулёре и служебном автобусе.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт!
- Транспорт зависит от размера группы. Это либо легковое авто, либо автобус/микроавтобус
- Можно организовать поездку для группы от 7 до 40 человека. Подробности уточняйте в переписке
- С вами будет русскоговорящий гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отели за 4-ой кольцевой дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 540 туристов
Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
24 окт 2025
Бронировали экскурсию на стеклянный мост!
Приехал гид Юра (русскоговорящий китаец), и сказал что мост закрыт. Тут же согласовали экскурсию на смотровую площадку Шилинся. Очень классно, нам понравилось! Спасибо организаторам и нашему гиду!
Приехал гид Юра (русскоговорящий китаец), и сказал что мост закрыт. Тут же согласовали экскурсию на смотровую площадку Шилинся. Очень классно, нам понравилось! Спасибо организаторам и нашему гиду!
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В отеле, который стоит в центре города, но и по до...
20 ноя в 12:00
21 ноя в 08:30
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
Трансфер в Тяньюньшань + чайная церемония
Отправляйтесь в Тяньюньшань, чтобы пройтись по стеклянному мосту и насладиться видом с высоты. Завершите день чайной церемонией
Начало: У вашей гостиницы в центре города
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:00
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:30
$100 за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Из Пекина на север Китая: Губэй и Симатай
Увидеть за один день водный городок и один из самых красивых участков Великой стены
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 09:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
19 ноя в 10:00
$298 за человека