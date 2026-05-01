Медленный ритм кисти, запах свежезаваренного чая и несколько часов тишины в глубине шумного города.
Вы прикоснётесь к искусству красивого письма, попробуете редкие сорта вкусного напитка и унесёте с собой чувство внутренней гармонии.
Вы прикоснётесь к искусству красивого письма, попробуете редкие сорта вкусного напитка и унесёте с собой чувство внутренней гармонии.
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с основами каллиграфии и чайной культуры. Узнаете, какое место эти традиции занимают в жизни китайцев.
- Разберётесь, как работать с главными инструментами для письма — кистью, тушью, бумагой и станком — и что лучше выбрать новичку.
- Попробуете себя в каллиграфии: освоите простые мазки, напишете несколько символов (счастье, любовь, мир), а также своё имя по-китайски. Мастер всё подскажет и поможет исправить ошибки при необходимости.
- Заберёте с собой свой рукописный каллиграфический лист.
- Затем вторая часть программы. Вы попробуете 2–3 сорта китайского чая — зелёный, улун или красный. Узнаете, как правильно заваривать их и чем отличаются вкусы.
- Отдохнёте за чашкой чая и поделитесь впечатлениями. Мастер даст советы по дальнейшему изучению каллиграфии и чаеведения.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютном пространстве в центре Пекина.
- Рассчитан на участников от 6 лет.
- Для детей предусмотрены упрощённые инструменты и задания, для взрослых — углублённая практика.
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вблизи исторической части района Шицзиншань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джонни — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 200 туристов
Я гид в Пекине и профессиональный фотограф. Свободно говорю по-русски, ведь моя жена из России:) Провожу индивидуальные экскурсии и фотосессии. Со мной вы получите уникальные кадры в самых живописных местах.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Мастер-класс в Пекине «Искусство каллиграфии и древний чай»»
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в культуру Поднебесной и Великая Китайская стена
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$272
$320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В отеле, который стоит в центре города, но и по до...
2 июн в 08:30
5 июн в 08:30
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин: Великая стена, Летний дворец и чай
Провести богатый на впечатления и открытия день в столице Китая
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$398 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Побывать в Запретном городе, парке Бэйхай, храме Таймяо и переулках Старого города
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
$258 за всё до 15 чел.
$99 за человека