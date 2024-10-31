Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай

Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
В сопровождении профессионального гида отправляйтесь на экскурсию к участку Великой Китайской стены Симатай, сохранившему первозданный облик династии Мин. Этот участок признан ЮНЕСКО за свою аутентичность. Рядом с Симатай находится живописный
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городок Губэй, выполненный в традиционном стиле эпох Цин и Мин.

Прогуливаясь по парковой территории, вы почувствуете атмосферу древнего поселения Учжэнь с его мостами и каналами.

Пройдя по каменному мосту через реку Танхэ, окажетесь на Республиканской улице, воссоздающей Китай 1912-1949 годов.

Живописные водные территории Губэя с колоритными каналами, мостами и домами на воде создадут незабываемые впечатления. На маршруте также предусмотрена дегустация китайской водки байцзю в местной винокурне

5 причин купить этот трансфер

  • 🌉 Живописные каналы и мосты
  • 🏯 Аутентичный участок Великой Китайской стены
  • 🍶 Дегустация китайской водки байцзю
  • 🏙️ Прогулка по историческому городку Губэй
  • 🎨 Архитектура эпох Цин и Мин
    • Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
    Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
    Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

    Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена Симатай
  • Городок Губэй
  • Республиканская улица
  • Винокурня

    • Описание трансфер

    Достояние Китая На экскурсии вы сможете погрузиться в атмосферу древнего Китая и увидеть исток одного из чудес света — участок Великой Китайской стены под названием Симатай. Можно подняться на стену самостоятельно или воспользоваться фуникулёром, чтобы осмотреть окрестности с высоты. Гид поделится интересными подробностями об этом историческом памятнике. Рядом с Симатай расположился живописный городок Губэй с парком, выполненный в традиционном стиле эпох Цин и Мин — яркий пример современной тенденции к копированию старины в Китае. Ряд построек повторяет архитектуру начала XX столетия. Прогуливаясь по парковой территории, вы сможете почувствовать атмосферу древнего поселения Учжэнь с характерными для него мостами и каналами. Пройдя по каменному мосту через реку Танхэ, мы окажемся на Республиканской улице, воссоздающей Китай 1912-1949-х годов и напоминающей знаменитую пекинскую улицу Цяньмэнь. Затем мы отправимся к живописным водным территориям Губэя с его колоритными каналами, мостами и домами на воде. Ещё одной интересной локацией на нашем маршруте станет винокурня, где продегустируем ароматную китайскую водку байцзю. При желании можно приобрести напиток в местном магазине. Важная информация: Возьмите с собой:
    • Деньги для обязательных и личных расходов.
    • Воду и перекус.

    Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Участок Великой Китайской стены Симатай
    • Парк города Губэй
    • Мост через реку Танхэ
    • Республиканская улица
    • Водные территории Губэя (каналы, мосты, дома на воде)
    • Винокурня
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    Что не входит в цену
    • Обязательные расходы: вход в посёлок Губэй и Великая Китайская стена пешком - $23 посёлок, Великая Китайская стена и фуникулёр в одну сторону - $30 посёлок, Великая Китайская стена и двусторонний фуникулёр - $37, 8
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в WhatsApp
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
    Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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