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спуск и не разу не пожалели. Что бы увидеть все красоты надо больше ходить. Виды очень красивые - водопад с площадкой, горы. На подъём был один маршрут, на спуск другой. Оценивайте свои силы! даже с фуникулером очень много было хождения по ступени вверх и вниз.