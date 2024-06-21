читать дальше было сложно их достать. Свозил по всем местам, по личным просьбам. И конечно же, провел потрясающую чайную церемонию и помог попасть на шоу👍👍👍

Я довольна тем, что в качестве гида выбрала Женю😊 рассказал где и как лучше, купил все билеты, даже туда куда