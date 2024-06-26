Экскурсии из аэропорта Пекина

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 14:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Резеда
    26 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Я бы поставила оценку 10+. Встретил нас вовремя, не смотря на то, что мы прилетели очень рано в 4 утра. Провел нам отличную экскурсию, показал красивые места. Рекомендую! 👍👍👍
  • А
    Андрей
    26 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Спасибо Боре за качественный и оперативный сервис! Быстро отреагировал на мой запрос и все организовал!
  • А
    Александра
    23 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Отличная экскурсия, за 8 часов успели съездить на стену, и посмотреть город. Очень удобно, что забрали из аэропорта и вернули.
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    Хочу поблагодарить гида Костю, хорошо знает город, оптимально спланировал экскурсионный маршрут, много успели! и отдельное спасибо, за то что успели попробовать знаменитую утку по-Пекински!

    Отличная экскурсия, за 8 часов успели съездить на стену, и посмотреть город. Очень удобно, что забралиОтличная экскурсия, за 8 часов успели съездить на стену, и посмотреть город. Очень удобно, что забралиОтличная экскурсия, за 8 часов успели съездить на стену, и посмотреть город. Очень удобно, что забралиОтличная экскурсия, за 8 часов успели съездить на стену, и посмотреть город. Очень удобно, что забралиОтличная экскурсия, за 8 часов успели съездить на стену, и посмотреть город. Очень удобно, что забралиОтличная экскурсия, за 8 часов успели съездить на стену, и посмотреть город. Очень удобно, что забрали
  • М
    Малиновская
    21 мая 2024
    Исторические и культурные символы Поднебесной
    Познакомилась с Борей по рекомендации и рада, что моей группе реально повезло с гидом. Прекрасный русский язык, интересные рассказы. Забота
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    и опека на каждом шагу. Боря просто золото!! Предложил много дополнительных вариантов знакомства с Пекином, угостил завтраком, за что ему огромная благодарность. Это стало приятным сюрпризом для нашей компании. Продолжительность тура значительно вышла за рамки ранее оговоренного времени, и по окончании экскурсии он вызвал для нас такси в аэропорт. А спустя час даже написал, спросил, все ли норм, как добрались. Чувство, что мы были не просто на экскурсии, а в гостях у доброго друга. Обязательно приедем вновь, рекомендую Борю всем, с этим гидом ваш отдых в Пекине будет красивым, интересным и максимально комфортным. Группа 6 чел из Владивостока.

    Познакомилась с Борей по рекомендации и рада, что моей группе реально повезло с гидом. Прекрасный русский
  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Исторические и культурные символы Поднебесной
    Благодаря Борису, день проведенный на Великой Китайской стене прошел просто замечательно! Борис достаточно хорошо говорит на русском языке и что
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    немаловажно, он знает наш менталитет, что делает общение намного понятнее и проще. Очень пунктуален. Приехал за нами ровно в назначенное время. На участке стены куда мы поехали очень хорошо развита инфраструктура. Считай, что ты приехал в центральный парк культуры и отдыха. На стену поднимаешься на фуникулере и далее по стене пешком. После стены Борис устроил нам сюрприз: отвез в большой действующий будисткий храм с невероятной атмосферой и энергетикой, за что ему огромное спасибо! Борис, прекрасный гид. Помимо всего, он помогал во всех возникших в Китае вопросах, таких как: приобретение сим карты, приобретение ЖД билетов, приобретение билетов в другие места. Если затрудняетесь с выбором гида в Китае, выбирайте Бориса. Не ошибетесь!

  • О
    Олег
    6 мая 2024
    Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
    Пётр - шикарный гид! Очень внимательный, интересно рассказывает. Стена великолепна!
    Пётр - шикарный гид! Очень внимательный, интересно рассказывает. Стена великолепна!
  • Н
    Нелли
    6 мая 2024
    Исторические и культурные символы Поднебесной
    Все очень понравилось! Экскурсию проводил Костя, он Очень хорошо разговаривает на русском. Ездили на Китайскую Стену. Было познавательно и весело, с заботой и с юмором!
  • Н
    Никита
    3 мая 2024
    Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
    Яркая поездка. Хороший гид. Рекомендую.
    Яркая поездка. Хороший гид. РекомендуюЯркая поездка. Хороший гид. РекомендуюЯркая поездка. Хороший гид. Рекомендую
  • Е
    Евгений
    9 марта 2024
    Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
    Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора… Знает хорошо маршрут и
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    показывает самые интересные места. Русский язык у него на высоком уровне… знает все наши шутки и прибаутки. . ну и мат конечно… Ему можно задавать любые вопросы: от бытовых до политических. Заказывает оперативно все необходимые билеты. . Везде практически без очередей перемещается

    Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора…Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора…Петр - очень крутой китайский экскурсовод. Знает хорошо историю… интересно расскажет про любую династию и императора…

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 350. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из аэропорта», 46 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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