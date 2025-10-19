Это путешествие покажет вам две стороны Китая — монументальность Великой стены и очарование водного городка Губэй. Вы подниметесь на башни Симатая, а затем пройдёте по улочкам с чайными лавками и старинными домами, прокатитесь на лодке по каналам и почувствуете атмосферу страны, где древняя история и повседневная жизнь переплетены в единое целое.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Симатай — один из самых впечатляющих участков Великой Китайской стены. Вас ждёт:

подъём на стену — пешком (около 30 минут) или по канатной дороге

возможность увидеть традиционные представления и шоу, которые проходят у подножия стены

вид с вершины Симатая — один из самых красивых в окрестностях Пекина

истории и легенды о строительстве стены и китайских монархах

Водный городок Губэй — северный аналог южных городов Цзяннани, построенный на каналах. Узкие улочки, лавки красильщиков и виноделов, старинные дома с фонарями — всё это создаёт атмосферу неспешного, почти театрального Китая.

Примерный тайминг

Отправление — около 10:00

Дорога — по 2 часа в каждую сторону

Время на месте — 3–4 часа

Организационные детали

Едем на автомобиле класса SUV (Baojun или аналоге). Детское кресло — только по запросу

Возможно проведение экскурсии для большего числа участников на микроавтобусе — детали уточняйте в переписке

Возьмите паспорт — он понадобится при покупке билетов

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Обед (по желанию): средний чек — от 50 (≈ $7) до 150 юаней (≈ $21) за чел.

Входной билет в Губэй — 140 юаней (≈ $19) за чел.

Входной билет на участок Симатай — 40 юаней (≈ $6) за чел.

Канатная дорога: в одну сторону — 130 юаней (≈ $18), туда и обратно — 200 юаней (≈ $28).

Круиз по каналам водного города: полный маршрут — 600 юаней (≈ $83) за лодку; короткий маршрут — 400 юаней (≈ $55) за лодку

Все билеты и дополнительные опции бронируются нами заранее — минимум за день. Это необходимо, чтобы гид мог оформить себе билет и сопровождать вас на территории города.