8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину: Стеклянный мост, цирк и чайная церемония
Насладитесь незабываемым днем в Пекине: стеклянный мост в горах Тяньюн, цирковое шоу и чайная церемония. Идеально для активных и любознательных туристов
Начало: В отеле или в аэропорту
«Стеклянный мост в горах Тяньюн (3–4 часа)»
5 авг в 07:00
6 авг в 07:00
$300 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пекина в Чуаньдися: древние традиции и величественная природа
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Пекина в деревню Чуаньдися, где древние традиции и природа переплетаются
Начало: В отеле туристов
«Насладитесь величественными панорамами гор и лесов»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина в парк Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту высоко в горах и замереть от восторга
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
«Она построена в горах Тяньюньшань среди облаков»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья14 июля 2024Реальность превзошла все ожидания! Стеклянный мост стоит посмотреть! Гид Костя очень доброжелательный, рад помочь и знает многое о китайской культуре!
- ТТатьяна23 января 2024Если коротко: восторг! Невероятно красивая и уютная горная деревушка, впечатляющая своими домами с традиционными фасадами и крышами. Отсутствие буйства зелени зимой
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Горы»
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