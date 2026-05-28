Встретим вас у аэропорта и отвезём в Губэйшуйчжэнь, который познакомит с укладом традиционной деревни на воде. Затем вы осмотрите часть Великой Китайской стены и узнаете её историю. Желающие поучаствуют в чайной церемонии и посмотрят акробатическое шоу. А после мы доставим вас к вашему отелю.
Описание экскурсии
- Встреча в аэропорту.
- Древний городок Губэйшуйчжэнь (2 ч). «Городок на воде» у подножия участка Великой Китайской стены Сыматай — масштабный архитектурный комплекс, где воссоздана атмосфера водных поселений. Вы прокатитесь на лодке, а гид расскажет его историю и познакомит с общими сведениями о Пекине.
- Великая Китайская стена Сыматай (1,5 ч). Вы осмотрите легендарное сооружение и узнаете, кто и зачем его построил.
- Чайная церемония (45 мин). Поучаствуете в древнем культурном ритуале.
- Акробатическое шоу (1 ч). Желающие посмотрят на традиционное представление артистов.
- Трансфер в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, питьевая вода в салоне, чайная церемония, помощь в покупке билетов.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- акробатическое шоу — от 280 юаней за чел.,
- комбинированный билет в Губэй и на Сыматай — 410 юаней за чел. В эту стоимость входит также билет на канатную дорогу в оба конца, шаттл и лодочная прогулка.
- обед — по меню выбранного ресторана.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 525 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
