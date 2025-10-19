Это путешествие покажет вам две стороны Китая — монументальность Великой стены и очарование водного городка Губэй.
Вы подниметесь на башни Симатая, а затем пройдёте по улочкам с чайными лавками и старинными домами, прокатитесь на лодке по каналам и почувствуете атмосферу страны, где древняя история и повседневная жизнь переплетены в единое целое.
Описание экскурсии
Симатай — один из самых впечатляющих участков Великой Китайской стены. Вас ждёт:
- подъём на стену — пешком (около 30 минут) или по канатной дороге
- возможность увидеть традиционные представления и шоу, которые проходят у подножия стены
- вид с вершины Симатая — один из самых красивых в окрестностях Пекина
- истории и легенды о строительстве стены и китайских монархах
Водный городок Губэй — северный аналог южных городов Цзяннани, построенный на каналах. Узкие улочки, лавки красильщиков и виноделов, старинные дома с фонарями — всё это создаёт атмосферу неспешного, почти театрального Китая.
Примерный тайминг
- Отправление — около 10:00
- Дорога — по 2 часа в каждую сторону
- Время на месте — 3–4 часа
Организационные детали
- Едем на автомобиле класса SUV (Baojun или аналоге). Детское кресло — только по запросу
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников на микроавтобусе — детали уточняйте в переписке
- Возьмите паспорт — он понадобится при покупке билетов
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед (по желанию): средний чек — от 50 (≈ $7) до 150 юаней (≈ $21) за чел.
- Входной билет в Губэй — 140 юаней (≈ $19) за чел.
- Входной билет на участок Симатай — 40 юаней (≈ $6) за чел.
- Канатная дорога: в одну сторону — 130 юаней (≈ $18), туда и обратно — 200 юаней (≈ $28).
- Круиз по каналам водного города: полный маршрут — 600 юаней (≈ $83) за лодку; короткий маршрут — 400 юаней (≈ $55) за лодку
Все билеты и дополнительные опции бронируются нами заранее — минимум за день. Это необходимо, чтобы гид мог оформить себе билет и сопровождать вас на территории города.
в понедельник, вторник и пятницу в 09:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 09:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 456 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже почти двадцать лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
19 окт 2025
Очень крутая экскурсия и потрясающие виды. Гид всю дорогу много рассказывал, был внимателен к деталям.
