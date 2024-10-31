В сопровождении профессионального гида отправляйтесь на экскурсию к участку Великой Китайской стены Симатай, сохранившему первозданный облик династии Мин. Этот участок признан ЮНЕСКО за свою аутентичность. Рядом с Симатай находится живописный
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Описание трансферДостояние Китая На экскурсии вы сможете погрузиться в атмосферу древнего Китая и увидеть исток одного из чудес света — участок Великой Китайской стены под названием Симатай. Можно подняться на стену самостоятельно или воспользоваться фуникулёром, чтобы осмотреть окрестности с высоты. Гид поделится интересными подробностями об этом историческом памятнике. Рядом с Симатай расположился живописный городок Губэй с парком, выполненный в традиционном стиле эпох Цин и Мин — яркий пример современной тенденции к копированию старины в Китае. Ряд построек повторяет архитектуру начала XX столетия. Прогуливаясь по парковой территории, вы сможете почувствовать атмосферу древнего поселения Учжэнь с характерными для него мостами и каналами. Пройдя по каменному мосту через реку Танхэ, мы окажемся на Республиканской улице, воссоздающей Китай 1912-1949-х годов и напоминающей знаменитую пекинскую улицу Цяньмэнь. Затем мы отправимся к живописным водным территориям Губэя с его колоритными каналами, мостами и домами на воде. Ещё одной интересной локацией на нашем маршруте станет винокурня, где продегустируем ароматную китайскую водку байцзю. При желании можно приобрести напиток в местном магазине. Важная информация: Возьмите с собой:
- Деньги для обязательных и личных расходов.
- Воду и перекус.
Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Симатай
- Парк города Губэй
- Мост через реку Танхэ
- Республиканская улица
- Водные территории Губэя (каналы, мосты, дома на воде)
- Винокурня
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Обязательные расходы: вход в посёлок Губэй и Великая Китайская стена пешком - $23 посёлок, Великая Китайская стена и фуникулёр в одну сторону - $30 посёлок, Великая Китайская стена и двусторонний фуникулёр - $37, 8
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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