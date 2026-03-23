Мы стартуем в 8:00 из вашего отеля и вернёмся к 19:00.
8:20–9:20 — подбор исторических костюмов и создание образа (по желанию)
Профессиональные стилисты подберут вам аутентичный наряд императора, императрицы или знати — с причёской и макияжем. И вы сможете сделать эффектные фото на свою камеру.
9:30–10:20 — храм Таймяо
Императорский храм предков династий Мин и Цин 15 века. Главный зал с 68 колоннами из золотистого наньму — вершина древнего зодчества.
10:30–12:20 — Запретный город Гугун
Крупнейший дворцовый комплекс Пекина. Вы пройдётесь по павильонам, новым залам к 100-летию музея. А там — старинная мебель, фарфор, нефрит и бытовые предметы императоров (складной стул из рога, гардеробы, царские печати).
12:30–13:30 — парк Бэйхай
Старейший императорский сад: озеро с тремя горами, Белая пагода. Гармония павильонов и природы — идеально для фото в костюмах.
14:00–15:00 — прогулка на рикше по хутунам + мастер-класс по каллиграфии (по желанию)
Вы прокатитесь на рикше по старинным переулкам старого Пекина. Посетите аутентичные дома жителей, попробуете чай с закусками, а затем попробуете себя в каллиграфии.
15:15–15:50 — чайная церемония
Вместе с мастером вы пройдёте все этапы ритуала: подогрев чашек, заваривание разных сортов, дегустация чая.
16:00–17:00 — обед: утка по-пекински (по желанию)
Оцените хрустящую утку с блинами и соусом — символ Пекина.
17:40–18:40 — акробатическое шоу
Трюки на полотнах и кольцах — традиции китайского цирка.
Организационные детали
Перемещаемся между локациями на общественном транспорте — проезд входит в стоимость. При желании за доплату можем взять такси
Обязательно возьмите с собой паспорт и наденьте удобную обувь
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Храм Таймяо — 17 юаней ($2) за чел.
Запретный город — 60 юаней ($9) за чел.
Парк Бэйхай — 20 юаней ($3) за чел.
Поездка на рикше — 150 юаней ($21) за чел.
Акробатическое шоу — 280–880 юаней ($40–126) за чел. (рекомендуем места за 280–380 юаней)
По желанию
Образ для фотосессии (костюм, причёска, макияж) — 300–500 юаней ($43–71) за чел.
Мастер-класс по каллиграфии — 100 юаней ($14) за чел.
Обед ~100 юаней ($14) за чел.
Перемещение между локациями на такси — одна поездка $1–2 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 617 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих читать дальшеуменьшить
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Айгерим
Это был наш первый раз в Пекине и хотелось такую экскурсию, которая познакомит с городом и покажет основные достопримечательности. В этом туре понравилось, что гид Саша нас встретил сразу в читать дальшеуменьшить
отеле и провел нас в императорский дворец очень быстро и без каких-либо очередей, запомнилась вкусная чайная церемония и вкусная утка по пекински. Вечером отправились в цирк, который тоже поразил своими артистами.
Максим
Ответ организатора:
Спасибо за вашу поддержку и признание нашей работы. Мы продолжим стараться, чтобы предоставлять качественный сервис каждому туристу, который выбирает наши услуги.
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Марина
Мы в Пекине всего на несколько дней, поэтому хотелось посетить как можно больше мест. Получилась очень насыщенная экскурсия. Максим интересно рассказывает, гибко выстраивает маршрут под пожелания гостей. Остались очень довольны!
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Е
Екатерина
Сегодня у нас было первое знакомство с Пекином вместе с Максимом. Мы остались в полном восторге, получили массу впечатлений. Рассказы Максима о городе и истории были очень интересными, большинство фактов читать дальшеуменьшить
нас очень удивило. Максим провел с нами целый день, удалось посмотреть много знаменательных достопримечательностей и познакомиться с культурой поближе. Благодарим Максима за то, что открыли нам этот прекрасный город и по-настоящему влюбили нас в него. Однозначно рекомендуем!
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A
Andrei
Пекин как на ладони: незабываемый день с Максимом.
Сегодня наша семья провела с экскурсоводом Максимом насыщенный день по центру Пекина. Маршрут получился длинным, но запоминающимся: от древних храмов до уютных хутунов.
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с храма Таймяо (Императорский храм предков). Нас невероятно впечатлила его аутентичная архитектура. Здесь с древних времен сохранились оригинальные опоры и перекрытия из сандала — зрелище действительно величественное.
Затем посетили Запретный город. Несмотря на огромные толпы туристов, Максим сумел провести нас по самым интересным дворам и Северному императорскому саду, где мы нашли отличную смотровую площадку и буддийский храм. Отдельное спасибо за истории: слушать о жизни императоров и наложниц в декорациях настоящих дворцов было интересно даже детям.
Помимо осмотра достопримечательностей мы также приняли участие в мастер классе по калиграфии, что добавило путешествию душевности. Он проходил в одном из домов в хутунах - проулках старой деревни, построенной за пределами Запретного города.
Завершили день в отличном ресторане с уткой по-пекински. Повар разделывал её при нас на тончайшие ломтики — это было невероятно вкусно!
Максим — настоящий профессионал: эрудированный, внимательный и умеющий организовать группу даже в самом людном месте. Однозначно рекомендуем!
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Татьяна
Максим отличный гид! провёл нас без очередей в запретный город! прокатили на рикше! прогулялись по парку! красота! Максиму спасибо огромное! и за чайную церемонию отдельно!
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В
Василий
все было очень интересно и познавательно! всем рекомендуем! Павел нам солировал на экскурсии, очень интересно рассказывал, приятный собеседник
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