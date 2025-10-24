Путешествие начинается в Пекине и ведет к горе Тяньюньшань в районе Пингу, известной как «Чжанцзяцзе на севере».Здесь туристы смогут пройти по самой длинной и широкой стеклянной дорожке Китая, наслаждаясь великолепными

видами. Подъем осуществляется на канатной дороге, что делает маршрут доступным для всех, включая пожилых людей и детей. В программу входит посещение древней резиденции императора Чжэньлу и храмового комплекса. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой без лишней физической нагрузки

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

11:30 — прибытие в Пингу, подъём по канатной дороге

11:30–14:30 — прогулка по стеклянной дорожке (160 м на высоте 1149 м) и по подвесному стеклянному мосту. Смотровые площадки и время для фото. Спуск с горы, осмотр древней резиденции императора Чжэньлу, храмового комплекса и природных ландшафтов

17:00–18:00 — возвращение в город

Маршрут подойдёт пожилым людям, детям и всем, кто хочет увидеть горы без лишней нагрузки. Перемещение — на фуникулёре и служебном автобусе.

