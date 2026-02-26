Вы увидите живой Китай, а не картинки с открыток. Побываете на участке Великой Китайской стены, который избежал реставрации. Погуляете по Губэю — воссозданному «городу на воде» с арочными мостами, резными фасадами и фонариками. Не только насладитесь чайной церемонией, но и познакомитесь с философией вкуса. А ещё попробуете утку по-пекински в ресторане Michelin.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Пекина

Вас заберут от отеля Legendale Hotel Beijing. По пути гид расскажет про планы на день и кратко погрузит в историю.

10:30 — 13:00 — Великая Китайская стена, участок Сыматай

На фуникулёре вы подниметесь к «дикому» участку стены — здесь она идёт по острым скалистым гребням, а башни сохранили подлинный облик.

13:00 — 14:00 — Губэйшуйчжэнь, «город на воде»

Отправимся в воссозданный купеческий городок, где все дома скопированы со старинных усадеб провинции Чжэцзян. Это Китай, каким вы представляли его по фильмам: арочные мосты, черепичные крыши, резные ставни, остров с маяком и ремесленные лавки.

15:00 — 16:00 — чайная церемония в Пекине

После вы вернётесь в столицу и посетите изысканный чайный клуб. Мастер проведёт церемонию, на которой вы попробуете Те Гуань Инь с орхидейным оттенком и выдержанный Пуэр с глубоким землистым вкусом.

17:00 — 18:00 — утка по-пекински в ресторане Michelin

В завершение вы поужинаете в ресторане, где утку готовят в дровяной печи по древней технологии. Официант покажет, как тонкий блинчик соединить с хрустящей кожицей, соусом тяньмяньцзян, луком-пореем и огурцом.

18:00 — окончание программы

Вас отвезут к месту начала экскурсии.

Вы узнаете:

Как участку Сыматай удалось избежать реставрации и почему башни стоят именно здесь, как передавали сигналы и чем гарнизон Сыматая отличался от другого участка стены — знаменитого Бадалина. А ещё — какие фильмы здесь снимали

Почему архитектуру Цзяннани перенесли на север, что такое «культурный реализм» и зачем современному Китаю города-утопии

Чем чай императорского двора отличался от народного, как возникла традиция гунфу-ча и почему проливать воду мимо пиалы — не ошибка, а философия

Как утка по-пекински из блюда императорской кухни превратилась в уличную еду, а затем — в гастрономический символ дипломатии

Организационные детали