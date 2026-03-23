Мы предлагаем глубокое погружение в культуру Китая и путешествие сквозь время. Вы прогуляетесь в Запретном городе Гугун и парке Бэйхай, прокатитесь на рикше по хутунам и оцените искусство китайской каллиграфии. При желании сделаете это всё, облачившись в традиционные наряды знати, — и тогда ваши фото будут особенно эффектными!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $258 за экскурсию

Описание экскурсии

Мы стартуем в 8:00 из вашего отеля и вернёмся к 19:00.

8:20–9:20 — подбор исторических костюмов и создание образа (по желанию)

Профессиональные стилисты подберут вам аутентичный наряд императора, императрицы или знати — с причёской и макияжем. И вы сможете сделать эффектные фото на свою камеру.

9:30–10:20 — храм Таймяо

Императорский храм предков династий Мин и Цин 15 века. Главный зал с 68 колоннами из золотистого наньму — вершина древнего зодчества.

10:30–12:20 — Запретный город Гугун

Крупнейший дворцовый комплекс Пекина. Вы пройдётесь по павильонам, новым залам к 100-летию музея. А там — старинная мебель, фарфор, нефрит и бытовые предметы императоров (складной стул из рога, гардеробы, царские печати).

12:30–13:30 — парк Бэйхай

Старейший императорский сад: озеро с тремя горами, Белая пагода. Гармония павильонов и природы — идеально для фото в костюмах.

14:00–15:00 — прогулка на рикше по хутунам + мастер-класс по каллиграфии (по желанию)

Вы прокатитесь на рикше по старинным переулкам старого Пекина. Посетите аутентичные дома жителей, попробуете чай с закусками, а затем попробуете себя в каллиграфии.

15:15–15:50 — чайная церемония

Вместе с мастером вы пройдёте все этапы ритуала: подогрев чашек, заваривание разных сортов, дегустация чая.

16:00–17:00 — обед: утка по-пекински (по желанию)

Оцените хрустящую утку с блинами и соусом — символ Пекина.

17:40–18:40 — акробатическое шоу

Трюки на полотнах и кольцах — традиции китайского цирка.

Организационные детали

Перемещаемся между локациями на общественном транспорте — проезд входит в стоимость. При желании за доплату можем взять такси

Обязательно возьмите с собой паспорт и наденьте удобную обувь

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Храм Таймяо — 17 юаней ($2) за чел.

Запретный город — 60 юаней ($9) за чел.

Парк Бэйхай — 20 юаней ($3) за чел.

Поездка на рикше — 150 юаней ($21) за чел.

Акробатическое шоу — 280–880 юаней ($40–126) за чел. (рекомендуем места за 280–380 юаней)

По желанию