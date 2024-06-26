1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 14:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРезеда26 июня 2024Я бы поставила оценку 10+. Встретил нас вовремя, не смотря на то, что мы прилетели очень рано в 4 утра. Провел нам отличную экскурсию, показал красивые места. Рекомендую! 👍👍👍
- ААндрей26 июня 2024Спасибо Боре за качественный и оперативный сервис! Быстро отреагировал на мой запрос и все организовал!
- ААлександра23 июня 2024Отличная экскурсия, за 8 часов успели съездить на стену, и посмотреть город. Очень удобно, что забрали из аэропорта и вернули.
- ММалиновская21 мая 2024Познакомилась с Борей по рекомендации и рада, что моей группе реально повезло с гидом. Прекрасный русский язык, интересные рассказы. Забота
- ССергей16 мая 2024Благодаря Борису, день проведенный на Великой Китайской стене прошел просто замечательно! Борис достаточно хорошо говорит на русском языке и что
- ООлег6 мая 2024Пётр - шикарный гид! Очень внимательный, интересно рассказывает. Стена великолепна!
- ННелли6 мая 2024Все очень понравилось! Экскурсию проводил Костя, он Очень хорошо разговаривает на русском. Ездили на Китайскую Стену. Было познавательно и весело, с заботой и с юмором!
- ННикита3 мая 2024Яркая поездка. Хороший гид. Рекомендую.
- ЕЕвгений9 марта 2024Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора… Знает хорошо маршрут и
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 350. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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