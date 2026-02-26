Настоящий Китай: стена Сымытай, Губэй и чайная церемония (из Пекина)
Посетить город на воде, попробовать Те Гуань Инь и узнать, почему чай - это медитация
Вы увидите живой Китай, а не картинки с открыток. Побываете на участке Великой Китайской стены, который избежал реставрации.
Погуляете по Губэю — воссозданному «городу на воде» с арочными мостами, резными фасадами и фонариками. Не только насладитесь чайной церемонией, но и познакомитесь с философией вкуса. А ещё попробуете утку по-пекински в ресторане Michelin.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Пекина
Вас заберут от отеля Legendale Hotel Beijing. По пути гид расскажет про планы на день и кратко погрузит в историю.
10:30 — 13:00 — Великая Китайская стена, участок Сыматай
На фуникулёре вы подниметесь к «дикому» участку стены — здесь она идёт по острым скалистым гребням, а башни сохранили подлинный облик.
13:00 — 14:00 — Губэйшуйчжэнь, «город на воде»
Отправимся в воссозданный купеческий городок, где все дома скопированы со старинных усадеб провинции Чжэцзян. Это Китай, каким вы представляли его по фильмам: арочные мосты, черепичные крыши, резные ставни, остров с маяком и ремесленные лавки.
15:00 — 16:00 — чайная церемония в Пекине
После вы вернётесь в столицу и посетите изысканный чайный клуб. Мастер проведёт церемонию, на которой вы попробуете Те Гуань Инь с орхидейным оттенком и выдержанный Пуэр с глубоким землистым вкусом.
17:00 — 18:00 — утка по-пекински в ресторане Michelin
В завершение вы поужинаете в ресторане, где утку готовят в дровяной печи по древней технологии. Официант покажет, как тонкий блинчик соединить с хрустящей кожицей, соусом тяньмяньцзян, луком-пореем и огурцом.
18:00 — окончание программы
Вас отвезут к месту начала экскурсии.
Вы узнаете:
Как участку Сыматай удалось избежать реставрации и почему башни стоят именно здесь, как передавали сигналы и чем гарнизон Сыматая отличался от другого участка стены — знаменитого Бадалина. А ещё — какие фильмы здесь снимали
Почему архитектуру Цзяннани перенесли на север, что такое «культурный реализм» и зачем современному Китаю города-утопии
Чем чай императорского двора отличался от народного, как возникла традиция гунфу-ча и почему проливать воду мимо пиалы — не ошибка, а философия
Как утка по-пекински из блюда императорской кухни превратилась в уличную еду, а затем — в гастрономический символ дипломатии
Организационные детали
Включено в стоимость: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, чайная церемония
Оплачивается дополнительно: входные билеты и проезд на фуникулёре (320 юаней с человека), утка по-пекински
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Legendale Hotel Beijing
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — Организатор в Пекине
Провела экскурсии для 40 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!
