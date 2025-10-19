Мои заказы

Из Пекина на север Китая: Губэй и Симатай

Увидеть за один день водный городок и один из самых красивых участков Великой стены
Это путешествие покажет вам две стороны Китая — монументальность Великой стены и очарование водного городка Губэй.

Вы подниметесь на башни Симатая, а затем пройдёте по улочкам с чайными лавками и старинными домами, прокатитесь на лодке по каналам и почувствуете атмосферу страны, где древняя история и повседневная жизнь переплетены в единое целое.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Симатай — один из самых впечатляющих участков Великой Китайской стены. Вас ждёт:

  • подъём на стену — пешком (около 30 минут) или по канатной дороге
  • возможность увидеть традиционные представления и шоу, которые проходят у подножия стены
  • вид с вершины Симатая — один из самых красивых в окрестностях Пекина
  • истории и легенды о строительстве стены и китайских монархах

Водный городок Губэй — северный аналог южных городов Цзяннани, построенный на каналах. Узкие улочки, лавки красильщиков и виноделов, старинные дома с фонарями — всё это создаёт атмосферу неспешного, почти театрального Китая.

Примерный тайминг

  • Отправление — около 10:00
  • Дорога — по 2 часа в каждую сторону
  • Время на месте — 3–4 часа

Организационные детали

  • Едем на автомобиле класса SUV (Baojun или аналоге). Детское кресло — только по запросу
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников на микроавтобусе — детали уточняйте в переписке
  • Возьмите паспорт — он понадобится при покупке билетов
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед (по желанию): средний чек — от 50 (≈ $7) до 150 юаней (≈ $21) за чел.
  • Входной билет в Губэй — 140 юаней (≈ $19) за чел.
  • Входной билет на участок Симатай — 40 юаней (≈ $6) за чел.
  • Канатная дорога: в одну сторону — 130 юаней (≈ $18), туда и обратно — 200 юаней (≈ $28).
  • Круиз по каналам водного города: полный маршрут — 600 юаней (≈ $83) за лодку; короткий маршрут — 400 юаней (≈ $55) за лодку

Все билеты и дополнительные опции бронируются нами заранее — минимум за день. Это необходимо, чтобы гид мог оформить себе билет и сопровождать вас на территории города.

в понедельник, вторник и пятницу в 09:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$200
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 09:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 456 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже почти двадцать лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских
читать дальше

детей, приглашённых президентом. Верим, что эти ребята уже выросли и, возможно, сегодня вносят свой вклад в дружбу между нашими странами. Есть и «старшие братья и сёстры» — наши наставники, талантливые специалисты из Министерства промышленности и других организаций. С нами — друзья, окончившие Хабаровский и Московский университеты, и однокурсники, с которыми мы поддерживаем друг друга уже более 20 лет. Будем рады встретиться с вами в Китае, познакомиться, вместе увидеть культурные и природные достопримечательности страны и сделать всё возможное, чтобы вы полюбили китайскую культуру, традиции, обычаи, кухню, товары и многое друго

Отзывы и рейтинг

В
Валерий
19 окт 2025
Очень крутая экскурсия и потрясающие виды. Гид всю дорогу много рассказывал, был внимателен к деталям.
Очень крутая экскурсия и потрясающие виды. Гид всю дорогу много рассказывал, был внимателен к деталям.Очень крутая экскурсия и потрясающие виды. Гид всю дорогу много рассказывал, был внимателен к деталям.Очень крутая экскурсия и потрясающие виды. Гид всю дорогу много рассказывал, был внимателен к деталям.

Входит в следующие категории Пекина

