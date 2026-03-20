За один день вы увидите три облика Китая: древний, традиционный и современный. Пройдётесь по аутентичному участку Великой стены Сыматай, где сохранился дикий дух империи, заглянете в водный городок Губэй с его каналами и мостами, а завершите путешествие в шато «Чан Юй Айфэйбао» — среди винных залов и изысканной архитектуры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

8:00 — выезд из Пекина

Встреча с гидом в отеле и переезд в сторону уезда Миюнь. По дороге гид кратко расскажет план дня и особенности маршрута.

10:30–13:00 — Великая Китайская стена, участок Сыматай

Подъём на фуникулёре к одному из самых аутентичных и живописных участков стены, где сохранён дикий вид без тотальной реставрации. Вы прогуляетесь по стене и услышите истории о том, как она строилась и защищала империю.

13:00–14:00 — водный городок Губэй

Прогулка по узким улочкам, вдоль каналов и каменных мостов. Здесь чувствуется дух старого Китая: спокойный ритм, традиционная архитектура, уютные дворики и виды, от которых сложно оторвать взгляд.

15:00–17:00 — шато «Чан Юй Айфэйбао»

Экскурсия по замку в европейском стиле, где размещаются винные погреба и торжественные залы. Вы узнаете историю одного из первых и самых известных винных брендов Китая, увидите производство и попробуете два вида вина уровня государственных приёмов. В финале каждый самостоятельно наполнит небольшую бутылку фирменного коньяка и наклеит именную этикетку — личный сувенир из этого дня.

18:00 — возвращение в Пекин

По пути гид подскажет, где можно поужинать или продолжить вечер.

