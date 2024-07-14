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сполна компенсируется немноголюдностью, тишиной и умиротворением. Определенно, здесь нужно побывать ещё и для того, чтобы попробовать угощения, которые готовит гостеприимная бабушка Хан. Огромное спасибо организаторам экскурсии за возможность посетить это удивительное место!