1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
«Зимой из-за сильного ветра канатная дорога не работает, поэтому мы поднимемся на Великую стену пешком»
Завтра в 11:30
3 июля в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великая китайская стена и Долина гробниц
Подняться на участок Цзюйюнгуань, посетить комплекс мавзолеев и подивиться нефритовым изделиям
«Зимой из-за сильного ветра канатная дорога не работает, поэтому мы поднимемся на Великую стену пешком»
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
«Зимой во время Праздника льда и фонарей (январь-февраль) мастера строят дворцы изо льда, и всё это подсвечивается разноцветными огнями»
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлеонора21 июня 2024Все отлично, удобно, быстро! Можно добавить больше обзорных историй, но в общем все оооочень понравилось! Спасибо Женя!
- ААлина17 июня 2024Я довольна тем, что в качестве гида выбрала Женю😊 рассказал где и как лучше, купил все билеты, даже туда куда
- ДДинара29 мая 2024Спасибо большое за организацию экскурссии! обращусь еще не раз! все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Зимние»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
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