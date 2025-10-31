Однодневное путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую, нетуристическую Китайскую стену, пройтись по стеклянному мосту и окунуться в атмосферу древнего водного города. Три контрастные, но невероятно живописные локации оставят незабываемые впечатления.
Прогулка по дикому участку Великой Китайской стены Сыматай, посещение города Губэй и стеклянного моста в горах Тяньюньшань сделают этот день особенным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Прогулка по стеклянному мосту
- 🏯 Аутентичный участок стены Сыматай
- 🌊 Водный город Губэй
- 🏞️ Панорамные виды на горы
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Стеклянный мост в горах Тяньюньшань
- Великая Китайская стена Сыматай
- Город Губэй
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Стеклянный мост в горах Тяньюньшань — на высоте около 1000 метров над уровнем моря, длиной более 200 метров. Кажется, будто идёшь по воздуху!
- Панорамную смотровую площадку — 600 кв. м прозрачного стекла над пропастью
- Серпантин с 18 поворотами и домики местных жителей, разбросанные среди гор
- Дикий участок Великой Китайской стены Сыматай — почти без реставрации и туристов. Один из самых аутентичных и красивых отрезков
- Город Губэй у подножия стены — настоящий музей под открытым небом с водными каналами, старинными мостиками и традиционной архитектурой
Вы узнаете:
- Как и зачем строили Великую Китайскую стену и почему Сыматай считается особенным участком
- Какие легенды и реальные события связаны с этим отрезком стены
- В чём особенности китайской традиционной архитектуры и почему она так гармонично вписана в природу
- Как был создан водный город Губэй
- Почему гору Тяньюньшань называют «Северным Чжанцзяцзе»
Примерный тайминг
7:30 — выезд из Пекина
9:30 — стеклянный мост
12:00 — выезд на Великую Китайскую стену
14:00 — прогулка по стене
15:30 — водяной город Губэй
16:30 — выезд обратно в Пекин
18:30–19:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Buick, Volvo или Chevrolet
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачиваются билет в Губэй и на стену — 180 юаней с чел. + фуникулёр в одну сторону — 130 юаней с чел., входной билет на стеклянный мост — 108 юаней с чел. + фуникулёр в одну сторону — 100 юаней, обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 104 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван. Я живу в Пекине 20 лет и отлично его знаю. Работаю гидом 15 лет. Люблю свою родину и владею собственной туристической сетью, поэтому вместе со своей командой могу организовать экскурсии не только по Пекину, но и по различным городам Китая для русскоязычных путешественников. Наш лозунг: наслаждаться путешествиями, наслаждаться жизнью!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
31 окт 2025
Экскурсия насыщенная, много пешком и учтите, что будут ступени) Но очень красивые локации, однозначно стоит туда ехать и увидеть своими глазами.
Н
Ниссим
23 сен 2025
Великолепно!! Иван всё организовал отлично, не спеша побывали везде где было запланировано.
Спасибо большое за экскурсию
М
Марина
24 авг 2025
Очень классный и насыщенный маршрут. За один день успеваешь и парк и стену с городом на воде. Крайне рекомендую, было не тяжело. Иван прекрасный гид, отлично говорит по русски и рассказывал достаточно много. Стена в этом месте очень понравилась своей аутентичностью и видимостью длины. Рекомендую
