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немаловажно, он знает наш менталитет, что делает общение намного понятнее и проще. Очень пунктуален. Приехал за нами ровно в назначенное время. На участке стены куда мы поехали очень хорошо развита инфраструктура. Считай, что ты приехал в центральный парк культуры и отдыха. На стену поднимаешься на фуникулере и далее по стене пешком. После стены Борис устроил нам сюрприз: отвез в большой действующий будисткий храм с невероятной атмосферой и энергетикой, за что ему огромное спасибо! Борис, прекрасный гид. Помимо всего, он помогал во всех возникших в Китае вопросах, таких как: приобретение сим карты, приобретение ЖД билетов, приобретение билетов в другие места. Если затрудняетесь с выбором гида в Китае, выбирайте Бориса. Не ошибетесь!