Путешествие из Пекина к Китайской стене, водный городок и винное производство
За один день вы увидите три облика Китая: древний, традиционный и современный.
Пройдётесь по аутентичному участку Великой стены Сыматай, где сохранился дикий дух империи, заглянете в водный городок Губэй с его каналами и мостами, а завершите путешествие в шато «Чан Юй Айфэйбао» — среди винных залов и изысканной архитектуры.
Встреча с гидом в отеле и переезд в сторону уезда Миюнь. По дороге гид кратко расскажет план дня и особенности маршрута.
10:30–13:00 — Великая Китайская стена, участок Сыматай
Подъём на фуникулёре к одному из самых аутентичных и живописных участков стены, где сохранён дикий вид без тотальной реставрации. Вы прогуляетесь по стене и услышите истории о том, как она строилась и защищала империю.
13:00–14:00 — водный городок Губэй
Прогулка по узким улочкам, вдоль каналов и каменных мостов. Здесь чувствуется дух старого Китая: спокойный ритм, традиционная архитектура, уютные дворики и виды, от которых сложно оторвать взгляд.
15:00–17:00 — шато «Чан Юй Айфэйбао»
Экскурсия по замку в европейском стиле, где размещаются винные погреба и торжественные залы. Вы узнаете историю одного из первых и самых известных винных брендов Китая, увидите производство и попробуете два вида вина уровня государственных приёмов. В финале каждый самостоятельно наполнит небольшую бутылку фирменного коньяка и наклеит именную этикетку — личный сувенир из этого дня.
18:00 — возвращение в Пекин
По пути гид подскажет, где можно поужинать или продолжить вечер.
Организационные детали
Едем на комфортабельном микроавтобусе
Дополнительно оплачиваются входные билеты — 490 юаней (≈$71) за чел: билет на участок стены Сыматай, подъём и спуск на фуникулёре, вход в водный городок Губэй, посещение шато «Чан Юй Айфэйбао»
Обед в ресторане шато оплачивается отдельно (по желанию)
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Пекине
Провела экскурсии для 280 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую читать дальшеуменьшить
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Миля
Провели нашей компанией целый день с гидом Ириной. У нас был Очень интересный, познавательный и вкусный маршрут, который Ирина полностью составила по нашим пожеланиям. На винодельне нам провели дегустацию, а читать дальшеуменьшить
затем мы отведали изысканные блюда президентских банкетов. Затем нас очаровал город на воде Губэй- сначала мы его посмотрели днем, а затем в вечерней нереально красивой подсветке. На Великую Китайскую Стену забрались уже на закате, но это придало всему пейзажу дополнительное очрование! Спасибо большое за организацию и проведение Ирине и нашему водителю! Всем рекомендуем!
Олег
Отличная экскурсия была большая группа людей, всем очень понравилось. Гид Максим очень хорошо знает русский язык, ему отдельное огромнейшее спасибо, всё организовал на высоком уровне и помогал сделать каждый последующий шаг в нашей экскурсии. Справился даже с нашей неуправляемой компанией 😂
Елена
Отлично провели день. Экскурсия максимально насыщенная и комфортная. Приятным завершением дня, были подарки в Шато. В следующий визит в Пекин, обязательно за экскурсией обратимся к Ирине.
Светлана
Интересная экскурсия. Все понравилось. 😊 Брали лодку для катания по воде, очень советую!
