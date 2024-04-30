1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Побывать на участке Бадалин, в музее нефрита, на олимпийских объектах и чайной церемонии
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пекинские рынки: культурное погружение и выгодные покупки
Погрузитесь в атмосферу китайских рынков Пекина! Экзотические продукты, сувениры, жемчуг и качественные реплики ждут вас. Помощь с покупками и доставка в Россию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 апреля 2024Все было отлично и вовремя! Пэн отлично справился с задачей! Рассказа можно было бы и побольше добавить, на мой взгляд,
- ААлексей29 апреля 2024Очень хорошая экскурсия, всем рекомендую!
- ЕЕкатерина21 апреля 2024От отеля до геогического парка ехали на машине 2 часа. По совету гида взяли фуникулкр и на подъем и на
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Уникальный опыт»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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